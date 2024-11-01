AIS6020/70
ระบบเดียว มีประสิทธิภาพ และไม่ยุ่งยาก
Philips All-in-One 6000 Series คือโซลูชันอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณดูดีอยู่เสมอ การผสมผสานแบบ 3-in-1 ของเตารีด เครื่องพ่นไอน้ำ และผ้ารองรีดช่วยให้คุณขจัดรอยยับบนเสื้อผ้าได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะวางในแนวตั้ง แนวนอน หรือแนวเอียงดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
โต๊ะรองรีดแบบหลายมุมสามารถปรับให้เข้ากับตำแหน่งต่างๆ ได้เพื่อความสะดวกสบาย ตำแหน่งแนวนอนสำหรับรีดผ้าที่รีดยากที่สุด ตำแหน่งแนวตั้งสำหรับรีดไอน้ำบนเสื้อผ้าที่บอบบาง
เครื่องจักรอันทรงพลังสร้างไอน้ำได้มากถึง 45 กรัม/นาที เพื่อรีดรอยยับที่แข็งให้เรียบ และหัวพ่นปลายแหลมช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ
เทคโนโลยี OptimalTEMP ป้องกันการไหม้บนเนื้อผ้าที่รีดได้ ดังนั้นคุณจึงสามารถรีดได้ทุกอย่างตั้งแต่ยีนส์ไปจนถึงผ้าไหมโดยไม่มีปัญหาใดๆ
ฐานที่ใช้งานง่ายมีปุ่มใช้งานด้วยเท้า 2 ปุ่มเพื่อเปิด/ปิดอุปกรณ์และเปิดใช้งานโหมดขจัดตะกรันได้อย่างสะดวก และแท็งก์น้ำขนาด 1.1 ลิตรแบบถอดออกได้ทรงขวด
ด้วยน้ำหนักที่เบาถึงครึ่งหนึ่งของเตารีดทั่วไป*** รับรองได้เลยว่าหัวเตารีด+ ตามหลักสรีรศาสตร์นี้จะช่วยกำจัดรอยยับย่นให้กับเสื้อผ้าได้อย่างสะดวกสบายแน่นอน
ไอน้ำร้อนเป็นเวลานานสามารถกำจัดแบคทีเรียและไรฝุ่นได้ถึง 99.9%* และขจัดกลิ่นเพื่อให้เสื้อผ้าสดชื่น
ขอเกี่ยวด้านบนช่วยรองรับไม้แขวนเสื้อได้อย่างสะดวกเมื่อรีดผ้าในแนวตั้งหรือเมื่อจัดเก็บ
ล้อเลื่อนในตัวช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณย้ายอุปกรณ์ไปยังที่ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
เทคโนโลยี Smart Calc-Clean จะเตือนคุณเมื่อถึงเวลาขจัดตะกรัน ใช้งานได้ง่ายด้วยถาดที่ให้มาและเพลิดเพลินกับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนานหลายปี
ด้วยแท็งก์น้ำแบบถอดได้รูปขวด คุณจะลดปริมาณการเติมน้ำลงได้เมื่อรีดผ้า
ร้อนเร็วเพียง 80 วินาที เหมาะสำหรับการรีดที่เร่งด่วน
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
ข้อมูลทางเทคนิค
ปลอดภัย
น้ำหนักและขนาด
ดีไซน์
อุปกรณ์เสริม/ความเข้ากันได้
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