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    น้ำยารีดผ้าแบบ All-in-One All-in-One 6000 Series

    AIS6020/70

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    ระบบเดียว มีประสิทธิภาพ และไม่ยุ่งยาก

    Philips All-in-One 6000 Series คือโซลูชันอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณดูดีอยู่เสมอ การผสมผสานแบบ 3-in-1 ของเตารีด เครื่องพ่นไอน้ำ และผ้ารองรีดช่วยให้คุณขจัดรอยยับบนเสื้อผ้าได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะวางในแนวตั้ง แนวนอน หรือแนวเอียง

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    น้ำยารีดผ้าแบบ All-in-One All-in-One 6000 Series

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    ระบบเดียว มีประสิทธิภาพ และไม่ยุ่งยาก

    สารพัดประโยชน์ ทรงสมรรถนะ และสะดวกยิ่งขึ้น**

    • โต๊ะรองรีดในตัวปรับได้หลายมุม
    • เทคโนโลยี OptimalTEMP
    • ปุ่มใช้งานโดยใช้เท้า
    • อัตราการพ่นไอน้ำที่ทรงพลัง 45 กรัม/นาที
    • กำจัดแบคทีเรียได้สูงสุดถึง 99.9%*
    โต๊ะรองรีดแบบปรับได้หลายมุมในตัว

    โต๊ะรองรีดแบบปรับได้หลายมุมในตัว

    โต๊ะรองรีดแบบหลายมุมสามารถปรับให้เข้ากับตำแหน่งต่างๆ ได้เพื่อความสะดวกสบาย ตำแหน่งแนวนอนสำหรับรีดผ้าที่รีดยากที่สุด ตำแหน่งแนวตั้งสำหรับรีดไอน้ำบนเสื้อผ้าที่บอบบาง

    เครื่องจักรทรงพลังเพื่อลดรอยยับที่ยากได้อย่างง่ายดาย

    เครื่องจักรทรงพลังเพื่อลดรอยยับที่ยากได้อย่างง่ายดาย

    เครื่องจักรอันทรงพลังสร้างไอน้ำได้มากถึง 45 กรัม/นาที เพื่อรีดรอยยับที่แข็งให้เรียบ และหัวพ่นปลายแหลมช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ

    OptimalTEMP รับประกันว่าจะไม่เกิดรอยไหม้กับเนื้อผ้าที่สามารถรีดได้ทั้งหมด

    OptimalTEMP รับประกันว่าจะไม่เกิดรอยไหม้กับเนื้อผ้าที่สามารถรีดได้ทั้งหมด

    เทคโนโลยี OptimalTEMP ป้องกันการไหม้บนเนื้อผ้าที่รีดได้ ดังนั้นคุณจึงสามารถรีดได้ทุกอย่างตั้งแต่ยีนส์ไปจนถึงผ้าไหมโดยไม่มีปัญหาใดๆ

    ฐานมีปุ่มใช้เท้าและแท็งก์น้ำที่ถอดออกได้

    ฐานมีปุ่มใช้เท้าและแท็งก์น้ำที่ถอดออกได้

    ฐานที่ใช้งานง่ายมีปุ่มใช้งานด้วยเท้า 2 ปุ่มเพื่อเปิด/ปิดอุปกรณ์และเปิดใช้งานโหมดขจัดตะกรันได้อย่างสะดวก และแท็งก์น้ำขนาด 1.1 ลิตรแบบถอดออกได้ทรงขวด

    เตารีดตามหลักสรีรศาสตร์ช่วยให้การรีดผ้าเป็นเรื่องง่าย

    เตารีดตามหลักสรีรศาสตร์ช่วยให้การรีดผ้าเป็นเรื่องง่าย

    ด้วยน้ำหนักที่เบาถึงครึ่งหนึ่งของเตารีดทั่วไป*** รับรองได้เลยว่าหัวเตารีด+ ตามหลักสรีรศาสตร์นี้จะช่วยกำจัดรอยยับย่นให้กับเสื้อผ้าได้อย่างสะดวกสบายแน่นอน

    กำจัดแบคทีเรียและไรฝุ่นได้มากถึง 99.9%* เพื่อความสดชื่นของเสื้อผ้า

    กำจัดแบคทีเรียและไรฝุ่นได้มากถึง 99.9%* เพื่อความสดชื่นของเสื้อผ้า

    ไอน้ำร้อนเป็นเวลานานสามารถกำจัดแบคทีเรียและไรฝุ่นได้ถึง 99.9%* และขจัดกลิ่นเพื่อให้เสื้อผ้าสดชื่น

    ขอเกี่ยวด้านบนยืดหดได้เพื่อความสะดวกในการแขวนเสื้อผ้า

    ขอเกี่ยวด้านบนยืดหดได้เพื่อความสะดวกในการแขวนเสื้อผ้า

    ขอเกี่ยวด้านบนช่วยรองรับไม้แขวนเสื้อได้อย่างสะดวกเมื่อรีดผ้าในแนวตั้งหรือเมื่อจัดเก็บ

    ล้อในตัวเพื่อการเคลื่อนย้ายที่ง่ายดาย

    ล้อในตัวเพื่อการเคลื่อนย้ายที่ง่ายดาย

    ล้อเลื่อนในตัวช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณย้ายอุปกรณ์ไปยังที่ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

    เทคโนโลยี Smart Calc-Clean ทำให้เตารีดของคุณขจัดตะกรันได้ง่าย

    เทคโนโลยี Smart Calc-Clean ทำให้เตารีดของคุณขจัดตะกรันได้ง่าย

    เทคโนโลยี Smart Calc-Clean จะเตือนคุณเมื่อถึงเวลาขจัดตะกรัน ใช้งานได้ง่ายด้วยถาดที่ให้มาและเพลิดเพลินกับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนานหลายปี

    แท็งก์น้ำขนาดใหญ่จุได้ 1.1 ลิตร กำจัดรอยยับย่นให้เสื้อผ้าได้มากขึ้นในหนึ่งรอบ

    แท็งก์น้ำขนาดใหญ่จุได้ 1.1 ลิตร กำจัดรอยยับย่นให้เสื้อผ้าได้มากขึ้นในหนึ่งรอบ

    ด้วยแท็งก์น้ำแบบถอดได้รูปขวด คุณจะลดปริมาณการเติมน้ำลงได้เมื่อรีดผ้า

    เตารีดพร้อมใช้ภายในเวลาเพียง 80 วินาที

    เตารีดพร้อมใช้ภายในเวลาเพียง 80 วินาที

    ร้อนเร็วเพียง 80 วินาที เหมาะสำหรับการรีดที่เร่งด่วน

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      ประเภทผลิตภัณฑ์
      ครบวงจร
      ระยะเวลาทำความร้อน
      80 วินาที
      วัสดุแผ่นทำความร้อน
      เซรามิก
      ชื่อแผ่นความร้อน
      แผ่นทำความร้อน OptimalTEMP
      วิธีขจัดตะกรัน
      การจัดการคราบตะกรัน - เทคโนโลยี Smart Calc-Clean
      แท้งค์น้ำถอดออกได้
      มี
      ความจุแท็งก์น้ำ
      1.1 ลิตร
      ระดับไอน้ำหลายระดับ
      การตั้งค่า 1 ระดับ
      สามารถรีดได้ในแนวตั้ง
      มี
      การรับประกัน
      รับประกันทั่วโลก 2 ปี

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      กำลังไฟ
      1800 วัตต์ (1500 วัตต์ สำหรับประเทศไต้หวัน, 1600 วัตต์ สำหรับ 127V ในประเทศบราซิล และ 220V ในประเทศจีนและเกาหลี)
      แรงดัน
      6.0 บาร์
      อัตราไอน้ำต่อเนื่อง
      45 กรัม/นาที
      แรงดันไอน้ำตามต้องการ
      มี
      พลังไอน้ำพิเศษ
      มี
      แรงดันไฟฟ้า
      220-240 V
      เทคโนโลยี
      เทคโนโลยี OptimalTEMP

    • ปลอดภัย

      ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
      มี

    • น้ำหนักและขนาด

      ขนาดแผ่นทำควมร้อน
      116.7 ซม.²
      ขนาดสินค้าเมื่อจัดเก็บ (กว้าง x สูง x ยาว)
      42.6 x 44.4 x 124.7 ซม.
      ขนาดสินค้าเมื่อขยาย (กว้างxสูงxลึก)
      42.6 x 44.4 x 166.7 ซม.
      ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กxสxย)
      59.5 x 40.0 x 39.5 ซม.
      ความยาวสายไฟ
      1.5 ม.
      ขนาดโต๊ะรีดผ้า (กว้างxสูงxลึก)
      33.6 x 70.5 x 3 ซม.*, *พร้อมผ้ารองรีด
      น้ำหนักเตารีด
      0.78 กก.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      10 กก.
      น้ำหนักทั้งหมดพร้อมบรรจุภัณฑ์
      13.2 กก.

    • ดีไซน์

      ล้อในตัว
      มี
      สี
      สีเขียวเข้ม

    • อุปกรณ์เสริม/ความเข้ากันได้

      ไม้แขวนเสื้อ
      ตะขอพลิกในตัว
      โต๊ะรองรีดปรับมุมได้หลายระดับ
      โต๊ะรองรีดปรับมุมได้หลายระดับพร้อมปลายเรียว
      ที่วางหัวพ่นไอน้ำใช้งานง่าย
      แท่นวางเตารีด
      เสาแบบปรับได้
      มี
      แท่นวางเตารีด
      แท่นวางอเนกประสงค์: ด้านขวาและด้านบนของโต๊ะรองรีด
      ถาดตะกรัน
      มี

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

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    • *ทดสอบกับ E. coli, S. Aureus, C. Albicans และเห็บไรบนผ้าฝ้าย โดยสถาบันภายนอกโดยใช้ไอน้ำเป็นเวลา 10 นาที
    • **เมื่อเทียบกับเตารีดไอน้ำ Philips
    • ***เทียบกับเตารีดไอน้ำตามข้อมูลจากลูกค้า โดยทดสอบวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ณ เดือนตุลาคม ปี 2022

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