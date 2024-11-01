AT620/14
ให้การปกป้องผิวดีเยี่ยมและผลลัพธ์ที่เกลี้ยงเกลา
ตอนนี้ คุณสามารถเพลิดเพลินกับการโกนหนวดที่เติมความสดชื่นได้โดยไม่ต้องกังวลว่าผิวจะถูกทำร้าย ใช้ AquaTouch ร่วมกับเจลหรือโฟมโกนหนวดเพื่อให้ปลอบประโลมผิว ซีล Aquatec ให้คุณรู้สึกปลอดภัย สดชื่นเมื่อโกนแบบเปียก หรือจะโกนแบบแห้งเมื่อต้องการความสะดวกรวดเร็วดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ซีล Aquatec บนเครื่องโกนทำให้กันน้ำได้ 100% ให้ใช้ในขณะอาบน้ำด้วยฝักบัวกับเจลหรือโฟมสำหรับโกนหนวดโปรดของคุณ หรือ เพื่อความสะดวก คุณสามารถโกนแบบแห้ง เมื่อเสร็จแล้ว เพียงเปิดบริเวณหัวโกน และล้างใต้ก๊อกน้ำเพื่อทำความสะอาดเครื่องโกนได้อย่างง่ายดาย
ใบมีดแบบ CloseCut มีขอบมนที่เคลื่อนตัวอย่างราบรื่นบนผิวของคุณ คุณจึงโกนได้แนบสนิทแต่ก็สบายตัวเสมอ
เพื่อประสิทธิภาพในการโกนสูงสุด ควรเปลี่ยนหัวโกนทุกๆ 2 ปี
ระบบไร้สายเพื่อความสะดวก ให้การทำงานไร้สายกว่า 30 นาที ชาร์จพลังงานได้เต็มภายใน 10 ชั่วโมง
ที่จับของเครื่องโกนหนวดออกแบบตามสรีรศาสตร์มีการเคลือบผิวเพื่อป้องกันการลื่น เพื่อควบคุมระหว่างการโกนหนวดได้อย่างแม่นยำ
ที่กันจอนแบบป๊อปอัพมีขนาดกว้างยิ่งขึ้น เพื่อการโกนหนวดและกันจอนด้านข้างได้อย่างดีเยี่ยม
เครื่องโกนทั้งหมดของเรามาพร้อมการรับประกันทั่วโลก 2 ปี และสามารถใช้ได้กับแรงดันไฟทุกขนาด
กำลังไฟ
ดีไซน์
บริการ
ประสิทธิภาพการโกน
ใช้งานง่าย
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