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AJ4200/12
ชาร์จโทรศัพท์มือถือขณะที่คุณหลับ
วิทยุนาฬิกา Philips ไม่เพียงปลุกคุณด้วยสถานีวิทยุที่คุณชื่นชอบ แต่ยังชาร์จโทรศัพท์มือถือของคุณได้ขณะที่คุณนอนหลับ ตัวเครื่องสามารถตั้งปลุกได้สองแบบสำหรับวันทำงานและวันหยุดสุดสัปดาห์ หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่อ่านง่าย ช่วยให้คุณตั้งค่าได้ง่าย
ชาร์จโทรศัพท์มือถือ/อุปกรณ์ USB
การออกแบบให้มีช่องสำหรับจัดเก็บสายไฟในตัวสำหรับปลายหัวเสียบเครื่องชาร์จ คุณสมบัตินี้ทำให้คุณมั่นใจว่าได้จัดเก็บสายอย่างเป็นระเบียบและปลอดภัย พร้อมสำหรับการใช้งานในครั้งต่อไป มีปลายหัวเสียบขนาดใหญ่และเล็กสำหรับรุ่นของโทรศัพท์มือถือรุ่นที่แตกต่างกันและสำหรับอุปกรณ์ mini-USB
เพียงจูนเลือกสถานีที่คุณต้องการตั้งไว้ล่วงหน้า แล้วกดปุ่ม Preset (ตั้งค่าล่วงหน้า) ค้างไว้เพื่อบันทึกคลื่นความถี่ เมื่อตั้งสถานีล่วงหน้าแล้ว คุณจะสามารถเลือกฟังสถานีโปรดของคุณได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาจูนหาความถี่ในแต่ละครั้ง
จอ LCD แสดงวันที่แต่ละวันของสัปดาห์อย่างชัดเจน อ่านง่าย
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