ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

2000 Series เครื่องฟอกอากาศ Series 2000

ยกเลิกการผลิต

ฝ่ายสนับสนุน

2000 Seriesเครื่องฟอกอากาศ Series 2000

AC2887/20

2000 Series เครื่องฟอกอากาศ Series 2000

ยกเลิกการผลิต

ไปที่ร้านค้า

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ

รับการขยายเวลาการรับประกันของคุณ

ลงทะเบียนภายใน 90 วันหลังจากซื้อและรับการขยายเวลาการรับประกัน (อาจมีเงื่อนไข)

ลงทะเบียนทันที

คู่มือและเอกสาร

Certificate Philips 2000 Series Air Purifier AC2887/20 - English (US)

  • PDF ไฟล์, 223.8 kB
  • 13 March 2026

Eco passport Philips Air Cleaner - English (US)

  • PDF ไฟล์, 798.6 kB
  • 13 March 2026

คำถามที่พบบ่อย

การแก้ปัญหา

ติดต่อ Philips

เรายินดีจะช่วยคุณ