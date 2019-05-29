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ยกเลิกการผลิต
ปลดปล่อยเสียงเพลงของคุณและชาร์จโทรศัพท์ Android ของคุณ
เชื่อมต่อโทรศัพท์ Android ของคุณ และเพลิดเพลินไปกับคุณภาพเสียงน่าอัศจรรย์ที่ถ่ายทอดออกมาจากลำโพงเชื่อมต่ออันทันสมัยนี้ การประมวลผลเสียงดิจิตอลนำมาซึ่งพลังเสียงที่ชัดใสและสมจริง ในขณะเดียวกัน Songbird ให้คุณสามารถซิงค์เพลงระหว่างโทรศัพท์และ PC ของคุณได้
สำหรับ Android
เค้าโครงและความโค้งมนของฝาปิดด้านหลังไม่เพียงดูดีเท่านั้น แต่ยังให้เสียงอะคูสติกมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกด้วย การออกแบบความโค้งมนที่พิถีพิถันจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของตู้ลำโพง ลดเสียงก้องภายในและให้เสียงที่ชัดเจนแม่นยำยิ่งขึ้นพร้อมสร้างสำเนาเสียงที่เป็นธรรมชาติ ให้คุณเพลิดเพลินกับลำโพงรูปทรงน่ารักทั้งคู่และเสียงที่ดึงดูดใจ
แอปพลิเคชัน Philips DockStudio ที่ใช้งานได้ฟรี เพิ่มคุณสมบัติโดดเด่นมากมายให้กับลำโพงเชื่อมต่อของคุณ คุณสามารถฟังรายการจากสถานีวิทยุบนอินเตอร์เน็ตนับพันแห่งทั่วโลก เบราส์เพลงจากคอลเลคชันและแบ่งปันเพลงที่คุณกำลังฟังกับเพื่อนๆ ทาง Facebook หรือรูปของศิลปินบน Flickr แอปพลิเคชันนี้มาพร้อมฟังก์ชันเพลง Songbird ที่ให้คุณค้นหา เล่น และซิงค์สื่อระหว่าง PC และอุปกรณ์ Android ได้อย่างไร้การสะดุด ในโหมดนาฬิกาคุณยังสามารถตั้งค่าเสียงปลุกได้เองด้วยเพลงต่างๆ พร้อมเช็ครายงานสภาพอากาศล่าสุดได้อีกด้วย สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ จาก Google Play
Songbird คือโปรแกรม PC และแอปพลิเคชัน Android ที่ใช้งานง่ายมาก คุณสามารถค้นหาและเล่นสื่อทั้งหมดของคุณ และซิงค์กับ PC ได้อย่างราบรื่น Songbird มีคุณสมบัติในการจัดการเพลงที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพซึ่งช่วยให้คุณค้นหาศิลปินและสไตล์เพลงใหม่ๆ ในร้านจำหน่ายเพลง, สื่อ รวมถึงบริการและเว็บไซต์ต่างๆ ได้โดยตรงจากโปรแกรม คุณยังสามารถเล่นไลบรารีและสื่อของคุณได้จากอินเตอร์เน็ต และซิงค์จาก PC ไปยังอุปกรณ์ Android ของคุณได้โดยไม่ติดขัดอีกด้วย
4.0
จาก 5
2
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Kikki
29/05/2019
Indonesia
Very good but one kinda big problem
i love this speaker, nd enjoy it very much and have for about 7 years now. Today though i've found one extremely annoying problem with it though... i now live in a dorm instead of with my parents and someone has connected to my speaker i dont know who. this is a big problem cause i cant get my phone or tablet to connect instead because of the other device and i cant find a way on the speaker to disconnect without turning it on but because of the fuction to connect itself it connects to the other device. ive never had this problem and love the function for it to reconnect itself but i need to know how i kick the other person off
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AS851 docking speaker with Bluetooth®
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AS851 docking speaker with Bluetooth®
Royal
11/04/2017
New Zealand
ตรวจสอบผู้ซื้อ
I love it - good sound and bass and very portable - can take with me anywhere as long as there is power -
as above - I recently downloaded the andrid app for it - took me a while to find it and haven't tried it yet but hoping it will enhance the user ewxperience
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AS851 docking speaker with Bluetooth®
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AS851 docking speaker with Bluetooth®