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จอภาพประสิทธิภาพสูง

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จอภาพ Philips  ตัวเลือกยอดนิยม

เลือกขนาดที่  เหมาะกับคุณที่สุด

ขนาดจอภาพ

34''- 49"

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28''- 32"

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ขนาดจอภาพ

23" - 27" 

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ขนาดจอภาพ

15'' - 22" 

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Business Monitor จอ LCD แบบโค้ง SuperWide 32:9
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Business Monitor จอ LCD แบบโค้ง SuperWide 32:9

P Line, 49 (48.8" / 124 ซม. ทแยงมุม), 5120 x 1440 (Dual QHD)

499P9H1/67
Details

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ  คุณประโยชน์ของจอภาพ

Ultra Wide-Color 

กว้างไม่อิ่มตัวเป็นพิเศษ ความอิ่มตัวกว้างพิเศษ

เทคโนโลยี Ultra Wide-Color มอบสเปคตรัมสีที่กว้างขึ้นเพื่อให้ภาพสดใสสมจริง โดยการใช้การตั้งค่าที่ล้ำสมัยกับองค์ประกอบทางเคมีของชิพสีและไฟ LED Backlight จอภาพที่มีเทคโนโลยีนี้จึงแสดงผลขอบเขตสีที่กว้างกว่าปกติมาก ซึ่งให้ประโยชน์เป็นภาพที่สมจริงกว่าเดิมพร้อมโทนสีเขียวที่เป็นธรรมชาติ โทนสีแดงที่มีชีวิตชีวา และโทนสีน้ำเงินลุ่มลึก

ความยั่งยืน

EPEAT


เครื่องมือประเมินผลกระทบของผลิตภัณฑ์ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ต่อสิ่งแวดล้อม (EPEAT) เป็นระบบที่ยึดมาตรฐานผลการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม IEEE 1680 - 2006 เพื่อประเมินว่าผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากแค่ไหน ปัจจุบัน EPEAT ครอบคลุมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน้ตบุ๊ค และจอภาพ

 

การตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทวีความสำคัญมากขึ้น ทั้งผู้ซื้อและผู้ผลิตต่างมองหากฎเกณฑ์มาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมเพื่อบ่งบอกถึงผลิตภัณฑ์สีเขียว EPEAT ตอบโจทย์ความต้องการของทั้งสองฝ่ายด้วยเกณฑ์มาตรฐาน ให้ผู้ซื้อสามารถเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้และให้ผู้ผลิตรู้วิธีรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตน ผลิตภัณฑ์ที่มีโลโก้ของ EPEAT ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์สีเขียวเนื่องจากส่งกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย

 

ในฐานะส่วนหนึ่งของมาตรฐาน EPEAT Gold การนำกระดาษแข็งและโฟมกันกระแทกของหน้าจอ Philips ไปรีไซเคิลจึงทำได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ของคุณ โปรดติดต่อศูนย์บริการในพื้นที่ของคุณ

รายละเอียดเพิ่มเติม

การรีไซเคิล


เราต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนผ่านนวัตกรรมที่ใช้งานได้ และเราตั้งเป้าที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นโดยการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดบนโลกของเราอย่างยั่งยืน ซึ่งหมายถึงการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่อง จอภาพ Philips ที่ใช้งานแล้วและบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้รับการรีไซเคิลตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมทุกข้อ เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนั้น เราได้ร่วมมือกับหลายองค์กร

รายละเอียดเพิ่มเติม

การคลิกที่ลิงก์จะเป็นการออกจากเว็บไซต์ทางการของ Philips Electronics Ltd. ("Philips") ลิงค์ใด ๆ ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามที่อาจปรากฏบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้นและไม่ได้แสดงถึงความเกี่ยวข้องหรือการรับรองข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านั้น Philips ไม่รับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือข้อมูลที่อยู่ในนั้น

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การคลิกที่ลิงก์จะเป็นการออกจากเว็บไซต์ทางการของ Philips Electronics Ltd. ("Philips") ลิงค์ใด ๆ ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามที่อาจปรากฏบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้นและไม่ได้แสดงถึงความเกี่ยวข้องหรือการรับรองข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านั้น Philips ไม่รับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือข้อมูลที่อยู่ในนั้น

I understand

You are about to visit a Philips global content page

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