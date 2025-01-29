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ฟอกอากาศบริสุทธิ์ในเวลาไม่เกิน 11 นาที (1)
ด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว เครื่องฟอกอากาศจะกรองไวรัส สารก่อภูมิแพ้หรือมลพิษที่มองไม่เห็นในบ้านของคุณ เพื่อรักษาความสะอาดและความปลอดภัย ซึ่งจะฟอกอากาศได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยอัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ (CADR) 270 ลบ.ม./ชม.
ฟอกอากาศในห้องได้สูงสุด 63 ตร.ม.
อัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ (CADR) 270 ลบ.ม./ชม.
แผ่นกรอง HEPA และผงถ่านกัมมันต์
การกรอง 3 ชั้นด้วย NanoProtect HEPA, แผ่นกรองผงถ่านกัมมันต์และแผ่นกรองชั้นแรกสามารถดักจับอนุภาคที่มีขนาดเล็ก 0.003 ไมครอนได้ถึง 99.97% (4) ดังนั้นคุณจึงปลอดภัยจาก PM2.5, แบคทีเรีย, ละอองเกสร, ฝุ่น, ขนสัตว์และมลพิษอื่นๆ โดยได้รับการรับรองจาก European Centre for Allergy Research Foundation
ดักจับละอองตามอากาศรวมถึงฝุ่นละอองที่อาจมีไวรัสทางเดินหายใจ สามารถขจัดไวรัสและฝุ่นละอองตามอากาศได้สูงสุดได้สูงถึง 99.9% จากการทดสอบโดย Airmid Health-Group (3) และยังทดสอบสำหรับโคโรนาไวรัส (5)
สแกนอากาศ 1000 ครั้งต่อวินาทีเพื่อตรวจจับอนุภาคขนาดเล็กพิเศษ รายงานคุณภาพอากาศในแบบเรียลไทม์ และเลือกความเร็วที่เหมาะสมสำหรับบ้านของคุณอย่างชาญฉลาด (ในโหมดอัตโนมัติ)
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4.5
จาก 5
265
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94%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
จิตร
29/01/2025
ประเทศไทย
dddd
ดีมากคะเงียบ กรองเร็วอากาสดีเลยดีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๅๅ
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 1000i ซีรีส์ AC1215/20 เครื่องฟอกอากาศ
วันที่ใช้ 2023-01-29
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 1000i ซีรีส์ AC1215/20 เครื่องฟอกอากาศ
วันที่ใช้ 2023-01-29
30/12/2022
ประเทศไทย
สินค้าคุณภาพดี
สินค้าคุณภาพดี แข็งแรงทนทาน brand น่าเชื่อถ์อ ฟอกได้ห้องขนาดใหญ่ มีการกรอง 3 ชั้น กรองกลิ่นได้ระดับนึงด้วย
ข้อดี
แข็งแรง รูปทรงดี
ข้อเสีย
หนัก แต่แข็งแกร่ง
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 1000i ซีรีส์ AC1215/20 เครื่องฟอกอากาศ
วันที่ใช้ 2022-11-30
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 1000i ซีรีส์ AC1215/20 เครื่องฟอกอากาศ
วันที่ใช้ 2022-11-30
Mommy_P
03/12/2022
ประเทศไทย
เครื่องฟอกอากาศดีไซน์มินิมอล สุดคุ้มจนต้องซื้อซ้ำ
เครื่องฟอกอากาศดีไซน์มินิมอล สุดคุ้มจนต้องซื้อซ้ำ ชอบโหมด NightSense ฟอกอากาศให้สะอาดได้เงียบและต่อเนื่องยิ่งขึ้น ในระหว่างการนอนหลับ พร้อมแผ่นกรอง HEPA และผงถ่านกัมมันต์ช่วยขจัดไวรัส และสารก่อภูมิแพ้
ข้อดี
เครื่องฟอกอากาศดีไซน์มินิมอล สุดคุ้ม ไม่แพง
ข้อเสีย
ไม่มี
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 1000i ซีรีส์ AC1215/20 เครื่องฟอกอากาศ
วันที่ใช้ 2021-11-02
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 1000i ซีรีส์ AC1215/20 เครื่องฟอกอากาศ
วันที่ใช้ 2021-11-02
(1)จากอากาศที่ผ่านแผ่นกรอง นี่เป็นเวลาทางทฤษฎีสำหรับการทำความสะอาดแบบครั้งเดียวที่คำนวณโดยการหาร CADR 270 ลบ.ม./ชม. ด้วยขนาดห้อง 29 ลบ.ม. (สมมติว่าห้องมีขนาด 20 ตร.ม. และความสูง 2.4 ม.) )
(2) ผ่านการทดสอบบนวัสดุกรองสำหรับประสิทธิภาพการกรอง 1 รอบที่อัตราการไหลของอากาศ 5.33 ซม./วินาที โดยห้องปฏิบัติการบุคคลที่สาม / จากอากาศที่ผ่านตัวกรอง ทดสอบตามมาตรฐาน JISB 9908-2023
(3) ทดสอบโดยบริษัท Airmid Healthgroup Ltd. ในห้องทดสอบขนาด 28.5 ลบ.ม. โดยใช้ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A (H1N1) ในอากาศ; พบว่ามีการลดลงของไวรัสเมื่อใช้โหมดเทอร์โบเป็นเวลา 10–20 นาที เครื่องฟอกอากาศไม่สามารถป้องกัน COVID-19 ได้โดยลำพัง แต่สามารถช่วยสนับสนุนการป้องกันโดยรวมได้ (US EPA)
(4) จากอากาศที่ไหลผ่านแผ่นกรอง ได้รับการทดสอบกับละออง NaCl โดย IUTA ตาม DIN71460-1
(5)การทดสอบอัตราการลดจุลชีพที่ห้องปฏิบัติการภายนอก ในการทดสอบในห้องทดสอบที่ปนเปื้อนด้วยละอองเชื้อ Avian Coronavirus (IBV) ด้วยแผ่นกรอง Philips HEPA NanoProtect
(6)อายุการใช้งานที่แนะนำสำหรับอุปกรณ์อ้างอิงจากการคำนวณทางทฤษฎีของค่าภูมิภาคเฉลี่ยต่อปีของอนุภาคอากาศที่เป็นอันตรายภายนอกอาคารและการใช้เครื่องฟอกอากาศในชีวิตประจำวันเป็นเวลา 16 ชั่วโมงในโหมดอัตโนมัติ