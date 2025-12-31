ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ด้านหน้า
  • ภาพถ่ายรายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
  • รูปภาพหลัก
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ด้านหน้า
  • ภาพถ่ายรายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
  • รูปภาพหลัก

ยกเลิกการผลิต

วิทยุนาฬิกาดิจิตอล

AJ4200/12

ชาร์จโทรศัพท์มือถือขณะที่คุณหลับ

วิทยุนาฬิกา Philips ไม่เพียงปลุกคุณด้วยสถานีวิทยุที่คุณชื่นชอบ แต่ยังชาร์จโทรศัพท์มือถือของคุณได้ขณะที่คุณนอนหลับ ตัวเครื่องสามารถตั้งปลุกได้สองแบบสำหรับวันทำงานและวันหยุดสุดสัปดาห์ หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่อ่านง่าย ช่วยให้คุณตั้งค่าได้ง่าย

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ชาร์จโทรศัพท์มือถือขณะที่คุณหลับ

  • ชาร์จโทรศัพท์มือถือ/อุปกรณ์ USB

ช่องสำหรับจัดเก็บสายไฟในตัวเพื่อจัดเก็บหัวเสียบ

ช่องสำหรับจัดเก็บสายไฟในตัวเพื่อจัดเก็บหัวเสียบ

การออกแบบให้มีช่องสำหรับจัดเก็บสายไฟในตัวสำหรับปลายหัวเสียบเครื่องชาร์จ คุณสมบัตินี้ทำให้คุณมั่นใจว่าได้จัดเก็บสายอย่างเป็นระเบียบและปลอดภัย พร้อมสำหรับการใช้งานในครั้งต่อไป มีปลายหัวเสียบขนาดใหญ่และเล็กสำหรับรุ่นของโทรศัพท์มือถือรุ่นที่แตกต่างกันและสำหรับอุปกรณ์ mini-USB

การจูนแบบดิจิตอลมาพร้อมการตั้งสถานีล่วงหน้าได้เพื่อความสะดวก

การจูนแบบดิจิตอลมาพร้อมการตั้งสถานีล่วงหน้าได้เพื่อความสะดวก

เพียงจูนเลือกสถานีที่คุณต้องการตั้งไว้ล่วงหน้า แล้วกดปุ่ม Preset (ตั้งค่าล่วงหน้า) ค้างไว้เพื่อบันทึกคลื่นความถี่ เมื่อตั้งสถานีล่วงหน้าแล้ว คุณจะสามารถเลือกฟังสถานีโปรดของคุณได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาจูนหาความถี่ในแต่ละครั้ง

จอแสดงวันที่แต่ละวันของสัปดาห์

จอแสดงวันที่แต่ละวันของสัปดาห์

จอ LCD แสดงวันที่แต่ละวันของสัปดาห์อย่างชัดเจน อ่านง่าย

ข้อมูลทางเทคนิค

รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ

ความคิดเห็น

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากฟิลิปส์รวมถึงโปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี