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สัมผัสที่สุดของอากาศบริสุทธิ์
เซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศเทคโนโลยี Aerasense ประสิทธิภาพสูง เทียบได้กับเซนเซอร์ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม พร้อมแสดงปริมาณอนุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5)เป็นตัวเลขแบบเรียลไทม์ เครื่องจะปรับการทำงานอัตโนมัติเพื่อกำจัดฝุ่นละอองให้มีประสิทธิภาพสูงสุด คุณจึงมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับอากาศที่ดีต่อสุขภาพอยู่เสมอ
ขนาดห้องแนะนำ 25-79 ตร.ม.
ตรวจจับและแสดงระดับฝุ่น PM2.5
แผ่นกรอง HEPA และผงถ่านกัมมันต์
ระบบหมุนเวียนอากาศที่ทรงพลังครอบคลุมห้องที่มีขนาดถึง 79 ตร.ม. และกระจายอากาศสะอาดได้ทั่วทุกมุมห้อง มีประสิทธิภาพ CADR (อัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์) 333 ลบ.ม./ชม. ทำให้สามารถฟอกอากาศ 20 ตร.ม. ได้ในเวลาเพียง 9 นาที (1)
การกรอง 3 ชั้นด้วย NanoProtect HEPA, แผ่นกรองผงถ่านกัมมันต์และแผ่นกรองชั้นแรกสามารถดักจับอนุภาคที่มีขนาดเล็ก 0.003 ไมครอนได้ถึง 99.97% (3) ดังนั้นคุณจึงปลอดภัยจาก PM2.5, แบคทีเรีย, ละอองเกสร, ฝุ่น, ขนสัตว์, ก๊าซและมลพิษอื่นๆ โดยได้รับการรับรองจาก European Centre for Allergy Research Foundation
ดักจับละอองในอากาศ รวมถึงละอองที่อาจมีไวรัสต่อทางเดินหายใจ ผ่านการทดสอบโดยอิสระจาก airmid health-group ว่าสามารถกำจัดไวรัสและละอองในอากาศได้สูงถึง 99.9% (2) และยังผ่านการทดสอบกับไวรัสโคโรนาแล้วด้วย (4)
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4.5
จาก 5
80
ตรวจดู
93%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
nutd
23/11/2022
ประเทศไทย
ใช้ดี เสียงเงียบ
ใช้ดี เสียงเงียบ แต่หา filter ทดแทนที่เป็นของแท้ได้ยากมาก
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 2000 Series AC2887/20 เครื่องฟอกอากาศ Series 2000
วันที่ใช้ 2021-11-23
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 2000 Series AC2887/20 เครื่องฟอกอากาศ Series 2000
วันที่ใช้ 2021-11-23
02/06/2022
ประเทศไทย
เชื่อใจในแบรนด์ค่ะ
เริ่มจากอยากได้เครื่องฟอกอากาศขนาดใหญ่หน่อย เพราะมีลูกเล็ก เป็นห่วงเรื่องฝุ่น เลยลองเซิร์ชดู เลยเจอตัวนี้ ราคาไม่แพง ประสิทธิภาพดี ใช้แล้วรู้สึกว่าอากาศดีขึ้นค่ะ
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 2000 Series AC2887/20 เครื่องฟอกอากาศ Series 2000
วันที่ใช้ 2021-05-02
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 2000 Series AC2887/20 เครื่องฟอกอากาศ Series 2000
วันที่ใช้ 2021-05-02
Kitty T
25/04/2022
ประเทศไทย
สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ด้วยเครื่องฟอกอากาศ PHILIPS
เลือกมาหลายรุ่น หลายยี่ห้อ แต่ก็ลงเอยด้วย เครื่องฟอกอากาศ รุ่นนี้ของ Philips เพราะมั่นใจในประสิทธิภาพและแบรนด์ เมื่อได้ใช้แล้วก็รู้สึกคุ้มค่าจริงๆ ดีไซน์สวยงาม ทันสมัย น้ำหนักไม่มากนัก ใช้งานง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส ช่วยทำให้รู้สึกปลอดภัย สัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์ ช่วยยับยั้ง PM2.5 เนื่องจากครั้งแรกที่เปิดใช้งานที่บ้าน ค่า PM2.5 ขึ้นทันทีประมาณ 35 (บ้านปิดประตูหน้าต่างหมดตลอด) พอใช้งานสักพัก ค่า PM2.5 ลดลงเหลือเลขตัวเดียว แต่ถ้าช่วงไหน เผลอเปิดประตูห้องน้ำทิ้งไว้ ค่า PM.2.5 ก็จะเพิ่มขึ้นอีกทันที (น่าจะเข้ามาจากอากาศภายนอกผ่านช่องหน้าต่างระบายอากาศภายในห้องน้ำ) พอรีบปิดประตูค่า PM2.5 ก็จะค่อยๆ ลดลงอย่างรวดเร็ว อันนี้คือสิ่งที่เห็นชัดเจน ส่วนเชื้อโรคต่างๆ เรามองไม่เห็นด้วยตานะคะ 55+ แต่คิดว่าน่าจะช่วยได้มากเช่นกัน (จริงๆ ซื้อรุ่นนี้เพราะหวังพึ่งเรื่องฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 เลยค่ะ) Function ต่างๆ ใช้งานง่ายมาก มีหลายโหมดให้เลือก ได้แก่ เลือกลด PM2.5 ลดภูมิแพ้ และเชื้อโรค (จริงๆ อยากให้ทำงานพร้อมกันทุกโหมดเลย) ความแรงลมมี 4 ระดับให้เลือก ที่สำคัญมี Sleep mode คือ เงียบมากๆ ไร้แสงรบกวนด้วย ชอบมากๆ เลยเอามาไว้ในห้องนอนแทนเครื่องเดิม แต่พึ่งเริ่มใช้งานไม่นานนะคะ เลยยังไม่เคยทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรอง และ reset เครื่องนะคะ แต่คิดว่าไม่น่ายากอะไร บริการหลังขายก็น่าจะดี จากการที่ถามตอบใน line รวดเร็วดีมาก คิดว่าน่าจะมีเครื่องที่ 2 สำหรับเครื่องฟอกอากาศ Philips ค่ะ (ตอนแรกตั้งใจซื้อรุ่นนี้ไว้ใช้ที่ห้องรับแขกนะคะ แต่คิดว่าเอาไม่อยู่ เพราะ Area ค่อนข้างกว้าง > 78 ตร.ม.)
ข้อดี
ไดไซน์สวยงามมาก ใช้งานง่าย สัมผัสอากาศสะอาด มี Sleep Mode ลดเสียงและเงียบมาก
ข้อเสีย
ปุ่มสัมผัสต้องกดค้าง 3 วินาที จึงจะทำงาน คนใจร้อนอาจรู้สึกได้ว่าปุ่มสัมผัสทำงานไม่ดี ไม่ตอบสนองได้
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 2000 Series AC2887/20 เครื่องฟอกอากาศ Series 2000
วันที่ใช้ 2022-03-25
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 2000 Series AC2887/20 เครื่องฟอกอากาศ Series 2000
วันที่ใช้ 2022-03-25
(1) จากอากาศที่ไหลผ่านแผ่นกรอง นี่เป็นเวลาทางทฤษฎีสำหรับการทำความสะอาดแบบครั้งเดียวที่คำนวณโดยการหาร CADR 333 ลบ.ม./ชม. ด้วยขนาดห้อง 48 ลบ.ม. (สมมติว่าห้องมีขนาด 20 ตร.ม. และความสูง 2.4 ม.)
(2)การทดสอบอัตราการลดเชื้อจุลชีพดำเนินการโดย Airmid Health Ltd ในห้องขนาด 28.5 ลูกบาศก์เมตรที่มีไวรัสไข้หวัดใหญ่ A(H1N1) ลอยอยู่ในอากาศ เครื่องฟอกอากาศเพียงอย่างเดียวไม่สามารถป้องกัน COVID-19 ได้ แต่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของแผนการป้องกันได้ (ตามคำแนะนำของ US EPA)
(3) จากอากาศที่ไหลผ่านแผ่นกรอง ได้รับการทดสอบกับละออง NaCl โดย IUTA ตาม DIN71460-1
(5)การทดสอบอัตราการลดจุลชีพที่ห้องปฏิบัติการภายนอก ในการทดสอบในห้องทดสอบที่ปนเปื้อนด้วยละอองไวรัสโคโรนาในสัตว์ปีก (IBV) ด้วยแผ่นกรอง Philips HEPA NanoProtect
(5) อายุการใช้งานที่แนะนำสำหรับอุปกรณ์อ้างอิงจากการคำนวณทางทฤษฎีของค่าภูมิภาคเฉลี่ยต่อปีของอนุภาคอากาศที่เป็นอันตรายภายนอกอาคารและการใช้เครื่องฟอกอากาศในชีวิตประจำวันเป็นเวลา 16 ชั่วโมงในโหมดอัตโนมัติ
(6) ทดสอบวัสดุของไส้กรองสำหรับ 1 Pass Efficiency ด้วยการหมุนเวียนอากาศ 5.33 ซม./วินาที /จากอากาศที่ผ่านแผ่นกรอง ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน JISB 9908-2017
(7) แรงดันเสียงเฉลี่ยที่คำนวณได้ในระยะ 1.5 เมตรจากอุปกรณ์ ตามการวัดตามมาตรฐาน IEC 60704 ระดับแรงดันเสียงขึ้นอยู่กับการก่อสร้างห้อง การตกแต่ง รวมถึงตำแหน่งของอุปกรณ์และผู้ฟัง