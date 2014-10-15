ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ด้านหน้า
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
  • รูปภาพหลัก
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ด้านหน้า
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
  • รูปภาพหลัก

ยกเลิกการผลิต

ลำโพงเชื่อมต่อพร้อม Bluetooth®

AS141/98

2

| (1) วิจารณ์

ปลดปล่อยเสียงเพลงของคุณและชาร์จโทรศัพท์ Android ของคุณ

แท่นวางนี้จะเล่นและชาร์จโทรศัพท์ Android ของคุณ รวมทั้งปลุกให้คุณตื่นด้วยเสียงเพลงจากโทรศัพท์หรือวิทยุ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟรีที่มาพร้อมกับฟังก์ชันเพลง Songbird เพื่อเพลิดเพลินไปกับการจัดการเสียงเพลงคุณภาพเยี่ยม และคุณสมบัติที่โดดเด่นอีกมากมาย

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ปลดปล่อยเสียงเพลงของคุณและชาร์จโทรศัพท์ Android ของคุณ

  • สำหรับ Android

การสตรีมเพลงแบบไร้สายผ่าน Bluetooth จากอุปกรณ์ Android

การสตรีมเพลงแบบไร้สายผ่าน Bluetooth จากอุปกรณ์ Android

ฟังเพลงโปรดทั้งหมดของคุณได้ด้วยลำโพงที่ถ่ายทอดเสียงอย่างเหนือชั้น ลำโพงเชื่อมต่อจาก Philips นี้สามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ Android ของคุณผ่าน Bluetooth เพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Philips DockStudio ที่ให้บริการฟรีแล้ว Bluetooth จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติและเชื่อมต่อทันทีที่อุปกรณ์ของคุณมีการต่อเชื่อม แล้วคุณก็จะได้เพลิดเพลินไปกับพลังเสียงชั้นเยี่ยมอย่างแสนสบาย คงจะไม่มีอะไรที่จะฟังดูดีไปกว่านี้แล้ว

ระบบตั้งเวลาปิดเครื่องช่วยให้คุณหลับไปกับเสียงเพลงโปรด

ระบบตั้งเวลาปิดเครื่องช่วยให้คุณหลับไปกับเสียงเพลงโปรด

ระบบตั้งเวลาปิดเครื่องช่วยให้คุณสามารถกำหนดระยะเวลาที่ต้องการฟังเพลงหรือรายการจากสถานีวิทยุที่คุณชื่นชอบก่อนที่คุณจะหลับไป คุณเพียงแค่ตั้งเวลา (สูงสุดถึง 1 ชั่วโมง) แล้วเลือกแผ่นซีดีหรือสถานีวิทยุที่ต้องการฟังแล้วเพลิดเพลินจนกระทั่งหลับไปได้ เครื่องจะยังคงเปิดอยู่จนกว่าจะถึงกำหนดเวลาที่ตั้งไว้แล้วปิดสวิตช์โดยอัตโนมัติเพื่อเข้าสู่โหมดสแตนด์บายที่เงียบเสียงและประหยัดพลังงาน ระบบตั้งเวลาปิดเครื่องจะช่วยให้คุณหลับไปกับเสียงเพลงที่ชื่นชอบโดยไม่ต้องนับแกะจนกว่าจะหลับหรือกังวลเกี่ยวกับการสิ้นเปลืองไฟฟ้าแต่อย่างใด

จูน FM ด้วยระบบดิจิตอลและตั้งสถานีได้

จูน FM ด้วยระบบดิจิตอลและตั้งสถานีได้

วิทยุ FM ระบบดิจิตอลช่วยเพิ่มตัวเลือกให้คอลเลคชันเพลงของคุณบนเครื่องเสียง Philips เพียงจูนเลือกสถานีที่คุณต้องการตั้งไว้ล่วงหน้า แล้วกดปุ่ม Preset ค้างไว้เพื่อบันทึกคลื่นความถี่ เมื่อตั้งสถานีล่วงหน้าแล้ว คุณจะสามารถเลือกฟังสถานีโปรดของคุณได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาจูนหาความถี่ในแต่ละครั้ง

ข้อมูลทางเทคนิค

รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ

ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
ความคิดเห็นของลูกค้าในรูปแบบของรีวิวสินค้าและการให้คะแนนดาวมีประโยชน์สำหรับลูกค้าทุกคน โดยช่วยให้คุณทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มากขึ้นและช่วยในการตัดสินใจซื้อ ลูกค้าทุกคนที่ซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งทางออนไลน์หรือในร้านค้าสามารถส่งรีวิวได้

2.0

จาก 5

1

วิจารณ์

5
4
3
1

15/10/2014

Australia

Australia

Don't try dock a Galaxy Tab S 8.4 - might "blow" you micro USB charger

Had this dock for just over a year now and recently acquired a Galaxy Tab S 8.4. The first night I docked it had only 26% charge the next morning. Not sure if the Galaxy Tab S overloaded it's Micro USB during the night but even if I dock my Galaxy S4 Mini nothing charges anymore. Everything else still works fine. Luckily it did not damage the Tab.

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AS141 docking speaker with Bluetooth®

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AS141 docking speaker with Bluetooth®

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากฟิลิปส์รวมถึงโปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี