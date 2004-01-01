  แผ่นกรองของแท้สำหรับเครื่องฟอกอากาศ PureProtect 3200

    PureProtect 3200 ซีรีส์ แผ่นกรอง HEPA NanoProtect

    FY3200/30

    แผ่นกรองของแท้สำหรับเครื่องฟอกอากาศ PureProtect 3200

    แผ่นกรองทดแทนของแท้สำหรับเครื่องฟอกอากาศของคุณ: แผ่นกรอง HEPA NanoProtect แบบ 3-in-1 คาร์บอนแอคทีฟ และแผ่นกรองชั้นแรกเพื่อป้องกันมลพิษ ละอองเกสร ฝุ่น ขนสัตว์ และไวรัส

    PureProtect 3200 ซีรีส์ แผ่นกรอง HEPA NanoProtect

    แผ่นกรองของแท้สำหรับเครื่องฟอกอากาศ PureProtect 3200

    ดักจับอนุภาคขนาดเล็ก(นาโน)ได้อย่างมีประสิทธิภาพถึง 99.97% (1)

    • ใช้งานร่วมกับซีรีส์ 3200 ได้
    • อายุการใช้งานสูงสุด 1 ปี
    • ในกล่อง: แผ่นกรอง 2 ชิ้น
    • แผ่นกรอง Philips ของแท้
    ใช้งานร่วมกับ PureProtect 3200 ซีรีส์ได้

    ใช้งานร่วมกับ PureProtect 3200 ซีรีส์ได้

    แผ่นกรองทดแทนสำหรับเครื่องฟอกอากาศ Philips PureProtect 3200 ซีรีส์: AC3210, AC3220, AC3221 คุณสามารถดูรุ่นเครื่องฟอกอากาศของคุณได้ที่ด้านล่างของเครื่อง

    แพ็คเกจรวมแผ่นกรองทั้งสองชิ้นสำหรับอุปกรณ์ของคุณ

    แพ็คเกจรวมแผ่นกรองทั้งสองชิ้นสำหรับอุปกรณ์ของคุณ

    รุ่นที่ใช้งานร่วมกันได้จำเป็นต้องใช้แผ่นกรองทั้งสองชิ้นพร้อมกันเพื่อประสิทธิภาพการกรองที่ดีที่สุด เพียงใส่แผ่นกรองหนึ่งชิ้นที่ด้านล่างของเครื่องฟอกอากาศ และอีกชิ้นที่ด้านบน

    ตัวกรองที่มีอายุการใช้งานนานถึง 1 ปี

    ตัวกรองที่มีอายุการใช้งานนานถึง 1 ปี

    แผ่นกรองให้ประสิทธิภาพการกรองที่ดีที่สุดได้นานถึง 1 ปี (2) ช่วยลดความยุ่งยากและค่าใช้จ่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกรอง ควรดูดฝุ่นแผ่นกรองชั้นแรกเป็นประจำ

    แผ่นกรอง Philips ของแท้เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

    แผ่นกรอง Philips ของแท้เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

    แผ่นกรองแท้จาก Philips ได้รับการออกแบบให้พอดีกับอุปกรณ์ของคุณ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้แผ่นกรองแท้จาก Philips เสมอ

    แผ่นกรอง HEPA 3 ชั้นจะดักจับอนุภาคขนาดเล็กที่สุดได้ถึง 99.97%

    แผ่นกรอง HEPA 3 ชั้นจะดักจับอนุภาคขนาดเล็กที่สุดได้ถึง 99.97%

    แผ่นกรอง 3 ชั้นที่ประกอบด้วยแผ่นกรองชั้นแรก, HEPA NanoProtect และผงถ่านกัมมันต์ช่วยให้ดักจับอนุภาคได้ 99.97% ที่มีขนาดเล็กเพียง 0.003 ไมคร่อน (1) – เพื่อปกป้องคุณจากมลพิษ ไวรัส สารก่อภูมิแพ้ แบคทีเรีย และกลิ่น

    ทำตามตัวบ่งชี้สถานะแผ่นกรองบนอุปกรณ์

    ทำตามตัวบ่งชี้สถานะแผ่นกรองบนอุปกรณ์

    อุปกรณ์ Philips ของคุณจะแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนแผ่นกรอง ด้วยตัวบ่งชี้บนหน้าจอ การบำรุงรักษาทำได้ง่าย ใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งนาที

    เชื่อมต่อกับแอป Air+ เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น

    เชื่อมต่อกับแอป Air+ เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น

    เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับแอป Air+ เพื่อดูสถานะของแผ่นกรอง และสั่งซื้อแผ่นกรองใหม่ได้อย่างง่ายดายเมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยน

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      ประเภทผลิตภัณฑ์
      แผ่นกรอง HEPA NanoProtect
      มีให้ในกล่อง
      แผ่นกรอง 2 ชิ้น
      HEPA NanoProtect
      มี
      แผ่นกรองชั้นต้น
      มี
      คาร์บอนแอคทีฟ
      มี
      ตลอดอายุการใช้งาน
      สูงสุด 1 ปี

    • ประสิทธิภาพ

      ระบบกรองอนุภาค
      99.97% ที่ 0.003 ไมครอน

    • น้ำหนักและขนาด

      ความยาวของบรรจุุภัณฑ์
      306 มม.
      ความกว้างของบรรจุุภัณฑ์
      245 มม.
      ความสูงของบรรจุุภัณฑ์
      245 มม.
      น้ำหนักของบรรจุุภัณฑ์
      1.5 กก.

    • ชิ้นส่วนทดแทน

      สำหรับเครื่องฟอกอากาศ Philips
      AC3210, AC3220, AC3221

    • (1) จากอากาศที่ผ่านแผ่นกรอง ทดสอบตามมาตรฐาน DIN71460 ด้วยละอองลอย NaCl ขนาด 0.003um, iUTA
    • (2) อายุการใช้งานของแผ่นกรองขึ้นอยู่กับคุณภาพอากาศและการใช้งาน

