AIS8540/80
เปิดจินตนาการใหม่แห่งการรีดผ้า
Philips All-in-One ซีรีส์ 8500 เป็นโซลูชันพลิกเกมเพื่อการเปลี่ยนโฉมให้คุณดูดี การฉีดไอน้ำผนวกกับการรีดผสมผสานกันอย่างสะดวกลงตัว ให้มีการจัดการอันง่ายดาย ทั้งยังทรงสมรรถนะ เป็นโซลูชันสารพัดประโยชน์ที่ช่วยให้คุณรอดพ้นจากรอยยับยู่ยี่ดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
โต๊ะรองรีดในตัว ปรับได้หลายมุม ปลายแหลม หมุนได้ไม่ว่าอยู่ในตำแหน่งไหน เพื่อประสบการณ์ที่ยืดหยุ่นและสะดวกสบาย เพื่อรีดผ้าที่สุดแสนจะรีดยากตามแนวนอน หรือรีดผ้าที่เนื้อละเอียดสุดบอบบางตามแนวตั้ง กระทั่งรีดทุกอย่างคละกันก็ยังได้
เทคโนโลยี Dual Heating ช่วยส่งไอน้ำทรงพลังทะลุทะลวงขจัดรอยยับย่นได้มีประสิทธิภาพยิ่งกว่าเตารีดไอน้ำ** รับรองได้เลยว่าเสื้อผ้าของคุณจะดูดีอย่างที่สุด ได้ง่ายๆ
ด้วยน้ำหนักที่เบาถึงครึ่งหนึ่งของเตารีดทั่วไป*** รับรองได้เลยว่าหัวเตารีด+ ตามหลักสรีรศาสตร์นี้จะช่วยกำจัดรอยยับย่นให้กับเสื้อผ้าได้อย่างสะดวกสบายแน่นอน
ไร้กังวลเรื่องผ้าไหม้ เทคโนโลยี OptimalTEMP รับประกันว่าจะไม่เกิดรอยไหม้กับเนื้อผ้าใดๆ ที่รีดได้ คุณจึงสามารถรีดทุกอย่างได้อย่างไร้กังวล ตั้งแต่กางเกงยีนส์ไปจนถึงผ้าไหม
ฆ่าแบคทีเรียได้ 99.9%* เพื่อคืนความสดชื่นและกำจัดกลิ่น คงความใหม่และยืดอายุขัยของเสื้อผ้าให้ยาวนานขึ้น
ฐานรองรีดถอดพกพาไปที่ต่างๆ ได้ ตอบทุกโจทย์การรีดผ้าในบ้าน ตั้งแต่การรีดไอน้ำเครื่องเบาะและผ้าม่าน จนถึงการฆ่าเชื้อเฟอร์นิเจอร์และเตียง ง่ายๆ เพียงถอดฐานรองรีดและหัวเตารีดออก แล้วย้ายไปในที่ที่ต้องการ
ขอเกี่ยวด้านบนจะใช้แขวนไม้แขวนเสื้อได้สะดวกตอนรีดตามแนวตั้งหรือตอนจัดเก็บ สามารถพับเก็บได้ง่ายเมื่อไม่ใช้งานหรือเมื่อรีดผ้าตามแนวตั้ง
ล้อเลื่อนในตัวช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณย้ายอุปกรณ์ไปยังที่ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ด้วยดีไซน์ Dual Engine ที่ไม่เหมือนใคร ทำให้ใช้งานระบบไอน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นระยะเวลานานโดยไม่ต้องขจัดคราบตะกรัน
แท็งก์น้ำขนาดใหญ่จุได้ 1.2 ลิตร ถอดแยกได้ ใหญ่ขึ้น 3 เท่า** ทำให้คุณกำจัดรอยยับย่นให้เสื้อผ้าได้มากกว่าที่เคยในหนึ่งรอบ
ร้อนเร็วในเวลาแค่ 90 วินาที เหมาะใช้รีดจัดแต่งแบบปัจจุบันทันด่วน
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
ข้อมูลทางเทคนิค
ปลอดภัย
น้ำหนักและขนาด
ดีไซน์
อุปกรณ์เสริม/ความเข้ากันได้
ประเทศผู้ผลิต
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