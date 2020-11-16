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ทุกรุ่น

  • Standard Product Photo Philips Series 3000i Air Cleaner AC3259/20
  • Main in-use photograph Philips Series 3000i Air Cleaner
  • Front Product Photo Philips Series 3000i Air Cleaner
  • Product Detail Photograph Philips Series 3000i Air Cleaner
  • Product Detail Photograph Philips Series 3000i Air Cleaner
  • Product Detail Photograph Philips Series 3000i Air Cleaner
  • Product Detail Photograph Philips Series 3000i Air Cleaner
  • Product Detail Photograph Philips Series 3000i Air Cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips Series 3000i Air Cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips Series 3000i Air Cleaner
  • Product in Use Photo Philips Series 3000i Air Cleaner
  • Product in Use Photo Philips Series 3000i Air Cleaner
  • Product in Use Photo Philips Series 3000i Air Cleaner
  • Product in Use Photo Philips Series 3000i Air Cleaner
  • Product in Use Photo Philips Series 3000i Air Cleaner
  • Product in Use Photo Philips Series 3000i Air Cleaner
  • Standard Product Photo Philips Series 3000i Air Cleaner AC3259/20
  • Main in-use photograph Philips Series 3000i Air Cleaner
  • Front Product Photo Philips Series 3000i Air Cleaner
  • Product Detail Photograph Philips Series 3000i Air Cleaner
  • Product Detail Photograph Philips Series 3000i Air Cleaner
  • Product Detail Photograph Philips Series 3000i Air Cleaner
  • Product Detail Photograph Philips Series 3000i Air Cleaner
  • Product Detail Photograph Philips Series 3000i Air Cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips Series 3000i Air Cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips Series 3000i Air Cleaner
  • Product in Use Photo Philips Series 3000i Air Cleaner
  • Product in Use Photo Philips Series 3000i Air Cleaner
  • Product in Use Photo Philips Series 3000i Air Cleaner
  • Product in Use Photo Philips Series 3000i Air Cleaner
  • Product in Use Photo Philips Series 3000i Air Cleaner
  • Product in Use Photo Philips Series 3000i Air Cleaner

ยกเลิกการผลิต

Series 3000iเครื่องฟอกอากาศ รุ่นเชื่อมต่อแอพพลิเคชั่น

AC3259/20

4.4

| (87) ตรวจดู

สัมผัสลมหายใจที่แตกต่าง

Philips Series 3000i จะตรวจจับและฟอกอากาศโดยอัตโนมัติ เทคโนโลยีการตรวจจับระดับโลก AeraSense และแอปที่เชื่อมต่ออยู่จะมอบคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ และข้อมูลสารก่อภูมิแพ้ให้คุณทุกที่ทุกเวลา

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

เชื่อมต่อกับอากาศที่สะอาดกว่า

สัมผัสลมหายใจที่แตกต่าง

  • รุ่นเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่น

  • แบบเชื่อมต่อกับแอพ

  • โหมดป้องกันสารก่อภูมิแพ้

Vitashield IPS ที่มีประสิทธิภาพ CADR ชั้นยอดในระดับ 393m3/ชม.

Vitashield IPS มาพร้อมดีไซน์ตามหลักอากาศพลศาสตร์และแผ่นกรอง NanoProtect หนาพิเศษที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองอากาศในระดับ 393 m3/ชม. เพื่อการขจัดอนุภาค สารก่อภูมิแพ้ และไวรัสได้อย่างดีเยี่ยม

AeraSense จะตรวจจับ วัดค่า และควบคุมการฟอกให้สะอาด

AeraSense เป็นเซนเซอร์ระดับมืออาชีพที่ระบุอนุภาคขนาดเล็กที่เล็กกว่า PM2.5 ได้อย่างแม่นยำ (รวมถึงสารก่อภูมิแพ้ในอากาศทั่วไปของภายในอาคารที่พบมากที่สุด) จากนั้นจะประมวลผลข้อมูลนี้เพื่อให้แน่ใจว่าการตั้งค่าของเครื่องฟอกอากาศอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับสภาพอากาศปัจจุบันเพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่อง แล้วจึงแสดงให้คุณเห็นคุณภาพอากาศภายในอาคารแบบเรียลไทม์ด้วยการแสดงระดับ PM 2.5

โหมดป้องกันสารก่อภูมิแพ้อัตโนมัติพิเศษเพื่อประสิทธิภาพการขจัดสารก่อภูมิแพ้ยิ่งขึ้น

โหมดป้องกันสารก่อภูมิแพ้อัตโนมัติพิเศษเพื่อประสิทธิภาพการขจัดสารก่อภูมิแพ้ยิ่งขึ้น

โหมดป้องกันสารก่อภูมิแพ้ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะมีประสิทธิภาพอย่างมากในการกำจัดสารก่อภูมิแพ้ทั่วไปในอากาศ โดยเมื่อเครื่องกรองอากาศตรวจจับได้ว่าคุณภาพของอากาศเปลี่ยนแปลงไปแม้เพียงเล็กน้อย เครื่องก็จะเร่งประสิทธิภาพการทำงานเพื่อกำจัดสารก่อภูมิแพ้ในอากาศ

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

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4.4

จาก 5

87

ตรวจดู

16/11/2020

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ตรวจสอบผู้ซื้อ

สินค้าดีมาก

ดีมีคุณภาพ ชอบที่มีแสงไฟบอกสถาณะ ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Series 3000i AC3259/20 เครื่องฟอกอากาศ รุ่นเชื่อมต่อแอพพลิเคชั่น

วันที่ใช้ 2019-10-15

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Series 3000i AC3259/20 เครื่องฟอกอากาศ รุ่นเชื่อมต่อแอพพลิเคชั่น

วันที่ใช้ 2019-10-15

20/04/2020

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ตรวจสอบผู้ซื้อ

Philips Series 3000i เครื่องฟอกอากาศ

เนื่องจาก Philips Series 3000i เครื่องฟอกอากาศ รุ่นเชื่อมต่อแอพพลิเคชั่น AC3259/20 Particle AHAM CADR*: 393 รุ่นเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่น โหมดป้องกันสารก่อภูมิแพ้ ช่วยให้ได้รับอากาศบริสุทธิ์มากขึ้น วันไหนที่ลืมเปิดเครื่องเข้ามาในห้องรู้สึกได้เลยว่าหายใจไม่สะดวก จำเป็นต้องมีเครื่องฟอกอากาศไว้เลยค่ะ

ข้อดี

ใช้ง่ายสะดวก

ข้อเสีย

แผ่นกรองคาร์บอนเปราะบางแตกหักง่าย ราคาแพง

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Series 3000i AC3259/20 เครื่องฟอกอากาศ รุ่นเชื่อมต่อแอพพลิเคชั่น

วันที่ใช้ 2019-04-19

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Series 3000i AC3259/20 เครื่องฟอกอากาศ รุ่นเชื่อมต่อแอพพลิเคชั่น

วันที่ใช้ 2019-04-19

01/04/2020

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ตรวจสอบผู้ซื้อ

ใช้งานได้ดี

ใช้งานได้ดี เสียงเบาดี น้ำหนักมาก ราคาสูง แผ่นกรองราคาดี

ข้อดี

เสียงเบา

ข้อเสีย

น้ำหนักมาก

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Series 3000i AC3259/20 เครื่องฟอกอากาศ รุ่นเชื่อมต่อแอพพลิเคชั่น

วันที่ใช้ 2019-02-28

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Series 3000i AC3259/20 เครื่องฟอกอากาศ รุ่นเชื่อมต่อแอพพลิเคชั่น

วันที่ใช้ 2019-02-28

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. อายุการใช้งานยาวนานขึ้น 50%: เมื่อเปรียบเทียบกับแผ่นกรอง HEPA เพื่อสุขภาพทั่วไปของ Philips และวัสดุแอคทีฟคาร์บอน ซึ่งทดสอบโดยห้องปฏิบัติการบุคคลที่ 3 ในปี 2015

  2. CADR ควัน: ทดสอบโดยบุคคลที่สามตามมาตรฐาน AHAM

  3. 20 นาโนเมตร: ทดสอบโดย IUTA ตามรายงานการวัดความเสี่ยงทางจุลชีววิทยาปี 2008 ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ไวรัสไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ แบคทีเรียลิเจียนแนร์ ไวรัสตับอักเสบ มีขนาดใหญ่กว่า 20 นาโนเมตร (0.00002 มม.)

  4. ขนาดเท่ากับสนามฟุตบอล 100 สนาม: แอคทีฟคาร์บอนที่ได้รับการวัดค่าโดยห้องปฏิบัติการบุคคลที่สาม แสดงให้เห็นว่าขนาดของรูบนถ่านโดยมากมีความกว้าง 1nm - 2nm และพื้นผิว AC ของแอคทีฟคาร์บอนเท่ากับ 1070m2/ก. โดยพื้นผิวที่เป็นแอคทีฟคาร์บอนทั้งหมดของแผ่นกรองที่มีขนาดเท่ากับสนามฟุตบอล 100 สนามนั้นไม่ใช่ขนาดของสนามฟุตบอลมาตรฐาน

  5. ขจัดอนุภาคได้ถึง 99.97%: ทดสอบประสิทธิภาพในการกรองผ่านขั้นแรกโดยมีอัตราการไหลของอากาศอยู่ที่ระดับ 400 บนแผ่นกรอง NanoProtect Pro ในปี 2015 โดยสถาบันวิจัยอิสระ