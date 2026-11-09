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ทุกรุ่น
ระบบล็อคประตู
Philips 7000 seriesล็อกประตูแบบวิดีโออัจฉริยะ
Philips 7000 seriesการจดจำใบหน้าสมาร์ทล็อค
Philips 1000 seriesล็อกประตูแบบวิดีโออัจฉริยะ
Philips 5000 seriesระบบล็อคขอบอัจฉริยะ
Philips 1000 seriesตาแมวประตูอัจฉริยะ
Philips 7000 seriesระบบล็อกประตูอัจฉริยะด้วยการจดจำใบหน้า
Philips 1000 seriesระบบล็อคประตูแบบผลัก-ดึงอัจฉริยะ
Philips 3000 seriesล็อกประตูแบบวิดีโออัจฉริยะ
Philips 7000 seriesล็อคแบบผลัก-ดึง
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