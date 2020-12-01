รับประกัน 2 ปีเต็ม
85122XV2C1
รู้สึกและขับขี่อย่างปลอดภัยด้วยไฟที่สว่างกว่า
ด้วยลำแสงที่ทรงพลังที่ช่วยปล่อยแสงไปยังที่เกินขีดจำกัดได้ X-tremeVision รุ่น 2 เป็นพัฒนาการอันล่าสุดในเทคโนโลยีของ Xenon ด้วยประสิทธิภาพไฟที่ยอดเยี่ยมนี้ช่วยขยายข้อจำกัดในการขับขี่ของคุณ ดังนั้นคุณจะเพลิดเพลินไปกับความปลอดภัยที่มากกว่า การขับขี่ที่สะดวกกว่าเดิม
ประเภทหลอดไฟ: D2S
ภายในบรรจุ: 1 หลอด
85 V,35 W
แสงเป็นส่วนสำคัญของการขับขี่ เพียงแค่ปรับปรุงคุณภาพของแสงให้สามารถป้องกันอุบัติเหตุได้ Xenon X-tremeVision รุ่น 2 ได้ปรับปรุงในการมองเห็น ดังนั้นคุณสามารถรับรู้ถึงสิ่งกีดขวางและเครื่องหมายจราจรได้เร็วกว่าที่เคย ช่วยให้คุณตอบสนองได้ทัน องค์ประกอบสเปกตรัมของแสงนี้ได้ปรับให้เข้ากับความไวสีตาของคุณ และพร้อมกับอุณหภูมิสี 4800K เป็นไฟหน้าที่ไม่แยงตาของคุณ ช่วยการขับขี่ตอนกลางคืนปลอดภัยและสะดวกสบายมากขึ้น
หลอดไฟ Xenon HID (High Intensity Discharge) ให้แสงสว่างมากกว่าถึงสองเท่าเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยในทุกสภาวะ ผลการศึกษาได้แสดงให้เห็นว่าช่วยให้ผู้ขับขี่มีสมาธิในการขับรถ และแยกสิ่งกีดขวางและป้ายสัญญาณบนท้องถนนได้เร็วกว่าหลอดไฟแบบเดิม มีวิธีอะไรที่ดีกว่าที่จะกำจัดความมืดด้วยแสงสีขาวสว่างจ้าเมื่อเทียบกับกลางวัน
ไฟรถยนต์ที่มีคุณภาพสูงและล้ำหน้าของพวกเราได้รับรางวัล ได้รับการยอมรับอย่างสม่ำเสมอจากผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์
4.4
จาก 5
12
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rivo121
01/12/2020
Indonesia
teraanngggg
Utk pergantian lampu foglamp honda hrv produk terang sekali
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Ultinon Essential LED 11366UE2X2 Bola lampu depan
วันที่ใช้ 2020-11-01
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Ultinon Essential LED 11366UE2X2 Bola lampu depan
วันที่ใช้ 2020-11-01
ssu6254
15/07/2020
한국
ตรวจสอบผู้ซื้อ
제품 장착이 용이합니다
다른 d3s 제품을 장착 시도 했지만 고정 부위 간섭으로 힘들었는데 귀사의 제품은 적당한 힘으로도 알맞게 장착 되었으며, 150% 더 밝다고 하는데 제품의 밝기 정도는 개인의 육안으로는 현저하게 차이점을 느끼지는 못했음, 오스람의 나이트브레이커 200% 와 어떤 차이가 있을지 궁금함 3년 이라는 AS정책이 맘에 듬, 계속 귀사의 연구와 발전을 기원함
ข้อดี
제품 장착 부위가 스틸로 되어 있어 견고함과 장착 용이성이 좋다고 봄
ข้อเสีย
아직 긴 장거리나 야간 운행을 많이 못한 관계로 특별한 단점은 발견 못함
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Xenon X-tremeVision gen2 42403XV2C1 헤드라이트 전구
วันที่ใช้ 2020-06-15
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Xenon X-tremeVision gen2 42403XV2C1 헤드라이트 전구
วันที่ใช้ 2020-06-15
29/05/2020
Malaysia
Bright and still road legal !
If you're looking for HALOGEN BULB with some colder colour. This should be your choice as Malaysia JPJ stated maximum colour temperature is 4300K. This is definitely a good product from philips. TQVM.
ข้อดี
Good price, Good quality, Good brightness.
ข้อเสีย
It might have 500h lifespan.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ CrystalVision 12342CVSM Headlight bulb
วันที่ใช้ 2020-01-29
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ CrystalVision 12342CVSM Headlight bulb
วันที่ใช้ 2020-01-29