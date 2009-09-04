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ยกเลิกการผลิต

เครื่องฟอกอากาศในห้องนอน

AC4004/00

หลับสบาย และมีสุขภาพที่ดีกว่าที่เคย
หลับพักผ่อนได้ดีขึ้นด้วยเครื่องฟอกอากาศ Philips มีโหมดรอทำงานที่มีสัญญาณไฟสว่างพอดีพร้อมทำหน้าที่ฟอกอากาศกำจัดแบคทีเรียและสารก่อภูมิแพ้ไร้เสียงรบกวน ระบบล็อค Healthy Air Protect ช่วยแจ้งเตือนและล็อคคุณภาพอากาศดีทำให้คุณได้รับอากาศที่สะอาดและดีต่อสุขภาพเสมอ
ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

เครื่องฟอกอากาศที่มีโหมดสำหรับช่วงเวลานอนหลับโดยเฉพาะ

หลับสบาย และมีสุขภาพที่ดีกว่าที่เคย

  • สุขภาพทั่วไป

  • การทำงานปราศจากความยุ่งยาก

  • เซนเซอร์อัจฉริยะ

ด้วยระบบการกรองมืออาชีพ

ระบบการกรองเปี่ยมประสิทธิภาพจะฟอกอากาศที่มีสารอันตรายใน 4 ขั้นตอน: ขั้นที่ 1 แผ่นกรองชั้นแรกแบบต้านแบคทีเรียจะจับอนุภาคขนาดใหญ่ เช่น เส้นผมและฝุ่น ขั้นที่ 2 แผ่นกรอง HEPA และแผ่นกรองหลายชั้นจะกรองอนุภาคขนาดเล็กที่ใหญ่กว่า 20 นาโนเมตรรวมถึงไวรัสบางชนิด* ในขั้นที่ 3 แผ่นกรองผงถ่านกัมมันต์จะขจัดกลิ่นและก๊าซที่เป็นอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขั้นที่ 4 แผ่นกรอง HEPA ซึ่งเคลือบสารต้านแบคทีเรียจะกรองฝุ่นละเอียดและกำจัดเชื้อโรคและเชื้อรา

เซนเซอร์อัจฉริยะป้อนข้อมูลคุณภาพอากาศภายในบ้านให้กับเครื่อง

การทำงานอัตโนมัติสมบูรณ์แบบ คุณจึงมั่นใจได้ว่าระบบการทำงานเครื่องจะไม่มีเรื่องยุ่งยาก เซนเซอร์ภายใน (ขนาดเล็ก) ทำการตรวจวัดคุณภาพของอากาศภายในห้อง และเลือกระดับความเร็วที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติเพื่อให้อากาศภายในห้องของคุณมีคุณภาพดีที่สุด

โหมดรอทำงานจะฟอกอากาศ ไร้เสียงรบกวนพร้อมมีสัญญาณไฟจางๆ

โหมดรอทำงานจะฟอกอากาศ ไร้เสียงรบกวนพร้อมมีสัญญาณไฟจางๆ

เครื่องฟอกอากาศ Philips จะทำงานอย่างเงียบที่สุดพร้อมสัญญาณไฟที่สว่างจางๆ เพื่อไม่ให้รบกวนคุณยามหลับพักผ่อน เครื่องฟอกอากาศจะสลับไปที่ระดับการทำงานต่ำลง ความเร็วพัดลมและระดับเสียงการทำงานลดลง และเป็นการลดการใช้พลังงานอีกด้วย

ข้อมูลทางเทคนิค

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. จากรายงานขององค์การอนามัยโลก มีข้อมูลว่าไวรัสโรคไข้หวัดนก, ไวรัสโรคไข้หวัดใหญ่และแบคทีเรียลิเจียนแนร์ มีขนาดใหญ่กว่า 20 นาโนเมตร