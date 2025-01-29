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ทุกรุ่น

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  • Standard Product Photo Philips 1000i Series Air Purifier
  • Main in-use photograph Philips 1000i Series Air Purifier
  • Emotional Benefit Photo Philips 1000i Series Air Purifier AC1215/20
  • Packaging photograph Philips Series 1000 Air Purifier AC1215/20

ยกเลิกการผลิต

1000i ซีรีส์เครื่องฟอกอากาศ

AC1215/20

4.5

| (265) ตรวจดู | 94% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

ฟอกอากาศบริสุทธิ์ในเวลาไม่เกิน 11 นาที (1)

ด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว เครื่องฟอกอากาศจะกรองไวรัส สารก่อภูมิแพ้หรือมลพิษที่มองไม่เห็นในบ้านของคุณ เพื่อรักษาความสะอาดและความปลอดภัย ซึ่งจะฟอกอากาศได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยอัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ (CADR) 270 ลบ.ม./ชม.

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ขจัดไวรัส สารก่อภูมิแพ้ และมลพิษได้ 99.9% (2,3,4)

ฟอกอากาศบริสุทธิ์ในเวลาไม่เกิน 11 นาที (1)

  • ฟอกอากาศในห้องได้สูงสุด 63 ตร.ม.

  • อัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ (CADR) 270 ลบ.ม./ชม.

  • แผ่นกรอง HEPA และผงถ่านกัมมันต์

แผ่นกรอง HEPA สามารถดักจับอนุภาคขนาด 0.003 ไมครอนได้ถึง 99.97%

การกรอง 3 ชั้นด้วย NanoProtect HEPA, แผ่นกรองผงถ่านกัมมันต์และแผ่นกรองชั้นแรกสามารถดักจับอนุภาคที่มีขนาดเล็ก 0.003 ไมครอนได้ถึง 99.97% (4) ดังนั้นคุณจึงปลอดภัยจาก PM2.5, แบคทีเรีย, ละอองเกสร, ฝุ่น, ขนสัตว์และมลพิษอื่นๆ โดยได้รับการรับรองจาก European Centre for Allergy Research Foundation

ขจัดไวรัสและฝุ่นละอองตามอากาศได้สูงสุดได้สูงถึง 99.9%

ขจัดไวรัสและฝุ่นละอองตามอากาศได้สูงสุดได้สูงถึง 99.9%

ดักจับละอองตามอากาศรวมถึงฝุ่นละอองที่อาจมีไวรัสทางเดินหายใจ สามารถขจัดไวรัสและฝุ่นละอองตามอากาศได้สูงสุดได้สูงถึง 99.9% จากการทดสอบโดย Airmid Health-Group (3) และยังทดสอบสำหรับโคโรนาไวรัส (5)

เซ็นเซอร์อัจฉริยะสำหรับการกรองอากาศอัจฉริยะ

เซ็นเซอร์อัจฉริยะสำหรับการกรองอากาศอัจฉริยะ

สแกนอากาศ 1000 ครั้งต่อวินาทีเพื่อตรวจจับอนุภาคขนาดเล็กพิเศษ รายงานคุณภาพอากาศในแบบเรียลไทม์ และเลือกความเร็วที่เหมาะสมสำหรับบ้านของคุณอย่างชาญฉลาด (ในโหมดอัตโนมัติ)

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

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4.5

จาก 5

265

ตรวจดู

94%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

29/01/2025

ประเทศไทย

ประเทศไทย

dddd

ดีมากคะเงียบ กรองเร็วอากาสดีเลยดีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๅๅ

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 1000i ซีรีส์ AC1215/20 เครื่องฟอกอากาศ

วันที่ใช้ 2023-01-29

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 1000i ซีรีส์ AC1215/20 เครื่องฟอกอากาศ

วันที่ใช้ 2023-01-29

30/12/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

สินค้าคุณภาพดี

สินค้าคุณภาพดี แข็งแรงทนทาน brand น่าเชื่อถ์อ ฟอกได้ห้องขนาดใหญ่ มีการกรอง 3 ชั้น กรองกลิ่นได้ระดับนึงด้วย

ข้อดี

แข็งแรง รูปทรงดี

ข้อเสีย

หนัก แต่แข็งแกร่ง

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 1000i ซีรีส์ AC1215/20 เครื่องฟอกอากาศ

วันที่ใช้ 2022-11-30

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 1000i ซีรีส์ AC1215/20 เครื่องฟอกอากาศ

วันที่ใช้ 2022-11-30

03/12/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

เครื่องฟอกอากาศดีไซน์มินิมอล สุดคุ้มจนต้องซื้อซ้ำ

เครื่องฟอกอากาศดีไซน์มินิมอล สุดคุ้มจนต้องซื้อซ้ำ ชอบโหมด NightSense ฟอกอากาศให้สะอาดได้เงียบและต่อเนื่องยิ่งขึ้น ในระหว่างการนอนหลับ พร้อมแผ่นกรอง HEPA และผงถ่านกัมมันต์ช่วยขจัดไวรัส และสารก่อภูมิแพ้

ข้อดี

เครื่องฟอกอากาศดีไซน์มินิมอล สุดคุ้ม ไม่แพง

ข้อเสีย

ไม่มี

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 1000i ซีรีส์ AC1215/20 เครื่องฟอกอากาศ

วันที่ใช้ 2021-11-02

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 1000i ซีรีส์ AC1215/20 เครื่องฟอกอากาศ

วันที่ใช้ 2021-11-02

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. (1)จากอากาศที่ผ่านแผ่นกรอง นี่เป็นเวลาทางทฤษฎีสำหรับการทำความสะอาดแบบครั้งเดียวที่คำนวณโดยการหาร CADR 270 ลบ.ม./ชม. ด้วยขนาดห้อง 29 ลบ.ม. (สมมติว่าห้องมีขนาด 20 ตร.ม. และความสูง 2.4 ม.) )

  2. (2) ผ่านการทดสอบบนวัสดุกรองสำหรับประสิทธิภาพการกรอง 1 รอบที่อัตราการไหลของอากาศ 5.33 ซม./วินาที โดยห้องปฏิบัติการบุคคลที่สาม / จากอากาศที่ผ่านตัวกรอง ทดสอบตามมาตรฐาน JISB 9908-2023

  3. (3) ทดสอบโดยบริษัท Airmid Healthgroup Ltd. ในห้องทดสอบขนาด 28.5 ลบ.ม. โดยใช้ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A (H1N1) ในอากาศ; พบว่ามีการลดลงของไวรัสเมื่อใช้โหมดเทอร์โบเป็นเวลา 10–20 นาที เครื่องฟอกอากาศไม่สามารถป้องกัน COVID-19 ได้โดยลำพัง แต่สามารถช่วยสนับสนุนการป้องกันโดยรวมได้ (US EPA)

  4. (4) จากอากาศที่ไหลผ่านแผ่นกรอง ได้รับการทดสอบกับละออง NaCl โดย IUTA ตาม DIN71460-1

  5. (5)การทดสอบอัตราการลดจุลชีพที่ห้องปฏิบัติการภายนอก ในการทดสอบในห้องทดสอบที่ปนเปื้อนด้วยละอองเชื้อ Avian Coronavirus (IBV) ด้วยแผ่นกรอง Philips HEPA NanoProtect

  6. (6)อายุการใช้งานที่แนะนำสำหรับอุปกรณ์อ้างอิงจากการคำนวณทางทฤษฎีของค่าภูมิภาคเฉลี่ยต่อปีของอนุภาคอากาศที่เป็นอันตรายภายนอกอาคารและการใช้เครื่องฟอกอากาศในชีวิตประจำวันเป็นเวลา 16 ชั่วโมงในโหมดอัตโนมัติ