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12342CVS2
ขับขี่อย่างมีสไตล์
ไฟหน้าฮาโลเจน Philips CrystalVision ยกระดับความมีสไตล์ให้กับรถของคุณด้วยไฟสีขาวจ้า 4300K รถของคุณจะดูดีมีสไตล์กว่าเคยด้วยการเคลือบด้วยสีฟ้าและผิวเคลือบด้านบนสีเงิน
ประเภทของหลอดไฟ: H4
ภายในบรรจุ: 2 หลอด
12 V,60/55 W
CrystalVision ให้ไฟหน้าสีขาวจ้า 4300K เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยและเป็นที่สังเกตเห็น ไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองหรือนอกเมือง ด้วยการเคลือบด้วยสีฟ้าและการออกแบบด้านบนสีเงิน
แก้วควอทซ์ UV นี้แข็งแรงกว่าแก้วแข็ง และทนทานต่ออุณหภูมิสุดขั้วและการสั่นสะเทือน ทำให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่อการระเบิด หลอดไฟแก้วควอทซ์ Philips (ไส้หลอด 2650º C และแก้ว 800º C) สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบฉับพลันที่รุนแรงได้ แก้วควอทซ์ UV สามารถสร้างแสงที่ส่องสว่างได้ด้วยความสามารถในการยึดแรงดันที่เพิ่มขึ้นเอาไว้ภายในหลอด ^การใช้แตกต่างกันไปตามประเภทหลอดไฟ
มีเพียงหลอดไฟที่ทำจากแก้วควอทซ์ (ไส้หลอด 2650°c แก้ว 800°c) ที่สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทันทีทันใดได้ : เช่น ถ้ามีหยดน้ำเย็นตกกระทบหลอดไฟที่กำลังร้อน เมื่อคุณขับผ่านน้ำขณะมีไฟหน้าที่ชำรุดอยู่ ^การใช้งานแตกต่างกันไปตามประเภทหลอดไฟ
ความคิดเห็น
การใช้งานแตกต่างกันไปตามประเภทหลอดไฟ