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AC4054
เซนเซอร์อัจฉริยะ
20 ตร.ม.
เซนเซอร์ภายในจะทำการตรวจวัดคุณภาพของอากาศภายในห้อง และเลือกระดับความเร็วโดยอัตโนมัติ เพื่อให้อากาศภายในห้องบริสุทธิ์ที่สุด หน้าจอแสดงผลแบบสองสีจะแสดงคุณภาพของอากาศภายในห้อง ณ ขณะนั้น สัญญาณไฟสีแดงแสดงขึ้นหากอากาศภายในห้องยังมีมลภาวะ และจะแสดงสัญญาณไฟสีเขียวเมื่ออากาศภายในห้องนั้นสดชื่นและดีต่อสุขภาพอีกครั้ง
เมื่อเปิดเครื่องให้ทำงานในโหมด Boost Power ความเร็วลมจะอยู่ที่ระดับสูงเพื่อช่วยให้อากาศสดชื่นเร็วขึ้น หลังจากนั้น 30 นาทีระบบจะสลับไปที่โหมด Smart Air Control โดยอัตโนมัติ
ระบบกรองอากาศสะอาดขั้นสูงและทันสมัย 6 ขั้นตอน กำจัดและฆ่าเชื้อแม้แต่อนุภาคเล็กที่สุด รวมถึงก๊าซและกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ * ระบบกรอง Electro-clean แบบ 3 ขั้นตอน ช่วยกำจัดอนุภาคอย่างมีประสิทธิภาพ * ระบบกรอง FreshAir แบบ 2 ขั้นตอน กำจัดก๊าซและกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ * ออกซิเจนเชิงรุกช่วยฆ่าเชื้ออนุภาคที่ถูกดักจับและฟื้นฟูแผ่นกรองซีโอไลต์อย่างต่อเนื่อง เพื่อประสิทธิภาพที่เหนือชั้นและยาวนาน
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