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ระบบล็อคประตู (73)

1–12 จาก 73 รายการ
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ระบบล็อคประตู

  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series

Philips 7000 series
ล็อกประตูแบบวิดีโออัจฉริยะ

DDL702IAFCW/97
  • อินเตอร์คอมแบบสองทาง
  • ระบบตรวจจับร่างกายมนุษย์ PIR
  • การเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบเรียลไทม์
  • การติดตามระยะไกลอัจฉริยะ
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  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series

Philips 7000 series
การจดจำใบหน้าสมาร์ทล็อค

DDL702NAFBW/97
  • ปลดล็อคด้วยใบหน้าแบบ 3 มิติ
  • การปลุกด้วยเซ็นเซอร์อัลตราโซนิก
  • เซ็นเซอร์ตรวจจับลายนิ้วมือที่ซ่อนอยู่
  • การเชื่อมต่อ Wi-Fi
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  • Philips 1000 series
  • Philips 1000 series
  • Philips 1000 series
  • Philips 1000 series
  • Philips 1000 series

Philips 1000 series
ล็อกประตูแบบวิดีโออัจฉริยะ

DDL111BAFBW/00
  • วิดีโออินเตอร์คอมระยะไกล
  • จอแสดงผล IPS ขนาด 4 นิ้ว
  • การเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบเรียลไทม์
  • การล็อคอัตโนมัติ
  • พร้อมร่องด้านหลังประตู 60มม.
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  • Philips 5000 series
  • Philips 5000 series
  • Philips 5000 series
  • Philips 5000 series
  • Philips 5000 series

Philips 5000 series
ระบบล็อคขอบอัจฉริยะ

DDL151Z00BB/97
  • การล็อคอัตโนมัติ
  • รหัส PIN ที่ซ่อนอยู่
  • รหัส PIN แบบใช้ครั้งเดียว
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  • Philips 1000 series
  • Philips 1000 series
  • Philips 1000 series
  • Philips 1000 series
  • Philips 1000 series
  • Philips 1000 series

Philips 1000 series
ตาแมวประตูอัจฉริยะ

DDA131FBW/97
  • ภาพกลางคืนแบบ HD มุมมองกว้างขนาดใหญ่
  • ระบบตรวจจับร่างกายมนุษย์ PIR
  • การตรวจสอบอัจฉริยะจากระยะไกล
  • เชื่อมต่อระหว่างกันด้วยระบบล็อคอัจฉริยะ
ดูผลิตภัณฑ์
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series

Philips 7000 series
ระบบล็อกประตูอัจฉริยะด้วยการจดจำใบหน้า

DDL709NCAGBW/00
DDL709-FVP-7HWS
  • วิดีโออินเตอร์คอมระยะไกล
  • ปลดล็อกด้วยการจดจำใบหน้า 3 มิติ
  • หน้าจอ IPS 4 นิ้ว
  • การเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบเรียลไทม์
  • พร้อมชุดแบ็คเซ็ต 70 มม.
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  • Philips 1000 series
  • Philips 1000 series
  • Philips 1000 series
  • Philips 1000 series
  • Philips 1000 series

Philips 1000 series
ระบบล็อคประตูแบบผลัก-ดึงอัจฉริยะ

DDL111LAGBB/97
  • การใช้งานแบบผลัก-ดึงใช้งานง่าย
  • เปิดใช้งานระบบโดยการสัมผัสด้วยตนเอง
  • ฟังก์ชันการล็อคอัตโนมัติ
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  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series

Philips 7000 series
การจดจำใบหน้าสมาร์ทล็อค

DDL702NAGCW/97
  • ปลดล็อคด้วยใบหน้าแบบ 3 มิติ
  • การปลุกด้วยเซ็นเซอร์อัลตราโซนิก
  • เซ็นเซอร์ตรวจจับลายนิ้วมือที่ซ่อนอยู่
  • การเชื่อมต่อ Wi-Fi
ดูผลิตภัณฑ์
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series

Philips 7000 series
ระบบล็อกประตูอัจฉริยะด้วยการจดจำใบหน้า

DDL709NCAFBW/00
DDL709-FVP-7HWS
  • วิดีโออินเตอร์คอมระยะไกล
  • ปลดล็อกด้วยการจดจำใบหน้า 3 มิติ
  • หน้าจอ IPS 4 นิ้ว
  • การเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบเรียลไทม์
  • พร้อมชุดแบ็คเซ็ต 60 มม.
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  • Philips 3000 series
  • Philips 3000 series
  • Philips 3000 series
  • Philips 3000 series
  • Philips 3000 series

Philips 3000 series
ล็อกประตูแบบวิดีโออัจฉริยะ

DDL303BFABW/00
  • ปลดล็อคระยะไกล
  • หน้าจอ IPS ขนาด 3.5 นิ้ว
  • ปลดล็อครหัส PIN ชั่วคราว
  • พร้อมร่องด้านหลังประตู 60มม.
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  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series

Philips 7000 series
ระบบล็อกประตูอัจฉริยะด้วยการจดจำใบหน้า

DDL709NCAGCW/00
DDL709-FVP-7HWS
  • วิดีโออินเตอร์คอมระยะไกล
  • ปลดล็อกด้วยการจดจำใบหน้า 3 มิติ
  • หน้าจอ IPS 4 นิ้ว
  • การเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบเรียลไทม์
  • พร้อมชุดแบ็คเซ็ต 70 มม.
ดูผลิตภัณฑ์
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series

Philips 7000 series
ล็อคแบบผลัก-ดึง

DDL702SLAGBW/97
  • การใช้งานแบบผลัก-ดึงใช้งานง่าย
  • ฟังก์ชันการล็อคอัตโนมัติ
  • ปลดล็อคเซ็นเซอร์อินฟราเรดในอาคาร
  • การเชื่อมต่อ Wi-Fi
  • พร้อมร่องด้านหลังประตู 70 มม.
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