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ยกเลิกการผลิต
AC4004/00
สุขภาพทั่วไป
การทำงานปราศจากความยุ่งยาก
เซนเซอร์อัจฉริยะ
ระบบการกรองเปี่ยมประสิทธิภาพจะฟอกอากาศที่มีสารอันตรายใน 4 ขั้นตอน: ขั้นที่ 1 แผ่นกรองชั้นแรกแบบต้านแบคทีเรียจะจับอนุภาคขนาดใหญ่ เช่น เส้นผมและฝุ่น ขั้นที่ 2 แผ่นกรอง HEPA และแผ่นกรองหลายชั้นจะกรองอนุภาคขนาดเล็กที่ใหญ่กว่า 20 นาโนเมตรรวมถึงไวรัสบางชนิด* ในขั้นที่ 3 แผ่นกรองผงถ่านกัมมันต์จะขจัดกลิ่นและก๊าซที่เป็นอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขั้นที่ 4 แผ่นกรอง HEPA ซึ่งเคลือบสารต้านแบคทีเรียจะกรองฝุ่นละเอียดและกำจัดเชื้อโรคและเชื้อรา
การทำงานอัตโนมัติสมบูรณ์แบบ คุณจึงมั่นใจได้ว่าระบบการทำงานเครื่องจะไม่มีเรื่องยุ่งยาก เซนเซอร์ภายใน (ขนาดเล็ก) ทำการตรวจวัดคุณภาพของอากาศภายในห้อง และเลือกระดับความเร็วที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติเพื่อให้อากาศภายในห้องของคุณมีคุณภาพดีที่สุด
เครื่องฟอกอากาศ Philips จะทำงานอย่างเงียบที่สุดพร้อมสัญญาณไฟที่สว่างจางๆ เพื่อไม่ให้รบกวนคุณยามหลับพักผ่อน เครื่องฟอกอากาศจะสลับไปที่ระดับการทำงานต่ำลง ความเร็วพัดลมและระดับเสียงการทำงานลดลง และเป็นการลดการใช้พลังงานอีกด้วย
ความคิดเห็น
จากรายงานขององค์การอนามัยโลก มีข้อมูลว่าไวรัสโรคไข้หวัดนก, ไวรัสโรคไข้หวัดใหญ่และแบคทีเรียลิเจียนแนร์ มีขนาดใหญ่กว่า 20 นาโนเมตร