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ยกเลิกการผลิต
AJ5300D/98
ตื่นขึ้นมาด้วยเพลงที่คุณชื่นชอบ
ตื่นขึ้นพร้อมความกระปรี้กระเปร่าด้วยวิทยุนาฬิกา Philips ซึ่งมี Philips App ฟรีที่ให้ประสบการณ์การฟังวิทยุและการตื่นนอนที่ดียิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันกำลังขับ 4W RMS ของชุดยังให้เสียงทรงพลังและชัดเจน เพียงเชื่อมต่อกับ iPod หรือ iPhone ใดๆ หรือแม้ในขณะที่เครื่องอยู่ในกระเป๋า
พร้อมหัวเสียบ 30 พิน
สำหรับ iPod/iPhone
FM, Dual Alarm
4W
ระบบตั้งเวลาปิดเครื่องช่วยให้คุณสามารถกำหนดระยะเวลาที่ต้องการฟังเพลงหรือรายการจากสถานีวิทยุที่คุณชื่นชอบก่อนที่คุณจะหลับไป คุณเพียงแค่ตั้งเวลา (สูงสุดถึง 1 ชั่วโมง) แล้วเลือกสถานีวิทยุที่ต้องการฟัง เพื่อให้ขับกล่อมให้คุณนอนหลับ วิทยุ Philips จะยังคงเปิดอยู่จนกว่าจะถึงกำหนดเวลาที่ตั้งไว้ จากนั้นจะปิดสวิตช์โดยอัตโนมัติเพื่อเข้าสู่โหมดสแตนด์บายที่เงียบเสียงและประหยัดพลังงาน ระบบตั้งเวลาปิด ช่วยให้คุณหลับไปกับเสียงเพลงโปรดจากดีเจรายการวิทยุ โดยไม่ต้องนับแกะจนกว่าจะหลับ หรือไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องการสิ้นเปลืองไฟอีกต่อไป
คุณจะค่อยๆ ตื่นขึ้นมารับวันใหม่ได้ด้วยระดับความดังเสียงปลุกที่เพิ่มขึ้นทีละน้อย เสียงปลุกปกติทั่วไปที่ตั้งค่าระดับความดังมาล่วงหน้านั้น ถ้าไม่มีเสียงที่เบาเกินกว่าจะปลุกคุณได้ ก็จะมีเสียงที่ดังรบกวนอย่างมากซึ่งปลุกคุณตื่นอย่างน่าหงุดหงิด คุณสามารถเลือกเสียงปลุกเป็นเสียงเพลง เสียงจากสถานี หรือเสียงปลุก Buzzer ที่คุณชื่นชอบได้ ระดับความดังเสียงปลุกของ Gentle wake จะค่อยๆ ดังขึ้นจนถึงระดับที่ดังพอสมควรเพื่อปลุกให้คุณตื่นขึ้นอย่างนุ่มนวล
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