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X-tremeVision Plusหลอดไฟหน้า

12258XVPB1

เพิ่มประสิทธิภาพของ X-treme

หลอดไฟรถยนต์ Philips X-tremeVision Plus เป็นหนึ่งในหลอดไฟที่สว่างที่สุดที่คุณสามารถหาซื้อได้ โดดเด่นกว่าหลอดไฟรถยนต์อื่นๆ ด้วยความสว่างที่เพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 130% และความยาวของลำแสงที่เหนือกว่า คุณจึงมองเห็นได้ไกลขึ้น ตอบสนองได้เร็วขึ้น และขับขี่ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

แสงที่มากขึ้น ความสว่างที่เพิ่มขึ้น

เพิ่มประสิทธิภาพของ X-treme

  • ประเภทของหลอดไฟ: H1

  • ภายในบรรจุ: 1 หลอด

  • 12 V,55 W

ไฟหน้าที่ผ่านการรับรองสำหรับการใช้บนถนนและปลอดภัยที่สุด

ไฟหน้าที่ผ่านการรับรองสำหรับการใช้บนถนนและปลอดภัยที่สุด

Philips X-tremeVision Plus คือทางเลือกที่ปลอดภัย ง่ายดาย และมีประสิทธิภาพที่สุดที่จะช่วยให้คุณอัพเกรดไฟหน้ารถยนต์ของคุณโดยยังคงอยู่ในขอบเขตของกฎหมาย เนื่องจากเป็นหลอดไฟที่ผ่านการรับรองจาก ECE โดยสมบูรณ์

ช่วงเวลาแห่งความปลอดภัยที่ยาวนาน เพื่อให้คุณมองเห็นได้ชัดเจนและรถคันอื่นก็มองเห็นคุณได้ชัดเจนเช่นกัน

ชิ้นส่วนสำรองที่อาจมีปัญหาทุกชิ้นนั้นเป็นความเสี่ยงสำหรับคุณและยานพาหนะของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับไฟหน้า โดยไฟหน้าที่เสียหายทุกชิ้นจะลดทัศนวิสัยและความปลอดภัยของคุณและผู้ขับขี่อื่นๆ บนท้องถนน Philips X-tremeVision Plus ได้รับการปรับประสิทธิภาพสูงสุดเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานและไว้วางใจได้ จึงทำให้คุณสามารถมองเห็นและถูกมองเห็นได้ยาวนานกว่าหลอดไฟคุณภาพสูงแบบอื่นๆ

คุณภาพและประสิทธิภาพลำแสงที่เหนือชั้น

ด้วยการผสมผสานกันระหว่างแสงที่เพิ่มขึ้นและอุณหภูมิของสีที่มากขึ้น ทำให้ Philips X-tremeVision Plus ได้รับการรับรองลำแสงที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในส่วนของฮาโลเจน

ข้อมูลทางเทคนิค

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