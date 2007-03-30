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  • มอบอากาศที่ดีต่อสุขภาพเสมอ
  • มอบอากาศที่ดีต่อสุขภาพเสมอ
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  • มอบอากาศที่ดีต่อสุขภาพเสมอ

ยกเลิกการผลิต

เครื่องฟอกอากาศในห้องนอน

AC4052

มอบอากาศที่ดีต่อสุขภาพเสมอ
เครื่องฟอกอากาศ Philips มาพร้อมระบบ Clean Air ทำความสะอาด 6 ขั้นตอนซึ่งขจัดและฆ่าเชื้อที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ด้วย Active oxygen ที่มีอยู่ภายในเครื่องซึ่งทำให้แผ่นกรอง Zeolite สะอาดอยู่เสมอ ให้ประสิทธิภาพการทำงานที่คุ้มค่าได้อย่างยาวนาน
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ระบบฟอกอากาศ Clean Air 6 ขั้นตอน

มอบอากาศที่ดีต่อสุขภาพเสมอ

  • 20 ตร.ม.

ระบบฟอกอากาศ Clean Air 6 ขั้นตอนช่วยให้อากาศบริสุทธิ์

ระบบฟอกอากาศ Clean Air 6 ขั้นตอนช่วยให้อากาศบริสุทธิ์

ก้าวล้ำหน้าไปอีกขั้นด้วยระบบฟอกอากาศ Clean Air 6 ขั้นตอน นวัตกรรมใหม่ที่ช่วยขจัดและป้องกันสิ่งสกปรกที่มีขนาดเล็กรวมทั้งกลิ่นต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ *ระบบฟอกอากาศ 3 ขั้นตอน Electro-clean ขจัดสิ่งสกปรกและฝุ่นละอองต่างๆ ได้อย่างดีเยี่ยม *ระบบฟอกอากาศ 2 ขั้นตอน FreshAir สามารถกำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ให้หมดไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ *Active oxygen ช่วยกำจัดอนุภาคฝุ่นละอองที่แผ่นกรอง Zeolite ดักจับไว้และทำให้แผ่นกรองสะอาดอยู่เสมอ ให้ประสิทธิภาพการทำงานที่คุ้มค่าได้อย่างยาวนาน

Electro-clean ฟอกอากาศ 3 ขั้นตอน ดักจับฝุ่นละอองได้ทุกชนิด

Electro-clean ฟอกอากาศ 3 ขั้นตอน ดักจับฝุ่นละอองได้ทุกชนิด

ระบบฟอกอากาศ 3 ขั้นตอน Electro-clean ทำงาน 3 ขั้นตอนด้วยกัน * ขั้นตอนที่ 1 แผ่นกรองชั้นแรกทำหน้าที่ป้องกันสิ่งสกปรกที่มีขนาดใหญ่ เช่น เส้นผม ขนสัตว์และฝุ่นผงที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ภายในบ้าน, * ขั้นตอนที่ 2 Corona Field charger จะดักจับสิ่งสกปรกขนาดเล็กที่เล็ดลอดผ่านแผ่นกรองชั้นแรกเข้ามา รวมทั้งแบคทีเรียและไวรัสต่างๆ, * ขั้นตอนที่ 3 แผ่นกรอง Electro-Static Precipitation (ESP) จะดักจับสิ่งสกปรกไว้ที่พื้นผิวพร้อมกักเก็บอย่างปลอดภัย

Active oxygen กำจัดมลพิษและฆ่าเชื้อโรคบนแผ่นกรอง

Active oxygen กำจัดมลพิษและฆ่าเชื้อโรคบนแผ่นกรอง

Corona Field Charger จะทำการผลิต Active oxygen ขึ้นมาเพื่อกำจัดเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่างๆ เช่น แบคทีเรียและเชื้อไวรัส ที่ถูกแผ่นกรอง Electro-Static Precipitation (ESP) ดักจับไว้ จากนั้น Active oxygen จะแพร่ผ่านไปยังแผ่นกรอง Zeolite เพื่อทำปฏิกริยากับก๊าซต่างๆ ที่ถูกดับจักไว้ให้ปราศจากอันตราย แผ่นกรอง Zeolite จึงมีความสะอาดอยู่เสมอและมีอายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น

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