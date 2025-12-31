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ยกเลิกการผลิต
AJ3138/12
ปลุกให้ตื่นได้ง่าย
ปลุกลูกๆ ของคุณให้ตื่นรับวันใหม่ได้ง่าย ด้วยเสียงเพลงที่พวกเขาชื่นชอบจากวิทยุนาฬิกา Philips AJ3138/12 วงกลมและปุ่มที่สามารถเปลี่ยนได้ช่วยเพิ่มลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคน ในขณะที่ตัวตั้งเวลาหลับทำให้คุณตั้งโปรแกรมนาฬิกาได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนการตั้งค่าการปลุก
บันทึกเสียงปลุกได้
ตัวตั้งเวลาหลับ
วงแหวนและปุ่มสี
ทำงานโดยใช้แบตเตอรี่หรือไฟฟ้าระบบ AC
งานศึกษาวิจัยจำนวนมากแสดงให้เห็นว่าการงีบหลับระหว่างวันเป็นผลดีต่อสุขภาพของคุณ ตัวตั้งเวลาหลับจะช่วยให้คุณดำเนินกิจวัตรที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพนี้ได้โดยการให้คุณงีบหลับเป็นช่วงเวลาสั้นๆ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะหลับเกินเวลาหรือต้องตั้งเวลาปลุกใหม่ทุกครั้ง คุณเพียงแค่กดปุ่มเดียวเท่านั้นเพื่อใช้เวลาหลับพักผ่อนเพื่อสุขภาพได้ตั้งแต่ 15 นาทีไปจนถึงสองชั่วโมง ก่อนที่จะตื่นขึ้นเพื่อจัดการกับวันที่ยุ่งเหยิงของคุณต่อไป ตัวตั้งเวลาหลับจะนับเวลาถอยหลังโดยอัตโนมัติไปจนถึงศูนย์ และเสียงปลุกจากนาฬิกาจะดังขึ้นเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้เพื่อปลุกให้คุณตื่น
หากต้องการนอนหลับต่อ วิทยุนาฬิกา Philips มีคุณสมบัติเลื่อนการปลุกที่สามารถปรับได้ หากเสียงปลุกดังและตัวคุณต้องการนอนพักผ่อนต่ออีกสักนิด เพียงกดปุ่มปลุกซ้ำหนึ่งครั้ง แล้วกลับไปนอนต่อ 5 นาทีหลังจากนั้นเสียงปลุกจะดังขึ้นอีกครั้ง หากคุณต้องการเวลาเพิ่มเพื่อที่จะหลับต่ออีก ให้กดปุ่มเลื่อนการปลุกสองครั้ง เพื่อเลื่อนการปลุกออกไป 10 นาทีหรือสามครั้งเพื่อเลื่อนออกไป 15 นาที
ให้พลังงานกับวิทยุ Philips ของคุณด้วยชุดอุปกรณ์ใช้กำลังไฟจากแบตเตอรี่หรือต่อกับแหล่งจ่ายไฟโดยตรง แล้วเพลิดเพลินไปกับความสะดวกสบายและมีความยืดหยุ่น เมื่อไม่มีปลั๊กไฟในบริเวณนั้นหรือไม่ต้องการให้สายไฟวางเกะกะ คุณก็เพียงแค่ใช้แบตเตอรี่ หากคุณต้องการแหล่งพลังงานที่เสถียรและต่อเนื่องก็เพียงใช้สายไฟเสียบกับเต้ารับบนผนัง บัดนี้คุณสามารถมีอิสระในการฟังเพลงได้ทุกที่ที่คุณต้องการ
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