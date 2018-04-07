จอภาพ LCD แบบโค้ง พร้อม Ultra Wide-Color
328E1CA/67
34''- 49"
28''- 32"
23" - 27"
15'' - 22"
เทคโนโลยี Ultra Wide-Color มอบสเปคตรัมสีที่กว้างขึ้นเพื่อให้ภาพสดใสสมจริง โดยการใช้การตั้งค่าที่ล้ำสมัยกับองค์ประกอบทางเคมีของชิพสีและไฟ LED Backlight จอภาพที่มีเทคโนโลยีนี้จึงแสดงผลขอบเขตสีที่กว้างกว่าปกติมาก ซึ่งให้ประโยชน์เป็นภาพที่สมจริงกว่าเดิมพร้อมโทนสีเขียวที่เป็นธรรมชาติ โทนสีแดงที่มีชีวิตชีวา และโทนสีน้ำเงินลุ่มลึก
การตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทวีความสำคัญมากขึ้น ทั้งผู้ซื้อและผู้ผลิตต่างมองหากฎเกณฑ์มาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมเพื่อบ่งบอกถึงผลิตภัณฑ์สีเขียว EPEAT ตอบโจทย์ความต้องการของทั้งสองฝ่ายด้วยเกณฑ์มาตรฐาน ให้ผู้ซื้อสามารถเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้และให้ผู้ผลิตรู้วิธีรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตน ผลิตภัณฑ์ที่มีโลโก้ของ EPEAT ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์สีเขียวเนื่องจากส่งกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ในฐานะส่วนหนึ่งของมาตรฐาน EPEAT Gold การนำกระดาษแข็งและโฟมกันกระแทกของหน้าจอ Philips ไปรีไซเคิลจึงทำได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ของคุณ โปรดติดต่อศูนย์บริการในพื้นที่ของคุณ
เครื่องมือประเมินผลกระทบของผลิตภัณฑ์ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ต่อสิ่งแวดล้อม (EPEAT) เป็นระบบที่ยึดมาตรฐานผลการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม IEEE 1680 - 2006 เพื่อประเมินว่าผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากแค่ไหน ปัจจุบัน EPEAT ครอบคลุมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน้ตบุ๊ค และจอภาพ
การตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทวีความสำคัญมากขึ้น ทั้งผู้ซื้อและผู้ผลิตต่างมองหากฎเกณฑ์มาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมเพื่อบ่งบอกถึงผลิตภัณฑ์สีเขียว EPEAT ตอบโจทย์ความต้องการของทั้งสองฝ่ายด้วยเกณฑ์มาตรฐาน ให้ผู้ซื้อสามารถเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้และให้ผู้ผลิตรู้วิธีรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตน ผลิตภัณฑ์ที่มีโลโก้ของ EPEAT ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์สีเขียวเนื่องจากส่งกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
ในฐานะส่วนหนึ่งของมาตรฐาน EPEAT Gold การนำกระดาษแข็งและโฟมกันกระแทกของหน้าจอ Philips ไปรีไซเคิลจึงทำได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ของคุณ โปรดติดต่อศูนย์บริการในพื้นที่ของคุณ
เราต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนผ่านนวัตกรรมที่ใช้งานได้ และเราตั้งเป้าที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นโดยการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดบนโลกของเราอย่างยั่งยืน ซึ่งหมายถึงการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่อง จอภาพ Philips ที่ใช้งานแล้วและบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้รับการรีไซเคิลตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมทุกข้อ เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนั้น เราได้ร่วมมือกับหลายองค์กร
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