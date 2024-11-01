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    เตารีดแรงดันไอน้ำแบบยืนรีด All-in-One All-in-One 8500 Series

    AIS8540/80

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    เปิดจินตนาการใหม่แห่งการรีดผ้า

    Philips All-in-One ซีรีส์ 8500 เป็นโซลูชันพลิกเกมเพื่อการเปลี่ยนโฉมให้คุณดูดี การฉีดไอน้ำผนวกกับการรีดผสมผสานกันอย่างสะดวกลงตัว ให้มีการจัดการอันง่ายดาย ทั้งยังทรงสมรรถนะ เป็นโซลูชันสารพัดประโยชน์ที่ช่วยให้คุณรอดพ้นจากรอยยับยู่ยี่

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    เตารีดแรงดันไอน้ำแบบยืนรีด All-in-One All-in-One 8500 Series

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    เปิดจินตนาการใหม่แห่งการรีดผ้า

    สารพัดประโยชน์ ทรงสมรรถนะ และสะดวกง่ายดายยิ่งขึ้น**

    • โต๊ะรองรีดที่ปรับได้หลายมุม
    • เทคโนโลยี Dual Heating
    • เทคโนโลยี OptimalTEMP
    • เตารีดและหัวพ่นตามหลักสรีรศาสตร์
    โต๊ะรองรีดในตัวปรับได้หลายมุมเพื่อความยืดหยุ่นสะดวกสบาย

    โต๊ะรองรีดในตัวปรับได้หลายมุมเพื่อความยืดหยุ่นสะดวกสบาย

    โต๊ะรองรีดในตัว ปรับได้หลายมุม ปลายแหลม หมุนได้ไม่ว่าอยู่ในตำแหน่งไหน เพื่อประสบการณ์ที่ยืดหยุ่นและสะดวกสบาย เพื่อรีดผ้าที่สุดแสนจะรีดยากตามแนวนอน หรือรีดผ้าที่เนื้อละเอียดสุดบอบบางตามแนวตั้ง กระทั่งรีดทุกอย่างคละกันก็ยังได้

    เทคโนโลยี Dual Heat ให้สมรรถภาพดีกว่าเมื่อเทียบกับเตารีดไอน้ำ**

    เทคโนโลยี Dual Heat ให้สมรรถภาพดีกว่าเมื่อเทียบกับเตารีดไอน้ำ**

    เทคโนโลยี Dual Heating ช่วยส่งไอน้ำทรงพลังทะลุทะลวงขจัดรอยยับย่นได้มีประสิทธิภาพยิ่งกว่าเตารีดไอน้ำ** รับรองได้เลยว่าเสื้อผ้าของคุณจะดูดีอย่างที่สุด ได้ง่ายๆ

    เตารีดและหัวพ่นตามหลักสรีรศาสตร์ ทำให้การรีดผ้าเป็นงานที่เบาขึ้น

    เตารีดและหัวพ่นตามหลักสรีรศาสตร์ ทำให้การรีดผ้าเป็นงานที่เบาขึ้น

    ด้วยน้ำหนักที่เบาถึงครึ่งหนึ่งของเตารีดทั่วไป*** รับรองได้เลยว่าหัวเตารีด+ ตามหลักสรีรศาสตร์นี้จะช่วยกำจัดรอยยับย่นให้กับเสื้อผ้าได้อย่างสะดวกสบายแน่นอน

    OptimalTEMP รับประกันว่าจะไม่เกิดรอยไหม้กับเนื้อผ้าใดๆ ที่รีดได้

    OptimalTEMP รับประกันว่าจะไม่เกิดรอยไหม้กับเนื้อผ้าใดๆ ที่รีดได้

    ไร้กังวลเรื่องผ้าไหม้ เทคโนโลยี OptimalTEMP รับประกันว่าจะไม่เกิดรอยไหม้กับเนื้อผ้าใดๆ ที่รีดได้ คุณจึงสามารถรีดทุกอย่างได้อย่างไร้กังวล ตั้งแต่กางเกงยีนส์ไปจนถึงผ้าไหม

    ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 99.9%* เพื่อคืนความสดชื่นและขจัดกลิ่น

    ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 99.9%* เพื่อคืนความสดชื่นและขจัดกลิ่น

    ฆ่าแบคทีเรียได้ 99.9%* เพื่อคืนความสดชื่นและกำจัดกลิ่น คงความใหม่และยืดอายุขัยของเสื้อผ้าให้ยาวนานขึ้น

    ฐานถอดแยกได้เพื่อการใช้งานที่ยืดหยุ่นรอบตัวบ้าน

    ฐานถอดแยกได้เพื่อการใช้งานที่ยืดหยุ่นรอบตัวบ้าน

    ฐานรองรีดถอดพกพาไปที่ต่างๆ ได้ ตอบทุกโจทย์การรีดผ้าในบ้าน ตั้งแต่การรีดไอน้ำเครื่องเบาะและผ้าม่าน จนถึงการฆ่าเชื้อเฟอร์นิเจอร์และเตียง ง่ายๆ เพียงถอดฐานรองรีดและหัวเตารีดออก แล้วย้ายไปในที่ที่ต้องการ

    ขอเกี่ยวด้านบนยืดหดได้เพื่อความสะดวกในการแขวนเสื้อผ้า

    ขอเกี่ยวด้านบนยืดหดได้เพื่อความสะดวกในการแขวนเสื้อผ้า

    ขอเกี่ยวด้านบนจะใช้แขวนไม้แขวนเสื้อได้สะดวกตอนรีดตามแนวตั้งหรือตอนจัดเก็บ สามารถพับเก็บได้ง่ายเมื่อไม่ใช้งานหรือเมื่อรีดผ้าตามแนวตั้ง

    ล้อในตัวเพื่อการเคลื่อนย้ายที่ง่ายดาย

    ล้อในตัวเพื่อการเคลื่อนย้ายที่ง่ายดาย

    ล้อเลื่อนในตัวช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณย้ายอุปกรณ์ไปยังที่ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

    ใช้งานระบบไอน้ำได้ยาวนานโดยไม่ต้องขจัดคราบตะกรัน

    ใช้งานระบบไอน้ำได้ยาวนานโดยไม่ต้องขจัดคราบตะกรัน

    ด้วยดีไซน์ Dual Engine ที่ไม่เหมือนใคร ทำให้ใช้งานระบบไอน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นระยะเวลานานโดยไม่ต้องขจัดคราบตะกรัน

    แท็งก์น้ำขนาดใหญ่จุได้ 1.2 ลิตร กำจัดรอยยับย่นให้เสื้อผ้าได้มากขึ้นในหนึ่งรอบ

    แท็งก์น้ำขนาดใหญ่จุได้ 1.2 ลิตร กำจัดรอยยับย่นให้เสื้อผ้าได้มากขึ้นในหนึ่งรอบ

    แท็งก์น้ำขนาดใหญ่จุได้ 1.2 ลิตร ถอดแยกได้ ใหญ่ขึ้น 3 เท่า** ทำให้คุณกำจัดรอยยับย่นให้เสื้อผ้าได้มากกว่าที่เคยในหนึ่งรอบ

    ร้อนเร็วฉับไวใน 90 วินาที

    ร้อนเร็วฉับไวใน 90 วินาที

    ร้อนเร็วในเวลาแค่ 90 วินาที เหมาะใช้รีดจัดแต่งแบบปัจจุบันทันด่วน

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      ประเภทผลิตภัณฑ์
      ครบวงจร
      ระยะเวลาทำความร้อน
      90 วินาที
      วัสดุแผ่นทำความร้อน
      เซรามิก
      วิธีขจัดตะกรัน
      ไม่จำเป็นต้องขจัดคราบตะกรัน
      แท้งค์น้ำถอดออกได้
      มี
      ความจุแท็งก์น้ำ
      1.2 ลิตร
      ระดับไอน้ำหลายระดับ
      3 การตั้งค่า: Eco, ปกติ, สูงสุด
      สามารถรีดได้ในแนวตั้ง
      มี
      การรับประกัน
      รับประกันทั่วโลก 2 ปี

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      กำลังไฟ
      2,200 W
      แรงดัน
      6.0 บาร์
      อัตราไอน้ำต่อเนื่อง
      90 กรัม/นาที
      แรงดันไอน้ำตามต้องการ
      มี
      พลังไอน้ำพิเศษ
      300 กรัม
      ความถี่
      50-60 Hz
      แรงดันไฟฟ้า
      110V (ไต้หวัน), 127V (บราซิล LV), 220V (จีน เกาหลี บราซิล HV), 240V (ROW)
      เทคโนโลยี
      เทคโนโลยี OptimalTEMP, เทคโนโลยี Dual Heating

    • ปลอดภัย

      ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
      มี

    • น้ำหนักและขนาด

      ขนาดแผ่นทำควมร้อน
      196 ซม.²
      ขนาดสินค้าเมื่อจัดเก็บ (กว้าง x สูง x ยาว)
      49.5 x 50.5 x 121 ซม.
      ขนาดสินค้าเมื่อขยาย (กว้างxสูงxลึก)
      49.5 x 50.5 x 155 ซม.
      ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กxสxย)
      40 x 60.5 x 60 ซม.
      ความยาวสายไฟ
      1.9 เมตร
      ความยาวหัวพ่น
      1.28 ม.
      ขนาดโต๊ะรีดผ้า (กว้างxสูงxลึก)
      36 x 83 x 3 ซม.
      น้ำหนักเตารีด
      0.74 กก.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      11.9 กก.
      น้ำหนักทั้งหมดพร้อมบรรจุภัณฑ์
      15.7 กก.

    • ดีไซน์

      ล้อในตัว
      มี
      สี
      หินชนวนสีเข้ม / สีทอง

    • อุปกรณ์เสริม/ความเข้ากันได้

      ไม้แขวนเสื้อ
      ตะขอพลิกในตัว
      โต๊ะรองรีดปรับมุมได้หลายระดับ
      โต๊ะรองรีดปรับมุมได้หลายระดับพร้อมปลายเรียว
      ผ้าคลุมโต๊ะรีดผ้า-ชั้นบน
      3 ชั้น, ชั้นบนที่มีน้ำหนัก
      เสาแบบปรับได้
      มี
      แท่นวางเตารีด
      แท่นวางอเนกประสงค์: ด้านขวาและด้านบนของโต๊ะรองรีด

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

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    • ทดสอบกับ E. coli, S. Aureus, C. Albicans และเห็บไร โดยสถาบันฝ่ายที่สาม ใช้เวลาอบไอน้ำ 10 นาที
    • *เมื่อเทียบกับเตารีดไอน้ำ Philips
    • **เทียบกับเตารีดไอน้ำตามข้อมูลจากลูกค้า โดยทดสอบวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ณ เดือนตุลาคม ค.ศ. 2022

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