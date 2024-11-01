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โดดเด่นเหนือใคร
ใช้ร่วมกับรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่ได้ หลอดไฟรุ่นนี้จะช่วยเสริมสไตล์และความปลอดภัยได้ง่ายๆ ด้วยรูปลักษณ์ที่มีสไตล์และการจัดการความร้อนที่มีประสิทธิภาพ หลอดไฟหน้ารถ Ultinon Essential Moto LED มอบแสงไฟประสิทธิภาพสูงได้อย่างต่อเนื่องดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
หลายคนต้องการไฟ LED สีขาวสว่างเพื่อรูปลักษณ์ทันสมัย แต่ต้องพบกับประสบการณ์น่าผิดหวังเมื่อใช้หลอดไฟ LED รุ่นใหม่ๆ สาเหตุมักเกิดจากประสิทธิภาพการจัดการความร้อนที่กล่าวอ้างไม่สามารถทำได้เมื่อใช้ในสภาพแวดล้อมจริง หรือกล่าวอีกอย่างก็คือ พวกเขาได้ซื้อผลิตภัณฑ์ด้อยคุณภาพที่เสียอย่างรวดเร็ว แต่ผลิตภัณฑ์ Philips Ultinon Essential LED ทนทานและเชื่อถือได้ ใช้งานได้ยาวนานถึงห้าปีในสภาพแวดล้อมจริง
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและสไตล์ที่สมบูรณ์แบบ เลือก Philips Ultinon Essential moto LED ประสิทธิภาพสูงที่สว่างขึ้น +100% เพิ่มทัศนวิสัยด้านหน้าของคุณ ลำแสงที่สม่ำเสมอและเที่ยงตรงทำให้คุณมองเห็นเส้นทางได้ชัดเจน และผู้อื่นก็มองเห็นคุณได้ เพื่อความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ
ประดับรถจักรยานยนต์ของคุณด้วยไฟหน้า LED รุ่น Ultinon Essential moto ให้มีรูปลักษณ์ที่ล้ำยุค ไฟส่องแสงสีขาวนำสมัยด้วยอุณหภูมิสี 6500 เคลวิน ซึ่งเป็นลำแสงที่สวยงามเด่นกว่าใครๆ
การจัดการความร้อนนั้นมีความสำคัญยิ่งต่อประสิทธิภาพของไฟ LED ฮีตซิงก์อะลูมิเนียมเคลือบในตัวช่วยให้ไฟหน้า Philips Ultinon Essential moto LED สามารถกระจายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงสามารถให้ความสว่างได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด (แม้เมื่อร้อนจัด ซึ่งต่างจากหลอด LED คุณภาพต่ำ) และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า คุณจึงไม่ต้องเปลี่ยนหลอดบ่อยๆ
รูปทรงกะทัดรัดของ Ultinon Essential Moto LED ทำให้ติดตั้งได้ง่าย แม้กับโคมไฟหน้าของรถ 2 ล้อที่เล็กมากๆ ก็ยังมีเนื้อที่เพียงพอสำหรับหลอดเหล่านี้
หลอดไฟ Philips ที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้านั้นมีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมรถยนต์มานานกว่า 100 ปี ผลิตภัณฑ์ Philips คุณภาพเกรดยานยนต์นั้นได้รับการออกแบบและพัฒนาภายใต้กระบวนการควบคุมคุณภาพที่เคร่งครัด (รวมถึงมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้อง) นำไปสู่มาตรฐานการผลิตที่สูงอย่างสม่ำเสมอ
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์
อายุการใช้งาน
คุณลักษณะการส่องสว่าง
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
ข้อมูลการสั่งซื้อ
ข้อมูลบรรจุภัณฑ์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว
ข้อมูลกล่องภายนอก
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