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RacingVision GT200หลอดไฟหน้ารถ

12342RGTS2

ประสิทธิภาพอันน่าเหลือเชื่อจากหลอดไฟที่ถูกต้องตามกฎหมาย

หากคุณหลงใหลในการขับขี่ ให้หลอดไฟรถยนต์ Philips RacingVision GT200 ยกระดับประสบการณ์การใช้รถยนต์ของคุณ แสงที่สว่างขึ้นมากถึง 200% ซึ่งส่องสว่างได้ไกลกว่า 80 เมตรเพื่อการมองเห็นที่ดีกว่าและการตอบสนองที่เร็วกว่าสำหรับการขับขี่ที่น่าตื่นเต้นยิ่งขึ้น

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ให้ไฟของเราช่วยยกระดับการขับขี่ของคุณ

ประสิทธิภาพอันน่าเหลือเชื่อจากหลอดไฟที่ถูกต้องตามกฎหมาย

  • ประเภทของหลอดไฟ: H4

  • ภายในบรรจุ: 2 หลอด

  • 12 V,60/55 W

เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนด้านทัศนวิสัยและความตื่นเต้นในการขับขี่

รุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา Philips RacingVision GT200 มอบหลอดไฟแรลลี่ที่มีทัศนวิสัยที่สว่างเป็นพิเศษในรูปแบบที่คุณสามารถใช้ได้บนถนนสาธารณะ สัมผัสความคมชัดที่เฉียบคมของแสงที่สว่างกว่าถึง 200% การออกแบบหลอดไฟที่ปรับให้เหมาะสมให้ความสว่างที่สูงขึ้นเพื่อมุมมองถนนข้างหน้าที่ดีขึ้น ให้คุณได้ขับขี่อย่างปลอดภัยและน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้น

เทคนิคการเคลือบหลอดไฟแบบใหม่ช่วยให้ได้ปริมาณแสงที่มากที่สุด

เทคนิคการไล่ระดับแสงและการเคลือบแบบ Screen-print ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรใหม่ช่วยให้หลอดไฟเหล่านี้ปล่อยลำแสงบนถนนได้มากขึ้น ช่วยปรับปรุงทัศนวิสัยในการขับขี่ในเวลากลางคืน นอกจากการเพิ่มปริมาณแสงให้มากที่สุดแล้ว คุณยังจะได้เพลิดเพลินกับแสงไฟที่โดดเด่นและมีสไตล์ทันสมัย

เทคโนโลยีแก้วควอทซ์โฉมใหม่เพื่อการส่องสว่างที่แม่นยำเป็นพิเศษ

เทคนิคการผลิตใหม่สำหรับแก้วควอตซ์ Philips Diamond Precision ช่วยให้มั่นใจได้ถึงเส้นตัดที่คมชัดและจุดกลมกล่อมของแสงที่สว่างกว่า ให้คุณได้รับความสว่างมากขึ้น นอกจากนี้ แก้วควอทซ์ยังช่วยให้ความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทันทีทันใดได้ดียิ่งขึ้นเพื่อยืดอายุการใช้งานของหลอดไฟ และการดูดซับรังสี UV ที่เพิ่มขึ้นจะช่วยปกป้องออปติกไฟหน้าของคุณ

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. เทียบกับมาตรฐานตามกฎหมายขั้นต่ำ

  2. เปรียบเทียบกับค่าขั้นต่ำที่ได้รับหลังจากข้อบังคับ ECE โดยอิงจากระยะห่างจากรถมากที่สุด 1 Lux ใช้กับรุ่น H4 และ H7