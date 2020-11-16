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ยกเลิกการผลิต
AC3259/20
สัมผัสลมหายใจที่แตกต่าง
Philips Series 3000i จะตรวจจับและฟอกอากาศโดยอัตโนมัติ เทคโนโลยีการตรวจจับระดับโลก AeraSense และแอปที่เชื่อมต่ออยู่จะมอบคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ และข้อมูลสารก่อภูมิแพ้ให้คุณทุกที่ทุกเวลา
รุ่นเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่น
แบบเชื่อมต่อกับแอพ
โหมดป้องกันสารก่อภูมิแพ้
Vitashield IPS มาพร้อมดีไซน์ตามหลักอากาศพลศาสตร์และแผ่นกรอง NanoProtect หนาพิเศษที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองอากาศในระดับ 393 m3/ชม. เพื่อการขจัดอนุภาค สารก่อภูมิแพ้ และไวรัสได้อย่างดีเยี่ยม
AeraSense เป็นเซนเซอร์ระดับมืออาชีพที่ระบุอนุภาคขนาดเล็กที่เล็กกว่า PM2.5 ได้อย่างแม่นยำ (รวมถึงสารก่อภูมิแพ้ในอากาศทั่วไปของภายในอาคารที่พบมากที่สุด) จากนั้นจะประมวลผลข้อมูลนี้เพื่อให้แน่ใจว่าการตั้งค่าของเครื่องฟอกอากาศอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับสภาพอากาศปัจจุบันเพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่อง แล้วจึงแสดงให้คุณเห็นคุณภาพอากาศภายในอาคารแบบเรียลไทม์ด้วยการแสดงระดับ PM 2.5
โหมดป้องกันสารก่อภูมิแพ้ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะมีประสิทธิภาพอย่างมากในการกำจัดสารก่อภูมิแพ้ทั่วไปในอากาศ โดยเมื่อเครื่องกรองอากาศตรวจจับได้ว่าคุณภาพของอากาศเปลี่ยนแปลงไปแม้เพียงเล็กน้อย เครื่องก็จะเร่งประสิทธิภาพการทำงานเพื่อกำจัดสารก่อภูมิแพ้ในอากาศ
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4.4
จาก 5
87
ตรวจดู
16/11/2020
ประเทศไทย
ตรวจสอบผู้ซื้อ
สินค้าดีมาก
ดีมีคุณภาพ ชอบที่มีแสงไฟบอกสถาณะ ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Series 3000i AC3259/20 เครื่องฟอกอากาศ รุ่นเชื่อมต่อแอพพลิเคชั่น
วันที่ใช้ 2019-10-15
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Series 3000i AC3259/20 เครื่องฟอกอากาศ รุ่นเชื่อมต่อแอพพลิเคชั่น
วันที่ใช้ 2019-10-15
CHERRY179
20/04/2020
ประเทศไทย
ตรวจสอบผู้ซื้อ
Philips Series 3000i เครื่องฟอกอากาศ
เนื่องจาก Philips Series 3000i เครื่องฟอกอากาศ รุ่นเชื่อมต่อแอพพลิเคชั่น AC3259/20 Particle AHAM CADR*: 393 รุ่นเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่น โหมดป้องกันสารก่อภูมิแพ้ ช่วยให้ได้รับอากาศบริสุทธิ์มากขึ้น วันไหนที่ลืมเปิดเครื่องเข้ามาในห้องรู้สึกได้เลยว่าหายใจไม่สะดวก จำเป็นต้องมีเครื่องฟอกอากาศไว้เลยค่ะ
ข้อดี
ใช้ง่ายสะดวก
ข้อเสีย
แผ่นกรองคาร์บอนเปราะบางแตกหักง่าย ราคาแพง
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Series 3000i AC3259/20 เครื่องฟอกอากาศ รุ่นเชื่อมต่อแอพพลิเคชั่น
วันที่ใช้ 2019-04-19
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Series 3000i AC3259/20 เครื่องฟอกอากาศ รุ่นเชื่อมต่อแอพพลิเคชั่น
วันที่ใช้ 2019-04-19
ืนกชล
01/04/2020
ประเทศไทย
ตรวจสอบผู้ซื้อ
ใช้งานได้ดี
ใช้งานได้ดี เสียงเบาดี น้ำหนักมาก ราคาสูง แผ่นกรองราคาดี
ข้อดี
เสียงเบา
ข้อเสีย
น้ำหนักมาก
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Series 3000i AC3259/20 เครื่องฟอกอากาศ รุ่นเชื่อมต่อแอพพลิเคชั่น
วันที่ใช้ 2019-02-28
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Series 3000i AC3259/20 เครื่องฟอกอากาศ รุ่นเชื่อมต่อแอพพลิเคชั่น
วันที่ใช้ 2019-02-28
อายุการใช้งานยาวนานขึ้น 50%: เมื่อเปรียบเทียบกับแผ่นกรอง HEPA เพื่อสุขภาพทั่วไปของ Philips และวัสดุแอคทีฟคาร์บอน ซึ่งทดสอบโดยห้องปฏิบัติการบุคคลที่ 3 ในปี 2015
CADR ควัน: ทดสอบโดยบุคคลที่สามตามมาตรฐาน AHAM
20 นาโนเมตร: ทดสอบโดย IUTA ตามรายงานการวัดความเสี่ยงทางจุลชีววิทยาปี 2008 ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ไวรัสไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ แบคทีเรียลิเจียนแนร์ ไวรัสตับอักเสบ มีขนาดใหญ่กว่า 20 นาโนเมตร (0.00002 มม.)
ขนาดเท่ากับสนามฟุตบอล 100 สนาม: แอคทีฟคาร์บอนที่ได้รับการวัดค่าโดยห้องปฏิบัติการบุคคลที่สาม แสดงให้เห็นว่าขนาดของรูบนถ่านโดยมากมีความกว้าง 1nm - 2nm และพื้นผิว AC ของแอคทีฟคาร์บอนเท่ากับ 1070m2/ก. โดยพื้นผิวที่เป็นแอคทีฟคาร์บอนทั้งหมดของแผ่นกรองที่มีขนาดเท่ากับสนามฟุตบอล 100 สนามนั้นไม่ใช่ขนาดของสนามฟุตบอลมาตรฐาน
ขจัดอนุภาคได้ถึง 99.97%: ทดสอบประสิทธิภาพในการกรองผ่านขั้นแรกโดยมีอัตราการไหลของอากาศอยู่ที่ระดับ 400 บนแผ่นกรอง NanoProtect Pro ในปี 2015 โดยสถาบันวิจัยอิสระ