รับประกัน 2 ปีเต็ม
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ฟอกอากาศในห้องได้สูงสุด 98 ตร.ม.
อัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ (CADR) 380 ลบ.ม./ชม.
แผ่นกรอง HEPA และผงถ่านกัมมันต์
เชื่อมต่อกับแอป Air+
แอป Air+ ให้ประสบการณ์อัจฉริยะซึ่งสร้างความมั่นได้ใจว่าอากาศที่คุณสูดนั้นบริสุทธิ์และดีต่อสุขภาพ แอปตัวนี้จะติดตามมลพิษทั้งในและนอกอาคาร พร้อมกับปรับการดำเนินการอุปกรณ์โดยอัติโนมัติโดยที่คุณไม่ต้องลงมือทำเอง Air+ ให้คุณควบคุมได้ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรืออยู่ข้างนอก ความคุมอากาศในบ้านด้วยเสียงคุณโดยใช้ Amazon Alexa หรือ Google Home (8)
กระแสลมทรงพลังกระจายอากาศบริสุทธิ์สู่ทั่วทุกมุมห้อง 360 องศาที่อัตรา CADR (อัตราการส่งผ่านอากาศบริสุทธิ์) 380 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ฟอกอากาศในห้องอย่างทั่วถึง ปกป้องคุณจากแบคทีเรีย ไวรัส เกสรดอก ฝุ่น ขนสัตว์ ไรฝุ่น ก๊าซอัตราย กลิ่นไม่พึงประสงค์ และมลพิษอื่นๆ ฟอกอาการในพื้นที่ 20 ตารางเมตรในแค่ 6 นาที (1)
ดักจับละอองตามอากาศรวมถึงฝุ่นละอองที่อาจมีไวรัสทางเดินหายใจ สามารถขจัดไวรัสและฝุ่นละอองตามอากาศได้สูงสุดได้สูงถึง 99.9% จากการทดสอบโดย Airmid Health-Group (3) และยังทดสอบสำหรับโคโรนาไวรัส (5)
4.3
จาก 5
31
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93%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
อิกกี้
07/04/2021
ประเทศไทย
ใช้งานง่าย กรองไว
ใช้งานง่าย สามารถเปิดปิดเครื่องจากมือถือได้ตลอดเวลา กรองไว เห็นค่าอากาศตลอดเวลา มั่นใจ
ข้อดี
ต่อมือถือ กรองละเอียดและไว
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 2000i Series AC2958/23 เครื่องฟอกอากาศ
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 2000i Series AC2958/23 เครื่องฟอกอากาศ
Ishidah_San
13/02/2022
Singapore
Great product.
Eliminate the smell from cooking within 30 minutes. Circulation of air very thorough and makes it so fresh. Thank you .
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 2000i Series AC2936/33 Air Purifier for Large Rooms
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 2000i Series AC2936/33 Air Purifier for Large Rooms
Filinmos
06/10/2021
Singapore
It is fantastic!
It is fantastic. Works quietly, quietly. I sleep like a baby, no smells and the cleanest air. Thanks to the creators.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 2000i Series AC2939/70 Air Purifier for Large Rooms
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 2000i Series AC2939/70 Air Purifier for Large Rooms
(1)จากอากาศที่ผ่านแผ่นกรอง นี่เป็นเวลาทางทฤษฎีสำหรับการทำความสะอาดแบบครั้งเดียวที่คำนวณโดยการหารอัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ (CADR) 380 ลบ.ม./ชม. ด้วยขนาดห้อง 48 ลบ.ม. (สมมติว่าห้องมีขนาด 20 ตร.ม. และความสูง 2.4 ม.)
(2) ผ่านการทดสอบ CADR โดยห้องปฏิบัติการภายนอกที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน GB/T18801-2015 เนื่องจากมีการปรับปรุงการทดสอบและการควบคุมคุณภาพ ค่า CADR จึงได้รับการยกระดับ หากบรรจุภัณฑ์ยังไม่ได้รับการปรับปรุง โปรดมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนดขั้นสูงที่ระบุไว้ทางออนไลน์
(3) ทดสอบโดยบริษัท Airmid Healthgroup Ltd. ในห้องทดสอบขนาด 28.5 ลบ.ม. โดยใช้ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A (H1N1) ในอากาศ; พบว่ามีการลดลงของไวรัสเมื่อใช้โหมดเทอร์โบเป็นเวลา 10–20 นาที เครื่องฟอกอากาศไม่สามารถป้องกัน COVID-19 ได้โดยลำพัง แต่สามารถช่วยสนับสนุนการป้องกันโดยรวมได้ (US EPA)
(4) จากอากาศที่ไหลผ่านแผ่นกรอง ได้รับการทดสอบกับละออง NaCl โดย IUTA ตาม DIN71460-1
(5)การทดสอบอัตราการลดจุลชีพที่ห้องปฏิบัติการภายนอก ในการทดสอบในห้องทดสอบที่ปนเปื้อนด้วยละอองเชื้อ Avian Coronavirus (IBV) ด้วยแผ่นกรอง Philips HEPA NanoProtect
(6)อายุการใช้งานที่แนะนำสำหรับอุปกรณ์อ้างอิงจากการคำนวณทางทฤษฎีของค่าภูมิภาคเฉลี่ยต่อปีของอนุภาคอากาศที่เป็นอันตรายภายนอกอาคารและการใช้เครื่องฟอกอากาศในชีวิตประจำวันเป็นเวลา 16 ชั่วโมงในโหมดอัตโนมัติ
(7)ทดสอบวัสดุของไส้กรองสำหรับ 1 Pass Efficiency ด้วยการหมุนเวียนอากาศ 5.33 ซม./วินาที /จากอากาศที่ผ่านแผ่นกรอง ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน JISB 9908-2015
(8) ความพร้อมให้บริการของ Alexa และ Google Home ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่คุณอยู่
(9) แรงดันเสียงเฉลี่ยที่คำนวณได้ในระยะ 1.5 เมตรจากอุปกรณ์ ตามการวัดตามมาตรฐาน IEC 60704 ระดับแรงดันเสียงขึ้นอยู่กับการก่อสร้างห้อง การตกแต่ง รวมถึงตำแหน่งของอุปกรณ์และผู้ฟัง
(10) เครื่องฟอกอากาศ Philips มีอัตราการให้อากาศบริสุทธิ์รวมทั้งประสิทธิผลจากการใช้พลังงานสูงกว่าเมื่อใช้แผ่นกรอง NanoProtect HEPA เทียบกับแผ่นกรอง HEPA H13 โดยทดสอบกับ GB/T 18801
(11) จากอากาศที่ลอดผ่านแผ่นกรอง ทดสอบด้วยละอองลอย NaCl ที่ดำเนินการโดยห้องปฏิบัติการฝ่ายที่สาม
(12) ประหยัด โดยอิงตามอายุการใช้งานของแผ่นกรองและราคาเทียบกับราคาบนเว็บไซต์ของแบรนด์หรือร้านค้าปลีก ณ วันที่ 21 มิถุนายน 22 ประเทศเนเธอร์แลนด์