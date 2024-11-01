ADD5980M/67
น้ำรสชาติบริสุทธิ์
ประสิทธิภาพสูงพร้อมความสะดวกสบายเป็นพิเศษ ตอนนี้คุณสามารถเพลิดเพลินกับน้ำรสชาติบริสุทธิ์ตั้งแต่น้ำเย็นจัดจนร้อนเดือดตามความต้องการที่หลากหลาย การตั้งค่าระดับหลายรายการเพียงกดปุ่ม: 200 มล., 250 มล., 300 มล., 350 มล., 400 มล., 500 มล.ดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ด้วยระบบการทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพสูง คุณสามารถเพลิดเพลินกับน้ำเย็นที่สมบูรณ์แบบได้อย่างง่ายดายเพียงสัมผัสหน้าจอ
น้ำร้อนที่สดใหม่จะออกมาภายในไม่กี่วินาทีที่อุณหภูมิที่คุณต้องการ ทำให้เครื่องดื่มของคุณมีกลิ่นหอมสูงสุด แตกต่างจากเทคโนโลยีการให้ความร้อนทันทีอื่นๆ โมดูลให้ความร้อนทันทีแบบ 2 ขั้นตอนของเราช่วยให้เกิดการเดือดอย่างแท้จริง
เรามอบน้ำรสชาติบริสุทธิ์ตั้งแต่น้ำเย็นจัดจนร้อนเดือด ไม่ว่าจะเป็นลวก ต้ม ฆ่าเชื้อ ทำอาหาร ชา กาแฟ สปาเก็ตตี้ ขวดนมเด็ก เครื่องดื่มเย็นๆ คุณก็สามารถทำอะไรได้นับล้านอย่าง
200 มล., 250 มล., 300 มล., 350 มล., 400 มล., 500 มล. และต่อเนื่อง คุณสามารถหาปริมาณน้ำที่เหมาะสมเพื่อเติมถ้วยโปรดของคุณ หรือแม้แต่เหยือกและหม้อ
เพลิดเพลินไปกับน้ำรสชาติดีที่สะอาดบริสุทธิ์ รวมถึงเครื่องดื่มร้อนและเย็นแสนอร่อย แผ่นกรอง Philips Micro X-Clean ช่วยลดคลอรีน ตะกรัน โลหะหนัก และสิ่งปนเปื้อนที่เกิดขึ้น เช่น ไมโครพลาสติกและ PFOA*
เครื่องจ่ายจะเริ่มทำงานทันทีที่คุณเสียบปลั๊กและเปิดเครื่อง โดยไม่ต้องทำอะไร
ไฟแสดงสถานะอายุการใช้งานแผ่นกรองเตือนให้คุณเปลี่ยนแผ่นกรองตรงเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าได้ประสิทธิภาพการกรองที่ดีที่สุด
ความสูงของถาดรองน้ำหยดสามารถปรับได้ง่ายเพื่อรองรับถ้วยขนาดต่างๆ
น้ำดื่มบรรจุขวดส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมากและยังมีค่าใช้จ่ายสูงอีกด้วย ตอนนี้คุณไม่ต้องใช้ขวดเหล่านี้อีกแล้ว มีสถานีบริการน้ำอยู่เสมอ โดยให้น้ำรสชาติบริสุทธิ์ตามต้องการ
น้ำร้อนในเวลาที่คุณต้องการและในปริมาณที่แน่นอนตามที่คุณเลือก ไม่ต้องต้มซ้ำหรืออุ่นอีกต่อไป ประหยัดพลังงานการให้ความร้อน 70% เมื่อเทียบกับกระติกน้ำร้อน***
ทุกส่วนที่สัมผัสน้ำโดยตรงทำจากวัสดุปลอดสาร BPA
ข้อมูลจำเพาะของแผ่นกรอง
สภาวะน้ำไหลเข้า
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
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