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  • ให้การปกป้องผิวดีเยี่ยมและผลลัพธ์ที่เกลี้ยงเกลา ให้การปกป้องผิวดีเยี่ยมและผลลัพธ์ที่เกลี้ยงเกลา ให้การปกป้องผิวดีเยี่ยมและผลลัพธ์ที่เกลี้ยงเกลา

    Shaver series 3000 เครื่องโกนหนวดไฟฟ้าแบบเปียกและแห้ง

    AT620/14

    ให้การปกป้องผิวดีเยี่ยมและผลลัพธ์ที่เกลี้ยงเกลา

    ตอนนี้ คุณสามารถเพลิดเพลินกับการโกนหนวดที่เติมความสดชื่นได้โดยไม่ต้องกังวลว่าผิวจะถูกทำร้าย ใช้ AquaTouch ร่วมกับเจลหรือโฟมโกนหนวดเพื่อให้ปลอบประโลมผิว ซีล Aquatec ให้คุณรู้สึกปลอดภัย สดชื่นเมื่อโกนแบบเปียก หรือจะโกนแบบแห้งเมื่อต้องการความสะดวกรวดเร็ว

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    Unfortunately this product is no longer available

    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿2,590.00

    Shaver series 3000 เครื่องโกนหนวดไฟฟ้าแบบเปียกและแห้ง

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    ให้การปกป้องผิวดีเยี่ยมและผลลัพธ์ที่เกลี้ยงเกลา

    • หัวโกน CloseCut
    • แบบเปียกและแห้ง
    • ที่กันขน
    Aquatec: ให้ความชุ่มชื่นกับการโกนแบบเปียกด้วยโฟม หรือโกนแบบแห้งได้อย่างง่ายดาย

    Aquatec: ให้ความชุ่มชื่นกับการโกนแบบเปียกด้วยโฟม หรือโกนแบบแห้งได้อย่างง่ายดาย

    ซีล Aquatec บนเครื่องโกนทำให้กันน้ำได้ 100% ให้ใช้ในขณะอาบน้ำด้วยฝักบัวกับเจลหรือโฟมสำหรับโกนหนวดโปรดของคุณ หรือ เพื่อความสะดวก คุณสามารถโกนแบบแห้ง เมื่อเสร็จแล้ว เพียงเปิดบริเวณหัวโกน และล้างใต้ก๊อกน้ำเพื่อทำความสะอาดเครื่องโกนได้อย่างง่ายดาย

    ใบมีดแบบ CloseCut จะเคลื่อนตัวอย่างราบรื่นเพื่อการโกนที่นุ่มนวลแนบสนิท

    ใบมีดแบบ CloseCut จะเคลื่อนตัวอย่างราบรื่นเพื่อการโกนที่นุ่มนวลแนบสนิท

    ใบมีดแบบ CloseCut มีขอบมนที่เคลื่อนตัวอย่างราบรื่นบนผิวของคุณ คุณจึงโกนได้แนบสนิทแต่ก็สบายตัวเสมอ

    ใบมีดที่ให้ประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลาถึง 2 ปี

    ใบมีดที่ให้ประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลาถึง 2 ปี

    เพื่อประสิทธิภาพในการโกนสูงสุด ควรเปลี่ยนหัวโกนทุกๆ 2 ปี

    การชาร์จไฟ 10 ชั่วโมงจะสามารถใช้งานแบบไร้สายได้กว่า 30 นาที

    การชาร์จไฟ 10 ชั่วโมงจะสามารถใช้งานแบบไร้สายได้กว่า 30 นาที

    ระบบไร้สายเพื่อความสะดวก ให้การทำงานไร้สายกว่า 30 นาที ชาร์จพลังงานได้เต็มภายใน 10 ชั่วโมง

    ด้ามจับที่จับได้อย่างสบายเพื่อการควบคุมและความเที่ยงตรงที่เหนือกว่า

    ด้ามจับที่จับได้อย่างสบายเพื่อการควบคุมและความเที่ยงตรงที่เหนือกว่า

    ที่จับของเครื่องโกนหนวดออกแบบตามสรีรศาสตร์มีการเคลือบผิวเพื่อป้องกันการลื่น เพื่อควบคุมระหว่างการโกนหนวดได้อย่างแม่นยำ

    ที่เล็มหนวดแบบป๊อปอัพเหมาะสำหรับจอนและหนวด

    ที่เล็มหนวดแบบป๊อปอัพเหมาะสำหรับจอนและหนวด

    ที่กันจอนแบบป๊อปอัพมีขนาดกว้างยิ่งขึ้น เพื่อการโกนหนวดและกันจอนด้านข้างได้อย่างดีเยี่ยม

    รับประกัน 2 ปี ใช้กับแรงดันไฟทั่วโลก และมีใบมีดที่เปลี่ยนได้

    รับประกัน 2 ปี ใช้กับแรงดันไฟทั่วโลก และมีใบมีดที่เปลี่ยนได้

    เครื่องโกนทั้งหมดของเรามาพร้อมการรับประกันทั่วโลก 2 ปี และสามารถใช้ได้กับแรงดันไฟทุกขนาด

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • กำลังไฟ

      ระบบเลือกแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ
      100-240 V
      ประเภทแบตเตอรี่
      NiMH
      พลังงานขณะสแตนด์บาย
      < 0.25  วัตต์
      การใช้พลังงานสูงสุด
      2.0  วัตต์

    • ดีไซน์

      สี
      Black & New Midnight Blue
      ด้ามจับ
      ที่จับตามหลักสรีรศาสตร์
      การตกแต่ง
      ฝาครอบเคลือบเงา

    • บริการ

      การรับประกัน
      รับประกัน 2 ปี
      ชุดหัวโกนสำหรับเปลี่ยน
      เปลี่ยนทุกๆ 2 ปีด้วย HQ56

    • ประสิทธิภาพการโกน

      ระบบการโกน
      ระบบใบมีด CloseCut
      SkinComfort
      AquaTec แบบเปียกและแห้ง

    • ใช้งานง่าย

      การทำความสะอาด
      กันน้ำได้อย่างสมบูรณ์
      จอแสดงผล
      สัญญาณไฟ LED 1 ดวง
      เปียกและแห้ง
      ใช่
      การใช้งาน
      • แบตเตอรี่ที่ชาร์จได้
      • ไม่ต้องใช้สาย
      เวลาในการโกน
      มากกว่า 30 นาที, โกนได้ถึง 10 ครั้ง
      เวลาในการชาร์จ
      10 ชั่วโมง
      จอแสดงผลจะแสดง
      • แบตเตอรี่อ่อน
      • การชาร์จ

    Badge-D2C

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