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WhiteVisionหลอดไฟหน้า

9006WHVS2

ความปลอดภัยที่น่าหลงใหลกว่าที่เคย

หลอดไฟ Philips WhiteVision เพิ่มรูปลักษณ์แสงสีขาวเจิดจ้าแบบ Xenon (4300K) ให้กับไฟหน้ารถของคุณ เพื่อการขับขี่ที่ดีเยี่ยมในยามค่ำคืน ความสว่างที่เพิ่มขึ้นถึง 60% เป็นการผสมผสานสไตล์และความปลอดภัยที่เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบ

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เอฟเฟกต์ Xenon สีขาวเจิดจ้า

ความปลอดภัยที่น่าหลงใหลกว่าที่เคย

  • ประเภทหลอดไฟ: HB4

  • ภายในบรรจุ: 2 หลอด

  • 12 V,55 W

  • สไตล์

การขับขี่แบบพรีเมี่ยมด้วยเอฟเฟกต์ Xenon แสงสีขาวสว่างเจิดจ้า

การขับขี่แบบพรีเมี่ยมด้วยเอฟเฟกต์ Xenon แสงสีขาวสว่างเจิดจ้า

ไฟหน้า Philips WhiteVision เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับนักขับที่ต้องการขับขี่อย่างมีสไตล์พร้อมทั้งมีความปลอดภัยในคราวเดียวกัน WhiteVision คือไฟหน้าที่ก้าวล้ำถึงขีดสุดด้วยอุณหภูมิสีที่ใกล้เคียงกับไฟหน้า Xenon ฝาครอบสีขาวมีสไตล์ และแสงไฟที่สว่างยิ่งกว่าเมื่อส่องบนท้องถนน เทคโนโลยีการเคลือบรุ่นที่สามที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของ Philips คือผลงานชิ้นเอกที่ได้รับการพัฒนาขึ้น ทำให้ WhiteVision คือไฟหน้าชนิดแรกที่มีแสงไฟสีขาวอย่างแท้จริง

ลำแสงที่เด่นชัดด้วยแสงสีขาวสว่างเจิดจ้า

ไฟหน้า Philips WhiteVision ส่องสว่างให้กับท้องถนนด้วยลำแสงสีขาวที่เด่นชัดที่สามารถส่องสว่างได้ในทันที ด้วยแสงสีขาว 4,300K* (เช่น แสงสีขาวสว่างกว่าหลอดไฟมาตรฐานอย่างเห็นได้ชัด) ลำแสงคุณภาพสูงเพื่อประสบการณ์การขับขี่ระดับพรีเมี่ยม

ทัศนวิสัยเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 60% เพื่อให้ได้ความคมชัดสูงสุด

รูปแบบลำแสงที่ยาวกว่าพร้อมทัศวิสัยเพิ่มขึ้น 60%* ช่วยให้คุณมองเห็นผู้ขับขี่บนท้องถนนคนอื่นๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยและเพิ่มเวลารับมือกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนน

ข้อมูลทางเทคนิค

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไฟฮาโลเจนมาตรฐาน

  2. การใช้งานแตกต่างกันไปตามประเภทหลอดไฟ