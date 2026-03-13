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Series 3000i เครื่องฟอกอากาศ รุ่นเชื่อมต่อแอพพลิเคชั่น

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Series 3000iเครื่องฟอกอากาศ รุ่นเชื่อมต่อแอพพลิเคชั่น

AC3259/20

Series 3000i เครื่องฟอกอากาศ รุ่นเชื่อมต่อแอพพลิเคชั่น

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คู่มือและเอกสาร

User Manual Philips Series 3000i Air Cleaner AC3259/20

  • PDF ไฟล์, 6.4 MB
  • 13 March 2026

Philips Series 3000i จะตรวจจับและฟอกอากาศโดยอัตโนมัติ เทคโนโลยีการตรวจจับระดับโลก AeraSense และแอปที่เชื่อมต่ออยู่จะมอบคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ และข้อมูลสารก่อภูมิแพ้ให้คุณทุกที่ทุกเวลา

  • PDF ไฟล์
  • 23 June 2026

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