ADD6915DG/67
ดีกว่าการต้ม
ด้วยเทคโนโลยีการให้ความร้อนทันที เครื่องจ่ายน้ำ RO นี้ให้น้ำที่มีอุณหภูมิต่างกันภายในไม่กี่วินาที นวัตกรรมการกรอง RO แบบออลอินวันของ AquaShield ขจัดสารอันตราย 110 ชนิดที่อาจมีอยู่ในน้ำประปา*ดูประโยชน์ทั้งหมด
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นวัตกรรมแผ่นกรอง RO แบบออลอินวันของ AquaShield ขจัดสารอันตราย 110 ชนิดที่อาจมีอยู่ในน้ำประปา* ให้คุณภาพน้ำใกล้เคียงกับการกลั่น
UV-C LED กระตุ้นปฏิกิริยาโฟโตเคมีเพื่อทำลาย DNA ของแบคทีเรีย ทำหน้าที่เป็นแนวป้องกันที่สอง โดยขจัดแบคทีเรียได้ถึง 99.9%** ในแท็งก์น้ำกรอง จึงมั่นใจได้ถึงความสะอาดของน้ำ
ด้วยเทคโนโลยีการทำความร้อนทันที น้ำจะร้อนภายในไม่กี่วินาที ณ อุณหภูมิที่คุณต้องการ ไม่ต้องรออีกต่อไป
อุณหภูมิที่ควบคุมได้อย่างแม่นยำสำหรับความต้องการที่แตกต่างกันของคุณ ไม่ต้องรอให้เย็นลงจนถึงอุณหภูมิที่กำหนดอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นกาแฟ ชา หรือน้ำน้ำผึ้ง คุณก็สามารถทำเครื่องดื่มที่คุณโปรดปรานได้ภายในไม่กี่วินาที
150 มล., 200 มล., 300 มล., 500 มล., และ 999 มล. คุณสามารถหาการตั้งค่าระดับน้ำที่ดีที่สุดสำหรับถ้วยหรือเหยือกที่คุณชื่นชอบได้เสมอ
การออกแบบระดับพรีเมียมพร้อมจอแสดงผล LED ขนาดใหญ่ น้ำร้อนและน้ำแวดล้อมอยู่ใกล้เพียงการสัมผัสหน้าจอ
สกัดน้ำออกและเติมน้ำในถังจากทั้งสองด้านด้วยฐานหมุนได้ง่าย
ไม่จำเป็นต้องติดตั้งเครื่องจ่ายน้ำ ด้วยการออกแบบกะทัดรัด คุณจะสามารถวางได้ทุกที่ในบ้าน
แผ่นกรอง RO แบบ all-in-one มีอายุการใช้งานนานถึง 12 เดือน*** คุณต้องเปลี่ยนไส้กรองเพียงปีละครั้งและเพลิดเพลินกับการจ่ายน้ำสะอาดของคุณตลอดเวลาที่เหลือ
บรรจุภัณฑ์ที่ดีที่สุดคือการไม่มีบรรจุภัณฑ์ ไม่จำเป็นต้องยกของหนักและรอคิวเพื่อซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดอีกต่อไป สามารถกดน้ำบริสุทธิ์รสชาติดีได้ตามต้องการโดยตรงจากเครื่องกดน้ำของคุณ
อุ่นร้อนทันทีที่คุณกดน้ำ ไม่ต้องเปลืองพลังงานเพิ่มเติมในการอุ่น หรือต้มใหม่ ความสดชื่นเพื่อคุณ และการประหยัดพลังงานเพื่อโลก
ประสิทธิภาพการกรอง
ประสิทธิภาพการให้ความร้อน
ข้อกำหนดทั่วไป
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