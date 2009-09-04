รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
AC4002/00
สุขภาพทั่วไป
การทำงานปราศจากความยุ่งยาก
เซนเซอร์อัจฉริยะ
ระบบการกรองขั้นสูงจะกำจัดสิ่งที่เป็นอันตรายในสามขั้นตอน: ขั้นที่ 1 แผ่นกรองชั้นแรกแบบต้านแบคทีเรียจะจับอนุภาคขนาดใหญ่ เช่น เส้นผม ขั้นที่ 2 ตัวกรองผงถ่านกัมมันต์จะขจัดกลิ่นและก๊าซที่เป็นอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขั้นที่ 3 แผ่นกรอง HEPA ซึ่งเคลือบสารต้านแบคทีเรียจะกรองฝุ่นและกำจัดเชื้อโรคและเชื้อรา
เครื่องฟอกอากาศ Philips จะทำงานอย่างเงียบที่สุดพร้อมสัญญาณไฟที่สว่างจางๆ เพื่อไม่ให้รบกวนคุณยามหลับพักผ่อน เครื่องฟอกอากาศจะสลับไปที่ระดับการทำงานต่ำลง ความเร็วพัดลมและระดับเสียงการทำงานลดลง และเป็นการลดการใช้พลังงานอีกด้วย
Healthy Air Protect Alert จะเตือนคุณเป็นระยะว่าเมื่อใดคุณต้องเปลี่ยนแผ่นกรองใหม่ หากไม่เปลี่ยนแผ่นกรองตามเวลาที่เตือน เครื่องจะหยุดทำงานเพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากแผ่นกรองเต็ม
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