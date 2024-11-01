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  • น้ำรสชาติบริสุทธิ์ น้ำรสชาติบริสุทธิ์ น้ำรสชาติบริสุทธิ์

    เครื่องจ่ายน้ำแบบออลอินวัน

    ADD5980M/67

    น้ำรสชาติบริสุทธิ์

    ประสิทธิภาพสูงพร้อมความสะดวกสบายเป็นพิเศษ ตอนนี้คุณสามารถเพลิดเพลินกับน้ำรสชาติบริสุทธิ์ตั้งแต่น้ำเย็นจัดจนร้อนเดือดตามความต้องการที่หลากหลาย การตั้งค่าระดับหลายรายการเพียงกดปุ่ม: 200 มล., 250 มล., 300 มล., 350 มล., 400 มล., 500 มล.

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    เครื่องจ่ายน้ำแบบออลอินวัน

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    น้ำรสชาติบริสุทธิ์

    ตั้งแต่น้ำเย็นจัดจนร้อนเดือด

    • การทำความร้อนได้ทันที
    • การทำความเย็นด้วยไฟฟ้า
    • การกรอง Micro X-Clean
    • อุณหภูมิตั้งที่ไว้ล่วงหน้า 6 ค่า

    ได้น้ำเย็นจัดตามต้องการ

    ด้วยระบบการทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพสูง คุณสามารถเพลิดเพลินกับน้ำเย็นที่สมบูรณ์แบบได้อย่างง่ายดายเพียงสัมผัสหน้าจอ

    น้ำร้อนตามความต้องการภายในไม่กี่วินาที

    น้ำร้อนที่สดใหม่จะออกมาภายในไม่กี่วินาทีที่อุณหภูมิที่คุณต้องการ ทำให้เครื่องดื่มของคุณมีกลิ่นหอมสูงสุด แตกต่างจากเทคโนโลยีการให้ความร้อนทันทีอื่นๆ โมดูลให้ความร้อนทันทีแบบ 2 ขั้นตอนของเราช่วยให้เกิดการเดือดอย่างแท้จริง

    การตั้งค่าอุณหภูมิ 6 ค่าเพื่อความต้องการที่แตกต่างกันของคุณ

    เรามอบน้ำรสชาติบริสุทธิ์ตั้งแต่น้ำเย็นจัดจนร้อนเดือด ไม่ว่าจะเป็นลวก ต้ม ฆ่าเชื้อ ทำอาหาร ชา กาแฟ สปาเก็ตตี้ ขวดนมเด็ก เครื่องดื่มเย็นๆ คุณก็สามารถทำอะไรได้นับล้านอย่าง

    การตั้งค่าระดับ 6 ระดับด้วยการแตะปุ่ม

    200 มล., 250 มล., 300 มล., 350 มล., 400 มล., 500 มล. และต่อเนื่อง คุณสามารถหาปริมาณน้ำที่เหมาะสมเพื่อเติมถ้วยโปรดของคุณ หรือแม้แต่เหยือกและหม้อ

    ให้น้ำของคุณสะอาดที่สุด

    เพลิดเพลินไปกับน้ำรสชาติดีที่สะอาดบริสุทธิ์ รวมถึงเครื่องดื่มร้อนและเย็นแสนอร่อย แผ่นกรอง Philips Micro X-Clean ช่วยลดคลอรีน ตะกรัน โลหะหนัก และสิ่งปนเปื้อนที่เกิดขึ้น เช่น ไมโครพลาสติกและ PFOA*

    พลักแอนด์เพลย์ ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง

    เครื่องจ่ายจะเริ่มทำงานทันทีที่คุณเสียบปลั๊กและเปิดเครื่อง โดยไม่ต้องทำอะไร

    ไฟแสดงสถานะอายุการใช้งานแผ่นกรองช่วยเตือนให้เปลี่ยนแผ่นกรองตามเวลาที่กำหนด

    ไฟแสดงสถานะอายุการใช้งานแผ่นกรองเตือนให้คุณเปลี่ยนแผ่นกรองตรงเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าได้ประสิทธิภาพการกรองที่ดีที่สุด

    ถาดรองน้ำหยดแบบปรับได้สำหรับถ้วยขนาดต่างๆ

    ความสูงของถาดรองน้ำหยดสามารถปรับได้ง่ายเพื่อรองรับถ้วยขนาดต่างๆ

    ประหยัดขวดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวมากกว่า 2,400 ขวดต่อปี**

    น้ำดื่มบรรจุขวดส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมากและยังมีค่าใช้จ่ายสูงอีกด้วย ตอนนี้คุณไม่ต้องใช้ขวดเหล่านี้อีกแล้ว มีสถานีบริการน้ำอยู่เสมอ โดยให้น้ำรสชาติบริสุทธิ์ตามต้องการ

    ไม่ต้องต้มซ้ำหรืออุ่นอีกต่อไป ทำให้ใช้พลังงานน้อยลง

    น้ำร้อนในเวลาที่คุณต้องการและในปริมาณที่แน่นอนตามที่คุณเลือก ไม่ต้องต้มซ้ำหรืออุ่นอีกต่อไป ประหยัดพลังงานการให้ความร้อน 70% เมื่อเทียบกับกระติกน้ำร้อน***

    ปราศจาก BPA

    ทุกส่วนที่สัมผัสน้ำโดยตรงทำจากวัสดุปลอดสาร BPA

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะของแผ่นกรอง

      ตลับแผ่นกรองสำรอง
      กลุ่มแผ่นกรอง Micro X-Clean
      ความจุในการกรอง
      100L

    • สภาวะน้ำไหลเข้า

      อุณหภูมิน้ำไหลเข้า
      5-30  °C
      คุณภาพน้ำไหลเข้า
      น้ำประปาท้องถิ่น

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      ขนาดผลิตภัณฑ์
      400*200*337  มม.
      ความจุแท็งค์น้ำ
      2.8 ล.

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • * สิ่งสกปรกหรือสารอื่นๆ ที่ลดโดยแผ่นกรองน้ำนี้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในน้ำของผู้ใช้ทุกคน
    • **เทียบกับน้ำขวด 500 มล. แผ่นกรองแต่ละแผ่นมีอายุการใช้งาน 1 เดือน/100 ลิตร
    • ***สมมติว่าใช้น้ำร้อน 2 ล. ต่อวัน การให้ความร้อนเท่านั้น ไม่รวมการใช้พลังงานทำความเย็น

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