รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
AS141/98
ปลดปล่อยเสียงเพลงของคุณและชาร์จโทรศัพท์ Android ของคุณ
แท่นวางนี้จะเล่นและชาร์จโทรศัพท์ Android ของคุณ รวมทั้งปลุกให้คุณตื่นด้วยเสียงเพลงจากโทรศัพท์หรือวิทยุ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟรีที่มาพร้อมกับฟังก์ชันเพลง Songbird เพื่อเพลิดเพลินไปกับการจัดการเสียงเพลงคุณภาพเยี่ยม และคุณสมบัติที่โดดเด่นอีกมากมาย
สำหรับ Android
ฟังเพลงโปรดทั้งหมดของคุณได้ด้วยลำโพงที่ถ่ายทอดเสียงอย่างเหนือชั้น ลำโพงเชื่อมต่อจาก Philips นี้สามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ Android ของคุณผ่าน Bluetooth เพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Philips DockStudio ที่ให้บริการฟรีแล้ว Bluetooth จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติและเชื่อมต่อทันทีที่อุปกรณ์ของคุณมีการต่อเชื่อม แล้วคุณก็จะได้เพลิดเพลินไปกับพลังเสียงชั้นเยี่ยมอย่างแสนสบาย คงจะไม่มีอะไรที่จะฟังดูดีไปกว่านี้แล้ว
ระบบตั้งเวลาปิดเครื่องช่วยให้คุณสามารถกำหนดระยะเวลาที่ต้องการฟังเพลงหรือรายการจากสถานีวิทยุที่คุณชื่นชอบก่อนที่คุณจะหลับไป คุณเพียงแค่ตั้งเวลา (สูงสุดถึง 1 ชั่วโมง) แล้วเลือกแผ่นซีดีหรือสถานีวิทยุที่ต้องการฟังแล้วเพลิดเพลินจนกระทั่งหลับไปได้ เครื่องจะยังคงเปิดอยู่จนกว่าจะถึงกำหนดเวลาที่ตั้งไว้แล้วปิดสวิตช์โดยอัตโนมัติเพื่อเข้าสู่โหมดสแตนด์บายที่เงียบเสียงและประหยัดพลังงาน ระบบตั้งเวลาปิดเครื่องจะช่วยให้คุณหลับไปกับเสียงเพลงที่ชื่นชอบโดยไม่ต้องนับแกะจนกว่าจะหลับหรือกังวลเกี่ยวกับการสิ้นเปลืองไฟฟ้าแต่อย่างใด
วิทยุ FM ระบบดิจิตอลช่วยเพิ่มตัวเลือกให้คอลเลคชันเพลงของคุณบนเครื่องเสียง Philips เพียงจูนเลือกสถานีที่คุณต้องการตั้งไว้ล่วงหน้า แล้วกดปุ่ม Preset ค้างไว้เพื่อบันทึกคลื่นความถี่ เมื่อตั้งสถานีล่วงหน้าแล้ว คุณจะสามารถเลือกฟังสถานีโปรดของคุณได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาจูนหาความถี่ในแต่ละครั้ง
2.0
จาก 5
1
วิจารณ์
Gawie
15/10/2014
Australia
Don't try dock a Galaxy Tab S 8.4 - might "blow" you micro USB charger
Had this dock for just over a year now and recently acquired a Galaxy Tab S 8.4. The first night I docked it had only 26% charge the next morning. Not sure if the Galaxy Tab S overloaded it's Micro USB during the night but even if I dock my Galaxy S4 Mini nothing charges anymore. Everything else still works fine. Luckily it did not damage the Tab.
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AS141 docking speaker with Bluetooth®
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AS141 docking speaker with Bluetooth®