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  • มอบอากาศที่ดีต่อสุขภาพเสมอ
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  • มอบอากาศที่ดีต่อสุขภาพเสมอ
  • มอบอากาศที่ดีต่อสุขภาพเสมอ
  • มอบอากาศที่ดีต่อสุขภาพเสมอ
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  • มอบอากาศที่ดีต่อสุขภาพเสมอ
  • มอบอากาศที่ดีต่อสุขภาพเสมอ

ยกเลิกการผลิต

เครื่องฟอกอากาศในห้องนอน

AC4054

มอบอากาศที่ดีต่อสุขภาพเสมอ
เครื่องฟอกอากาศ Philips มาพร้อมระบบ Clean Air ทำความสะอาด 6 ขั้นตอนซึ่งขจัดและฆ่าเชื้อที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ด้วย Active oxygen ที่มีอยู่ภายในเครื่องซึ่งทำให้แผ่นกรอง Zeolite สะอาดอยู่เสมอ ให้ประสิทธิภาพการทำงานที่คุ้มค่าได้อย่างยาวนาน
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ด้วย Smart Air Control

มอบอากาศที่ดีต่อสุขภาพเสมอ

  • เซนเซอร์อัจฉริยะ

  • 20 ตร.ม.

Smart Air Control ตรวจวัดพร้อมควบคุมอากาศอย่างมีคุณภาพ

Smart Air Control ตรวจวัดพร้อมควบคุมอากาศอย่างมีคุณภาพ

เซนเซอร์ภายในจะทำการตรวจวัดคุณภาพของอากาศภายในห้อง และเลือกระดับความเร็วโดยอัตโนมัติ เพื่อให้อากาศภายในห้องบริสุทธิ์ที่สุด หน้าจอแสดงผลแบบสองสีจะแสดงคุณภาพของอากาศภายในห้อง ณ ขณะนั้น สัญญาณไฟสีแดงแสดงขึ้นหากอากาศภายในห้องยังมีมลภาวะ และจะแสดงสัญญาณไฟสีเขียวเมื่ออากาศภายในห้องนั้นสดชื่นและดีต่อสุขภาพอีกครั้ง

ฟังก์ชันเพิ่มพลังการฟอกอากาศจะช่วยให้อากาศสะอาดอย่างรวดเร็วด้วยความเร็วสูง

ฟังก์ชันเพิ่มพลังการฟอกอากาศจะช่วยให้อากาศสะอาดอย่างรวดเร็วด้วยความเร็วสูง

เมื่อเปิดเครื่องให้ทำงานในโหมด Boost Power ความเร็วลมจะอยู่ที่ระดับสูงเพื่อช่วยให้อากาศสดชื่นเร็วขึ้น หลังจากนั้น 30 นาทีระบบจะสลับไปที่โหมด Smart Air Control โดยอัตโนมัติ

ระบบกรองอากาศสะอาด 6 ขั้นตอน เพื่ออากาศที่บริสุทธิ์และสดชื่น

ระบบกรองอากาศสะอาดขั้นสูงและทันสมัย 6 ขั้นตอน กำจัดและฆ่าเชื้อแม้แต่อนุภาคเล็กที่สุด รวมถึงก๊าซและกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ * ระบบกรอง Electro-clean แบบ 3 ขั้นตอน ช่วยกำจัดอนุภาคอย่างมีประสิทธิภาพ * ระบบกรอง FreshAir แบบ 2 ขั้นตอน กำจัดก๊าซและกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ * ออกซิเจนเชิงรุกช่วยฆ่าเชื้ออนุภาคที่ถูกดักจับและฟื้นฟูแผ่นกรองซีโอไลต์อย่างต่อเนื่อง เพื่อประสิทธิภาพที่เหนือชั้นและยาวนาน

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  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
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  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี