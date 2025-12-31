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190BW9CS/00
จอไวด์สกรีนมีความละเอียดสูง รองรับตามสรีระผู้ใช้ในธุรกิจ
อีกระดับของการแสดงผลเชิงธุรกิจด้วยจอไวด์สกรีน: Philips Brilliance 190BW9 มีความละเอียดสูงถึง 1680 x 1050 ให้คุณภาพของภาพดีที่สุดที่เคยมีมา กะทัดรัดเหมาะกับสรีระ ระบบเสียงในตัว รองรับการใช้งานกับ Windows Vista ดีไซน์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กว้าง 48 ซม./19"
WSXGA+
พอร์ต USB ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มัลติมีเดียพลักแอนด์เพลย์ได้อย่างสะดวกสบาย เช่น อุปกรณ์หน่วยความจำ USB, กล้อง, HDD แบบพกพา, กล้อง Web, PDA, เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้การเชื่อมต่อ USB ได้ พอร์ต USB 2.0 ที่ติดตั้งบนจอช่วยให้สัญญาณ USB 2.0 ผ่านไปยังคอมพิวเตอร์ได้ โปรดทราบว่าอุปกรณ์หลายตัว เช่น กล้องและ HDD อาจต้องใช้พลังงานแยกต่างหากเนื่องจากอุปกรณ์เหล่านั้นจำเป็นต้องใช้พลังงานมากกว่าพลังงานที่พอร์ต USB ของจอจ่ายให้
จอภาพ Philips ที่รองรับการใช้กับ Vista ช่วยเติมเต็มประสิทธิภาพของจอแสดงผลที่ให้ภาพคมชัดสว่างสดใสรวมทั้งคุณสมบัติขั้นสูงของระบบปฏิบัติการ Windows Vista ให้คุณรับชมความบันเทิงได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งทำงานต่างๆ ได้มากขึ้น และให้คุณควบคุมการใช้ได้ทั้งที่บ้านและสำนักงาน การดู ค้นหา และจัดการข้อมูลสำหรับการทำงานหรือความสนุกสนานก็รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และง่ายดายขึ้น
SmartImage เป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวใหม่ล่าสุดของ Philips ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงผลบนหน้าจอของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพหน้าจอ พร้อมอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถเลือกโหมดต่างๆ ได้ง่าย เช่น ออฟฟิศ (Office), ภาพ (Image), ความบันเทิง (Entertainment), ประหยัด (Economy) และอื่นๆ เพื่อให้เหมาะสมกับแอปพลิเคชันที่ใช้ ตัวเลือก SmartImage ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของหน้าจอด้านความเปรียบต่าง ปรับความอิ่มตัวของสีและความคมชัดของภาพและวิดีโอ ตัวเลือกโหมดประหยัด (Economy) ช่วยประหยัดพลังงาน เลือกตัวเลือกทั้งหมดด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว!
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