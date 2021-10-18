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  • อากาศที่ดีต่อสุขภาพทุกเวลา
  • อากาศที่ดีต่อสุขภาพทุกเวลา
  • อากาศที่ดีต่อสุขภาพทุกเวลา
  • อากาศที่ดีต่อสุขภาพทุกเวลา
  • อากาศที่ดีต่อสุขภาพทุกเวลา
  • อากาศที่ดีต่อสุขภาพทุกเวลา
  • อากาศที่ดีต่อสุขภาพทุกเวลา
  • อากาศที่ดีต่อสุขภาพทุกเวลา
  • อากาศที่ดีต่อสุขภาพทุกเวลา
  • อากาศที่ดีต่อสุขภาพทุกเวลา
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  • อากาศที่ดีต่อสุขภาพทุกเวลา
  • อากาศที่ดีต่อสุขภาพทุกเวลา
  • อากาศที่ดีต่อสุขภาพทุกเวลา
  • อากาศที่ดีต่อสุขภาพทุกเวลา
  • อากาศที่ดีต่อสุขภาพทุกเวลา
  • อากาศที่ดีต่อสุขภาพทุกเวลา
  • อากาศที่ดีต่อสุขภาพทุกเวลา
  • อากาศที่ดีต่อสุขภาพทุกเวลา
  • อากาศที่ดีต่อสุขภาพทุกเวลา

ยกเลิกการผลิต

เครื่องฟอกอากาศซีรีส์ 6000

AC6609/20

5
| (2) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
อากาศที่ดีต่อสุขภาพทุกเวลา
ด้วย Vitashield IPS รวมถึงการออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ TwinForce และเทคโนโลยีตรวจจับคุณภาพอากาศเป็นตัวเลขแบบเรียลไทม์ Aerasense ชั้นนำ ทำให้เครื่องฟอกอากาศมอบประสิทธิภาพการฟอกอากาศชั้นสูงต่อมลพิษ สารก่อภูมิแพ้ทั่วไป สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (TVOC) และกลิ่น
ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ประสิทธิภาพสองเท่า มั่นใจได้สองเท่า

อากาศที่ดีต่อสุขภาพทุกเวลา

  • มากถึง 1819 ตร.ฟุต

  • เทคโนโลยี AeraSense

  • ขจัดอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอนได้ถึง 99.97%

  • ขจัดแบคทีเรียและไวรัส H1N1* ถึง 99.9%

ความสามารถในการฟอกอากาศสะอาดเป็น 2 เท่าด้วยหลักอากาศพลศาสตร์ TwinForce

จุดสำคัญของการออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ TwinForce อยู่ในรูปแบบของความเที่ยงตรงของการออกแบบใบพัดแฝดและความโค้งของปล่องระบายอากาศตามหลักอากาศพลศาสตร์ที่เปี่ยมประสิทธิภาพ ร่วมกับโครงสร้างแบบคู่ของการไหลเวียนปริมาณอากาศที่รับเข้าช่วยเพิ่ม Clean Air Delivery Rate (CADR) ได้อย่างเหนือชั้นที่ 657 ลบ.ม./ชม. *

เทคโนโลยีการตรวจจับระดับแนวหน้าของ AeraSense

เทคโนโลยีการตรวจจับระดับแนวหน้าของ AeraSense

AeraSense เป็นเซนเซอร์ระดับมืออาชีพที่ระบุอนุภาคขนาดเล็กที่เล็กกว่า PM2.5 ได้อย่างแม่นยำ (รวมถึงสารก่อภูมิแพ้ในอากาศทั่วไปของภายในอาคารที่พบมากที่สุด) จากนั้นจะประมวลผลข้อมูลนี้เพื่อให้แน่ใจว่าการตั้งค่าของเครื่องฟอกอากาศอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับสภาพอากาศปัจจุบันเพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่อง แล้วจึงแสดงให้คุณเห็นคุณภาพอากาศภายในอาคารแบบเรียลไทม์ด้วยการแสดงระดับ PM 2.5

เทคโนโลยี VitaShield IPS ที่อัปเกรดแล้วกรองอนุภาคได้ 20 นาโนเมตร*

เทคโนโลยี VitaShield IPS ที่อัปเกรดแล้วกรองอนุภาคได้ 20 นาโนเมตร*

เทคโนโลยี VitaShield ที่อัปเกรดแล้วจะขจัดอนุภาคที่มีขนาดเล็กถึง 20 นาโนเมตร* (เล็กกว่าขีดจำกัดบนของPM2.5 มากกว่า 100 เท่า) รวมถึงสารก่อภูมิแพ้ทั่วไป แบคทีเรียและไวรัสบางชนิด นอกจากนี้ยังช่วยปกป้องได้อย่างมั่นใจจากสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (TVOC) และกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อีกด้วย PM2.5 กำหนดสิ่งที่เป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมโครเมตรหรือน้อยกว่า PM2.5 สามารถแทรกซึมและฝังลึกอยู่ในพื้นที่ที่ลึกที่สุดของปอดและก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพได้

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

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5.0

จาก 5

2

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

4
3
2
1

18/10/2021

Australia

Australia

Excellent purifier

This is an exceptional air purifier. Very happy with it and I’m glad I managed to get one before they were discontinued. I wish they’d keep making them as I would recommend this to anyone (I have owned many brands of purifier and Philips has been the best)

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AC6608/70 Air Purifier Series 6000

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AC6608/70 Air Purifier Series 6000

02/01/2020

Australia

Australia

ตรวจสอบผู้ซื้อ

Great product

The best air purifier that I have used so far. Very efficient, quite and picks up all the changes in the environment and absorbs the particles, the light indicates the effectiveness of how much polluted is the air around us. Definetely recommend.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AC6608/70 Air Purifier Series 6000

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AC6608/70 Air Purifier Series 6000

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. ทดสอบแล้วโดย IUTA ตามรายงานการวัดความเสี่ยงทางจุลชีววิทยาปี 2008 ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ไวรัสไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ แบคทีเรียลิเจียนแนร์ ไวรัสตับอักเสบ และโคโรนาไวรัสซาร์ส มีขนาดใหญ่กว่า 20 นาโนเมตร (0.00002 มม.)

  2. คำนวณตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องโดยใช้ผลลัพธ์ค่า CADR ของควันบุหรี่ที่ทดสอบตาม ANSI/AHAM AC-1-2015 NRCC-S4013-2011: 169 ตร.ม.; JEM-1467-2009: 81 ตร.ม.; GB/T 18801-2015: 78 ตร.ม.; ANSI/AHAM AC-1-2015: 55 ตร.ม.

  3. ขจัดเชื้อแบคทีเรียได้ 99.9%: ทดสอบเชื้อสแตปฟิโลค็อกคัสอัลบัส (Staphylococcus Albus) เงื่อนไขโปรดดูคุณสมบัติต้านแบคทีเรียทดสอบตาม GB21551.3 โดยใช้เชื้อสแตปฟิโลค็อกคัสอัลบัส (Staphylococcus Albus) ความเข้มข้นเริ่มต้นเท่ากับ 1*105 cfu/ลบ.ม.

  4. ขจัดเชื้อไวรัส H1N1 ได้ 99.9%: ทดสอบใน Airmid ผลลัพธ์ที่แสดง >99.9% ของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอในอากาศ (H1N1) ภายใน 20 นาทีของการทำงาน

  5. ขจัดอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอนได้ 99.97%: ทดสอบแผ่นกรอง NanoProtect สำหรับ 1 Pass Efficiency ด้วยการหมุนเวียนอากาศ 5.33 ซม./วินาที ในปี 2015 โดยสถาบันวิจัยของบุคคลที่สาม

  6. สูงถึง 8 เท่า: ทดสอบเทียบกับเซนเซอร์ของ Grim และการเปรียบเทียบกับเซนเซอร์แบบอินฟราเรดของอุตสาหกรรม

  7. CADR 657 ลบ.ม./ชม. ได้รับการทดสอบโดยสถาบันวิจัยของบุคคลที่สาม ตาม GB/T 18801-2015