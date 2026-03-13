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เครื่องฟอกอากาศและเพิ่มความชื้นอากาศ
ทุกรุ่น
1000i ซีรีส์ เครื่องฟอกอากาศ
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ฝ่ายสนับสนุน
AC1215/20
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Consumer Care Book Philips Series 1000 Air Purifier AC1215/20 - English (US)
DAP UK-DC20 AC1214 - English (US)
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ไฟของเครื่องฟอกอากาศ Philips มีความหมายอย่างไร
เครื่องฟอกอากาศ Philips ของฉันส่งกลิ่นเหม็นหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์
ไฟวงแหวนแสดงคุณภาพอากาศของเครื่องฟอกอากาศ Philips ไม่เปลี่ยนสี
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