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Xenon X-tremeVision gen2หลอดไฟหน้า

42402XV2C1

4.4

| (12) ตรวจดู

รู้สึกและขับขี่อย่างปลอดภัยด้วยไฟที่สว่างกว่า

ด้วยลำแสงที่ทรงพลังที่ช่วยปล่อยแสงไปยังที่เกินขีดจำกัดได้ X-tremeVision รุ่น 2 เป็นพัฒนาการอันล่าสุดในเทคโนโลยีของ Xenon ด้วยประสิทธิภาพไฟที่ยอดเยี่ยมนี้ช่วยขยายข้อจำกัดในการขับขี่ของคุณ ดังนั้นคุณจะเพลิดเพลินไปกับความปลอดภัยที่มากกว่า การขับขี่ที่สะดวกกว่าเดิม

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

สามารถเห็นมองเห็นทุกเนิน ทุกโค้ง และทุกทางอุปสรรคบนท้องถนนได้

รู้สึกและขับขี่อย่างปลอดภัยด้วยไฟที่สว่างกว่า

  • ประเภทหลอดไฟ: D4S

  • 42 V,35 W

  • จำนวนของหลอดไฟ: 1

การมองที่ดีขึ้นเพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้น ขับขี่สะดวกมากขึ้น

แสงเป็นส่วนสำคัญของการขับขี่ เพียงแค่ปรับปรุงคุณภาพของแสงให้สามารถป้องกันอุบัติเหตุได้ Xenon X-tremeVision รุ่น 2 ได้ปรับปรุงในการมองเห็น ดังนั้นคุณสามารถรับรู้ถึงสิ่งกีดขวางและเครื่องหมายจราจรได้เร็วกว่าที่เคย ช่วยให้คุณตอบสนองได้ทัน องค์ประกอบสเปกตรัมของแสงนี้ได้ปรับให้เข้ากับความไวสีตาของคุณ และพร้อมกับอุณหภูมิสี 4800K เป็นไฟหน้าที่ไม่แยงตาของคุณ ช่วยการขับขี่ตอนกลางคืนปลอดภัยและสะดวกสบายมากขึ้น

Philips ได้คิดค้นเทคโนโลยี Xenon HID ที่ล้ำหน้า

หลอดไฟ Xenon HID (High Intensity Discharge) ให้แสงสว่างมากกว่าถึงสองเท่าเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยในทุกสภาวะ ผลการศึกษาได้แสดงให้เห็นว่าช่วยให้ผู้ขับขี่มีสมาธิในการขับรถ และแยกสิ่งกีดขวางและป้ายสัญญาณบนท้องถนนได้เร็วกว่าหลอดไฟแบบเดิม มีวิธีอะไรที่ดีกว่าที่จะกำจัดความมืดด้วยแสงสีขาวสว่างจ้าเมื่อเทียบกับกลางวัน

มาตรฐานคุณภาพระดับสูงของการรับรองจาก ECE

ผลิตภัณฑ์และบริการ Philips สำหรับรถยนต์ได้รับการยกย่องว่าเป็นชั้นยอดในตลาดผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม เช่นเดียวกับในตลาดมือสอง โดยได้รับการผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง และได้รับการทดสอบสูงสุดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความสบายในการขับขี่แก่ลูกค้าของเรามากที่สุด การผลิตทั้งหมดของเรามีการทดสอบอย่างถี่ถ้วน มีการควบคุม และได้รับรอง (ISO 9001, ISO 14001 และ QSO 9000) ตามข้อกำหนด ECE สูงสุด หรือพูดง่ายๆ คือนี่เป็นคุณภาพที่คุณสามารถวางใจได้

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

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4.4

จาก 5

12

ตรวจดู

2

01/12/2020

Indonesia

Indonesia

teraanngggg

Utk pergantian lampu foglamp honda hrv produk terang sekali

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Ultinon Essential LED 11366UE2X2 Bola lampu depan

วันที่ใช้ 2020-11-01

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Ultinon Essential LED 11366UE2X2 Bola lampu depan

วันที่ใช้ 2020-11-01

15/07/2020

한국

한국

ตรวจสอบผู้ซื้อ

제품 장착이 용이합니다

다른 d3s 제품을 장착 시도 했지만 고정 부위 간섭으로 힘들었는데 귀사의 제품은 적당한 힘으로도 알맞게 장착 되었으며, 150% 더 밝다고 하는데 제품의 밝기 정도는 개인의 육안으로는 현저하게 차이점을 느끼지는 못했음, 오스람의 나이트브레이커 200% 와 어떤 차이가 있을지 궁금함 3년 이라는 AS정책이 맘에 듬, 계속 귀사의 연구와 발전을 기원함

ข้อดี

제품 장착 부위가 스틸로 되어 있어 견고함과 장착 용이성이 좋다고 봄

ข้อเสีย

아직 긴 장거리나 야간 운행을 많이 못한 관계로 특별한 단점은 발견 못함

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Xenon X-tremeVision gen2 42403XV2C1 헤드라이트 전구

วันที่ใช้ 2020-06-15

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Xenon X-tremeVision gen2 42403XV2C1 헤드라이트 전구

วันที่ใช้ 2020-06-15

29/05/2020

Malaysia

Malaysia

Bright and still road legal !

If you're looking for HALOGEN BULB with some colder colour. This should be your choice as Malaysia JPJ stated maximum colour temperature is 4300K. This is definitely a good product from philips. TQVM.

ข้อดี

Good price, Good quality, Good brightness.

ข้อเสีย

It might have 500h lifespan.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ CrystalVision 12342CVSM Headlight bulb

วันที่ใช้ 2020-01-29

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ CrystalVision 12342CVSM Headlight bulb

วันที่ใช้ 2020-01-29

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