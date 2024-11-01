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    Ultinon Essential Moto LED หลอดไฟหน้ารถจักรยานยนต์

    11636UEMX1

    โดดเด่นเหนือใคร

    ใช้ร่วมกับรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่ได้ หลอดไฟรุ่นนี้จะช่วยเสริมสไตล์และความปลอดภัยได้ง่ายๆ ด้วยรูปลักษณ์ที่มีสไตล์และการจัดการความร้อนที่มีประสิทธิภาพ หลอดไฟหน้ารถ Ultinon Essential Moto LED มอบแสงไฟประสิทธิภาพสูงได้อย่างต่อเนื่อง

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    Ultinon Essential Moto LED หลอดไฟหน้ารถจักรยานยนต์

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    โดดเด่นเหนือใคร

    ไฟ LED มีสไตล์ ติดตั้งง่าย

    • LED-HL [~HS1]
    • สว่างขึ้นอีก +100%
    • แสงสีขาวสว่างคม 6500 K
    • รูปทรงกะทัดรัด สำหรับรถ 2 ล้อ
    เตรียมพบกับประสิทธิภาพการทำงานยาวนาน ไม่พังง่าย

    เตรียมพบกับประสิทธิภาพการทำงานยาวนาน ไม่พังง่าย

    หลายคนต้องการไฟ LED สีขาวสว่างเพื่อรูปลักษณ์ทันสมัย แต่ต้องพบกับประสบการณ์น่าผิดหวังเมื่อใช้หลอดไฟ LED รุ่นใหม่ๆ สาเหตุมักเกิดจากประสิทธิภาพการจัดการความร้อนที่กล่าวอ้างไม่สามารถทำได้เมื่อใช้ในสภาพแวดล้อมจริง หรือกล่าวอีกอย่างก็คือ พวกเขาได้ซื้อผลิตภัณฑ์ด้อยคุณภาพที่เสียอย่างรวดเร็ว แต่ผลิตภัณฑ์ Philips Ultinon Essential LED ทนทานและเชื่อถือได้ ใช้งานได้ยาวนานถึงห้าปีในสภาพแวดล้อมจริง

    พบกับทัศนวิสัยที่ดียิ่งขึ้น

    เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและสไตล์ที่สมบูรณ์แบบ เลือก Philips Ultinon Essential moto LED ประสิทธิภาพสูงที่สว่างขึ้น +100% เพิ่มทัศนวิสัยด้านหน้าของคุณ ลำแสงที่สม่ำเสมอและเที่ยงตรงทำให้คุณมองเห็นเส้นทางได้ชัดเจน และผู้อื่นก็มองเห็นคุณได้ เพื่อความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ

    เพลิดเพลินกับไฟสีขาวที่มีสไตล์

    ประดับรถจักรยานยนต์ของคุณด้วยไฟหน้า LED รุ่น Ultinon Essential moto ให้มีรูปลักษณ์ที่ล้ำยุค ไฟส่องแสงสีขาวนำสมัยด้วยอุณหภูมิสี 6500 เคลวิน ซึ่งเป็นลำแสงที่สวยงามเด่นกว่าใครๆ

    ระบายความร้อนดีเยี่ยมด้วยการกระจายความร้อนที่มีประสิทธิภาพ

    การจัดการความร้อนนั้นมีความสำคัญยิ่งต่อประสิทธิภาพของไฟ LED ฮีตซิงก์อะลูมิเนียมเคลือบในตัวช่วยให้ไฟหน้า Philips Ultinon Essential moto LED สามารถกระจายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงสามารถให้ความสว่างได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด (แม้เมื่อร้อนจัด ซึ่งต่างจากหลอด LED คุณภาพต่ำ) และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า คุณจึงไม่ต้องเปลี่ยนหลอดบ่อยๆ

    รูปทรงเล็กกะทัดรัดเพื่อการติดตั้งอย่างง่ายดายและรวดเร็ว

    รูปทรงกะทัดรัดของ Ultinon Essential Moto LED ทำให้ติดตั้งได้ง่าย แม้กับโคมไฟหน้าของรถ 2 ล้อที่เล็กมากๆ ก็ยังมีเนื้อที่เพียงพอสำหรับหลอดเหล่านี้

    ไฟรถยนต์คุณภาพสูงสุดจาก Philips

    หลอดไฟ Philips ที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้านั้นมีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมรถยนต์มานานกว่า 100 ปี ผลิตภัณฑ์ Philips คุณภาพเกรดยานยนต์นั้นได้รับการออกแบบและพัฒนาภายใต้กระบวนการควบคุมคุณภาพที่เคร่งครัด (รวมถึงมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้อง) นำไปสู่มาตรฐานการผลิตที่สูงอย่างสม่ำเสมอ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

      ประโยชน์ที่คาดหวัง
      แปลงโฉมหลอดไฟของคุณ
      คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์
      หลอดไฟ LED จาก Philips

    • รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

      การใช้งาน
      • ไฟสูง
      • ไฟต่ำ
      ฐาน
      PX43t
      การกำหนด
      LED-HL [˜HS1]
      การรับรองจาก ECE
      เลขที่
      รุ่น
      Ultinon Essential Moto
      เทคโนโลยี
      LED
      ประเภท
      LED-HL [~HS1]

    • อายุการใช้งาน

      อายุการใช้งาน
      5 ปี

    • คุณลักษณะการส่องสว่าง

      อุณหภูมิสี
      6500  K
      ลูเมน
      500

    • คุณลักษณะทางไฟฟ้า

      ขนาดวัตต์
      6  วัตต์
      แรงดันไฟฟ้า
      12  V

    • ข้อมูลการสั่งซื้อ

      รายการใบสั่ง
      11636UEMX1
      รหัสการสั่งซื้อ
      430730

    • ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      X1
      EAN1
      8719018004307
      EAN3
      8719018004314

    • ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

      ความยาว
      6.5  ซม.
      ความกว้าง
      4.5  ซม.
      ความสูง
      11.5  ซม.
      จำนวนในแพ็ค
      1
      MOQ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ)
      10
      น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น [ก.]
      31

    • ข้อมูลกล่องภายนอก

      ความยาว
      23.6  ซม.
      ความกว้าง
      19.1  ซม.
      ความสูง
      7.9  ซม.
      น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น
      481.5  ก.
      น้ำหนักรวมต่อชิ้น [กก.]
      568.5

    Badge-D2C

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