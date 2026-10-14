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7000 series ล็อคอัจฉริยะที่สามารถจดจำฝ่ามือและใบหน้า

ใหม่

ฝ่ายสนับสนุน

7000 seriesล็อคอัจฉริยะที่สามารถจดจำฝ่ามือและใบหน้า

DDL720ECABW/00

7000 series ล็อคอัจฉริยะที่สามารถจดจำฝ่ามือและใบหน้า

ใหม่

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คู่มือและเอกสาร

เอกสารโฆษณาที่มีการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น

  • เวอร์ชัน: 1
  • PDF ไฟล์, 702.4 kB
  • 14 October 2026

คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

  • เวอร์ชัน: 1
  • PDF ไฟล์, 1 MB
  • 30 December 2025

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