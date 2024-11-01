คำค้นหา

  • ดีกว่าการต้ม ดีกว่าการต้ม ดีกว่าการต้ม

    เครื่องจ่ายน้ำ RO

    ADD6915DG/67

    ดีกว่าการต้ม

    ด้วยเทคโนโลยีการให้ความร้อนทันที เครื่องจ่ายน้ำ RO นี้ให้น้ำที่มีอุณหภูมิต่างกันภายในไม่กี่วินาที นวัตกรรมการกรอง RO แบบออลอินวันของ AquaShield ขจัดสารอันตราย 110 ชนิดที่อาจมีอยู่ในน้ำประปา*

    ดูประโยชน์ทั้งหมด

    Unfortunately this product is no longer available

    เครื่องจ่ายน้ำ RO

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู เครื่องกดน้ำ ทั้งหมด

    ดีกว่าการต้ม

    การกรอง RO พร้อมความสะดวกสบายเป็นพิเศษ

    • ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง
    • การกรอง RO 5-in-1
    • การทำความร้อนได้ทันที
    • หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่

    การกรอง RO ขจัดสารอันตราย 110 ชนิด*

    นวัตกรรมแผ่นกรอง RO แบบออลอินวันของ AquaShield ขจัดสารอันตราย 110 ชนิดที่อาจมีอยู่ในน้ำประปา* ให้คุณภาพน้ำใกล้เคียงกับการกลั่น

    UV-LED ขจัดแบคทีเรียได้ถึง 99.9%**

    UV-C LED กระตุ้นปฏิกิริยาโฟโตเคมีเพื่อทำลาย DNA ของแบคทีเรีย ทำหน้าที่เป็นแนวป้องกันที่สอง โดยขจัดแบคทีเรียได้ถึง 99.9%** ในแท็งก์น้ำกรอง จึงมั่นใจได้ถึงความสะอาดของน้ำ

    น้ำร้อนบริสุทธิ์ตามต้องการใน 3 วินาที

    ด้วยเทคโนโลยีการทำความร้อนทันที น้ำจะร้อนภายในไม่กี่วินาที ณ อุณหภูมิที่คุณต้องการ ไม่ต้องรออีกต่อไป

    อุณหภูมิตั้งที่ไว้ล่วงหน้า 7 ค่าเพื่อความต้องการที่แตกต่างกันของคุณ

    อุณหภูมิที่ควบคุมได้อย่างแม่นยำสำหรับความต้องการที่แตกต่างกันของคุณ ไม่ต้องรอให้เย็นลงจนถึงอุณหภูมิที่กำหนดอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นกาแฟ ชา หรือน้ำน้ำผึ้ง คุณก็สามารถทำเครื่องดื่มที่คุณโปรดปรานได้ภายในไม่กี่วินาที

    ปริมาณน้ำที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 5 ค่าเพื่อความต้องการที่แตกต่างกันของคุณ

    150 มล., 200 มล., 300 มล., 500 มล., และ 999 มล. คุณสามารถหาการตั้งค่าระดับน้ำที่ดีที่สุดสำหรับถ้วยหรือเหยือกที่คุณชื่นชอบได้เสมอ

    หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่เพื่อการควบคุมที่ง่ายดายของคุณ

    การออกแบบระดับพรีเมียมพร้อมจอแสดงผล LED ขนาดใหญ่ น้ำร้อนและน้ำแวดล้อมอยู่ใกล้เพียงการสัมผัสหน้าจอ

    ใช้งานง่ายด้วยฐานหมุน

    สกัดน้ำออกและเติมน้ำในถังจากทั้งสองด้านด้วยฐานหมุนได้ง่าย

    พลักแอนด์เพลย์ ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง

    ไม่จำเป็นต้องติดตั้งเครื่องจ่ายน้ำ ด้วยการออกแบบกะทัดรัด คุณจะสามารถวางได้ทุกที่ในบ้าน

    การกรองอายุการใช้งานยาวนานถึง 12 เดือน***

    แผ่นกรอง RO แบบ all-in-one มีอายุการใช้งานนานถึง 12 เดือน*** คุณต้องเปลี่ยนไส้กรองเพียงปีละครั้งและเพลิดเพลินกับการจ่ายน้ำสะอาดของคุณตลอดเวลาที่เหลือ

    ประหยัดขวดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว 4,000 ขวดต่อปี****

    บรรจุภัณฑ์ที่ดีที่สุดคือการไม่มีบรรจุภัณฑ์ ไม่จำเป็นต้องยกของหนักและรอคิวเพื่อซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดอีกต่อไป สามารถกดน้ำบริสุทธิ์รสชาติดีได้ตามต้องการโดยตรงจากเครื่องกดน้ำของคุณ

    ไม่ต้องต้มใหม่อีกต่อไป ใช้พลังงานน้อยลง

    อุ่นร้อนทันทีที่คุณกดน้ำ ไม่ต้องเปลืองพลังงานเพิ่มเติมในการอุ่น หรือต้มใหม่ ความสดชื่นเพื่อคุณ และการประหยัดพลังงานเพื่อโลก

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ประสิทธิภาพการกรอง

      รุ่นของแผ่นกรอง
      ADD550
      การลดคลอรีน
      สูงสุดถึง 99.9%
      การลดความกระด้างของน้ำ
      สูงถึง 99%
      ลดแบคทีเรีย
      สูงสุดถึง 99.999%
      ลดยาฆ่าแมลง
      สูงสุดถึง 99.9%
      ระดับการกรอง
      5 ขั้นตอน
      ลดตะกั่ว
      สูงสุดถึง 99.9%
      ความแม่นยำของแผ่นกรอง
      RO: 0.0001  µm
      ลดไวรัส
      สูงสุดถึง 99.999%
      ต้นกำเนิดเมมเบรน RO
      เกาหลี
      ลด PFOA
      สูงสุดถึง 99.9%
      อายุการใช้งานของแผ่นกรองที่แนะนำ
      12 เดือน***
      ลด PFOS
      สูงสุดถึง 99.9%

    • ประสิทธิภาพการให้ความร้อน

      กำลังการให้ความร้อน
      2200 วัตต์
      วิธีการทำความร้อน
      การทำความร้อนได้ทันที

    • ข้อกำหนดทั่วไป

      น้ำเข้าที่ใช้ได้
      น้ำประปาท้องถิ่น
      อุณหภูมิน้ำ
      แวดล้อม,45, 55, 65, 75, 85, 95  °C
      ปริมาณน้ำ
      150, 200, 300, 500, 999 มล.
      ขนาดผลิตภัณฑ์
      232*310*430 มม.
      แท็งก์น้ำดิบ
      4 ล.
      ฐานหมุน
      มี
      การฆ่าเชื้อด้วย UV
      มี
      ไฟแสดงสถานะอายุการใช้งานแผ่นกรอง
      มี
      อุณหภูมิน้ำไหลเข้า
      5-38  °C

    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • * สาร 101 ชนิดได้รับการทดสอบโดยหน่วยงานรับรองและทดสอบระดับสากล SGS/BV ภายใต้สภาพห้องปฏิบัติการ และสารอื่นๆ อีก 9 ชนิดได้รับการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการภายใน
    • **ผ่านการทดสอบโดยหน่วยงานรับรองและทดสอบระดับนานาชาติ BV ภายใต้สภาวะของห้องปฏิบัติการ
    • ***ผ่านการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการภายใน สมมติว่ามีการใช้งาน 6 ลิตร/วัน
    • ****เปรียบเทียบกับน้ำดื่มบรรจุขวด 500 มล. ความจุแผ่นกรองสูงสุด 2000 ล.

    สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

    * ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้

    ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

    การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

    เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ

    *
    ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!
    หมายความว่าอย่างไร

    ค้นหาเกี่ยวกับ MyPhilips  

    การเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้า

    ง่ายที่จะรับการบริการ

    สมัครเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น

    สมัครตอนนี้

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด