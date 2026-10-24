รับประกัน 2 ปีเต็ม
AC3220/10
พลังฟอกอากาศสูง เงียบเหนือใคร
เพลิดเพลินกับอากาศบริสุทธิ์ปลอดภัยที่บ้าน เสียงเงียบกว่าเดิม 50%! การออกแบบพัดลมคู่ให้พลังสูงในขนาดกะทัดรัด สามารถฟอกอากาศในพื้นที่ขนาดใหญ่ได้ภายในไม่กี่นาที ด้วยดีไซน์หรูหรา ประหยัดพลังงาน และควบคุมผ่านแอพพลิเคชั่นอัจฉริยะ เหมาะกับบ้านคุณอย่างลงตัว
ฟอกอากาศในห้องขนาดสูงสุด 135ตารางเมตร
อัตราการส่งอากาศสะอาด (CADR) 520ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
แผ่นกรอง HEPA และผงถ่านกัมมันต์
การฟอกอากาศเงียบกว่าเดิม 50%
ขนาดเล็กลง แต่ทำความสะอาดเร็วขึ้น (1) ด้วยการออกแบบพัดลมคู่แบบใหม่ ด้วยการกรองที่ทรงพลัง 520 m3/h (CADR) สามารถรองรับพื้นที่ขนาดใหญ่ถึง 135m2 (2) และทำความสะอาดห้อง 20m2 ได้ภายในเวลาไม่ถึง 6 นาที (3)
แผ่นกรอง 3 ชั้นที่ประกอบด้วยแผ่นกรองชั้นแรก, HEPA NanoProtect และผงถ่านกัมมันต์ช่วยให้ดักจับอนุภาคได้ 99.97% ที่มีขนาดเล็กเพียง 0.003 ไมคร่อน (4) – ซึ่งเล็กกว่าไวรัสที่มีขนาดเล็กที่สุด!
สัมผัสเสียงเบาลง 50% ด้วยเทคโนโลยี SilentWings (1) ได้แรงบันดาลใจจากการบินเงียบของนกฮูก การออกแบบใบพัดของเราทำให้การฟอกอากาศเงียบเพียง 15 dB(A) แม้ที่ความเร็วสูงสุด ก็ยังเงียบกว่าการสนทนาปกติ (5)
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3.5
จาก 5
2
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GH li
24/10/2026
Singapore
Powerful
Very pleased with it, powerful filter. Nice design as well.
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PureProtect 3200 Series
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PureProtect 3200 Series
thepineapple
30/11/2025
Australia
ตรวจสอบผู้ซื้อ
Very poor App.
Air purifier seems to do it's job. However, the app disconnects every couple of days, requiring a laborious reset. Settings seem to alter at random. Very disappointed. I have an air purifier from a different company that is much better.
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PureProtect 3200 Series
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PureProtect 3200 Series
(1) เทียบกับรุ่นก่อนหน้า Philips AC3033 (CADR และระดับเสียง)
(2) การทดสอบ CADR ตาม GB/T18801-2022 พื้นที่การทำให้บริสุทธิ์นั้นคำนวณตามมาตรฐาน NRCC-54013
(3) คำนวณจาก: ห้องขนาด 48ลูกบาศก์เมตร CADR 520ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
(4) จากอากาศที่ผ่านแผ่นกรอง ทดสอบตามมาตรฐาน DIN71460 ด้วยละอองโซเดียมคลอไรด์ขนาด 0.003ไมโครเมตร และ 0.3ไมโครเมตร iUTA
(5) ความดันเสียง IEC 60704 ที่ระยะ 1.5เมตร การสนทนาปกติ: 60เดซิเบล
(6) จากอากาศที่ผ่านตัวกรอง ได้รับการทดสอบกับไรฝุ่น เกสรเบิร์ชและสารก่อภูมิแพ้จากแมวตามมาตรฐาน SOP 350.003 ของ Austrian OFI Institute
(7) โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้และผลกระทบต่อหอบหืด (ARIA) 2008 เขียนโดย J. Bousquet และอีกประมาณ 50 KOL, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160
(8) การทดสอบอัตราการลดจุลินทรีย์โดย Airmid Healthgroup Ltd. กับไข้หวัดใหญ่ (H1N1) ในห้องทดสอบขนาด 28.5ลูกบาศก์เมตร โดยใช้โหมดเทอร์โบเป็นเวลา 30-40นาที
(9) ทดสอบตามมาตรฐาน GB21551.3-2010 กับ S. Albus, ห้อง 30 ลบ.ม., 1 ชม. โหมดเทอร์โบ ห้องปฏิบัติการของบุคคลที่ 3
(10) การทดสอบอัตราการลดจุลินทรีย์โดย Antimikrop กับ SARS-CoV-2 ในห้องทดสอบขนาด 30ลูกบาศก์เมตร โดยใช้โหมดเทอร์โบเป็นเวลา 1ชั่วโมง
(11) การทดสอบห้องปฏิบัติการภายนอกตามมาตรฐาน GB/T 18801-2022 กับ TVOC โทลูอีน และ NO2: ห้องขนาด 30ลูกบาศก์เมตร โหมดเทอร์โบเป็นเวลา 1ชั่วโมง
(12) การกรองตลอดอายุการใช้งาน ขึ้นกับคุณภาพอากาศและการใช้งาน