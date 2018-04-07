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  • หลับสบาย เพื่อสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นเสมอ
  • หลับสบาย เพื่อสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นเสมอ
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  • หลับสบาย เพื่อสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นเสมอ

ยกเลิกการผลิต

เครื่องฟอกอากาศ

AC4025/10

3
| (2) ตรวจดู
หลับสบาย เพื่อสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นเสมอ
ตื่นมาพร้อมสุขภาพที่ดีด้วยเครื่องฟอกอากาศของ Philips ที่มีระบบการฟอกอากาศคุณภาพสูงที่กรองแบคทีเรีย สารก่อภูมิแพ้ และสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ระบบ Healthy air protect เตือนอัตโนมัติเมื่อต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง ให้คุณมั่นใจได้ว่าจะได้รับอากาศที่ดีต่อสุขภาพเสมอ
ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

เครื่องฟอกอากาศ พร้อมโหมดพิเศษเพื่อการนอนหลับ

หลับสบาย เพื่อสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นเสมอ

  • Sleep Mode โหมดการนอน

มีระบบการกรองขั้นสูง

ระบบการกรองขั้นสูงกำจัดสารอันตรายเป็นสองช่วง: ในช่วงที่ 1 แผ่นกรองผงถ่านกัมมันต์จะทำหน้าที่เป็นตัวกรองขั้นแรกที่ดักจับอนุภาคใหญ่ๆ อย่างเส้นผมและฝุ่นในบ้านทั่วไป และขจัดกลิ่นและก๊าซที่เป็นอันตรายออกไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วงที่ 2 แผ่นกรอง HEPA จะกรองฝุ่นละออง แบคทีเรีย และสารก่อภูมิแพ้

โหมดรอทำงานจะฟอกอากาศ ไร้เสียงรบกวนพร้อมมีสัญญาณไฟจางๆ

โหมดรอทำงานจะฟอกอากาศ ไร้เสียงรบกวนพร้อมมีสัญญาณไฟจางๆ

เครื่องฟอกอากาศ Philips จะทำงานอย่างเงียบที่สุดพร้อมสัญญาณไฟที่สว่างจางๆ เพื่อไม่ให้รบกวนคุณยามหลับพักผ่อน เครื่องฟอกอากาศจะสลับไปที่ระดับการทำงานต่ำลง ความเร็วพัดลมและระดับเสียงการทำงานลดลง และเป็นการลดการใช้พลังงานอีกด้วย

Healthy Air Protect Alert เตือนคุณเมื่อถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง

Healthy Air Protect Alert เตือนคุณเมื่อถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง

Healthy Air Protect Alert จะเตือนคุณทันทีเมื่อถึงเวลาที่คุณต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง หากไม่เปลี่ยนแผ่นกรองตามเวลา เครื่องจะหยุดทำงานเพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพอันเนื่องมาจากแผ่นกรองเต็ม ให้คุณแน่ใจว่าจะได้รับอากาศที่ทำให้คุณสุขภาพดีตลอดเวลา

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

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3.0

จาก 5

2

ตรวจดู

4
3
2

07/04/2018

Australia

Australia

Good choice

Definitely worth the money not over $300 , Easy to use.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AC4025/70 Air purifier

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AC4025/70 Air purifier

22/11/2016

Australia

Australia

Whirring sound that comes and goes!

After just four days of purchasing this item, this machine is making a whirring, high pitched sound that comes and goes. My son desperately needs it for his allergies at nights but it unfortunately keeps him awake because of this annoying sound that occurs frequently regardless of which setting the fan is on. I'm highly disappointed that this issue has appeared so soon after purchase as the main reason why I bought this machine is because of the fact that I thought Phillips was a trusted and reliable brand. I now have to go through the hassle and delay of going through your warranties department to get this fixed whilst my son remains unwell. Not pleased, to say the least!!!

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AC4025/70 Air purifier

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AC4025/70 Air purifier

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. ทดสอบโดยสถาบันเทคโนโลยีการทดสอบและการวัดผลแห่งเซี่ยงไฮ้ (SIMT) ในห้องขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร ตามข้อมูลใน GB21551.3-2010 โดยใช้ Staphylococcus albsp 8032 เป็นแบคทีเรียในการทดสอบ

  2. ทดสอบโดย SIMT ในห้องขนาด 30 ลูกบาศก์เมตรตามข้อมูลใน GB/T18801-2008 และ GB/T18883-2002 โดยใช้อนุภาคที่สามารถสูดหายใจได้ที่มีขนาดต่ำกว่า 2.5um เป็นอนุภาคมลพิษที่สุ่มตัวอย่างในรูปของมวลสารเข้มข้น ความเข้มข้นเริ่มต้น 5.0¡À0.5 มก./ลบ.ม. เวลาทดสอบ 1 ชั่วโมง

  3. ทดสอบโดยสถาบันเทคโนโลยีการทดสอบและการวัดผลแห่งนครเซี่ยงไฮ้ (SIMT) ในห้องขาด 30 ลูกบาศก์เมตร ตามข้อมูลใน GB21551.3-2010 โดยใช้ (Staphylococcus albsp) 8032 เป็นแบคทีเรียในการทดสอบ