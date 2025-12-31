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ยกเลิกการผลิต
AUT3234/97
ขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษ
ระบบกรองน้ำในอ่าง AUT3234 ของ Philips มาพร้อมกับการกรองแบบอัลตราฟิลเตรชัน 4 ขั้นตอน ซึ่งช่วยลดอนุภาค, โลหะหนัก, VOC, ยาฆ่าแมลง, แบคทีเรีย และมลพิษที่มีขนาดเล็กถึง 0.1 ไมครอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ยังคงรักษาแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์
อัลตราฟิลเตรชัน
2 ล./นาที
ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า
เครื่องกรองน้ำใช้งานโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ดังนั้นคุณจึงสามารถใช้น้ำสะอาดได้ทุกเมื่อที่คุณเปิดก๊อกน้ำ
การจัดวางในแนวนอนและการออกแบบ QuickTwist ช่วยให้เปลี่ยนแผ่นกรองได้ง่าย โดยไม่จำเป็นต้องใช้บริการลูกค้านอกสถานที่
น้ำรสชาติดีและสะอาดบริสุทธิ์เริ่มต้นด้วยระบบอัลตราฟิลเตรชัน 4 ขั้นตอนของ Philips ที่สามารถกรองมลพิษที่มีขนาดเล็กถึง 0.01 ไมครอนรวมถึงแบคทีเรียได้ถึง 99.999%* และยังคงรักษาแร่ธาตุที่มีประโยชน์ไว้ได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดโลหะหนัก, VOC, ยาฆ่าแมลง, ความขุ่น, ไมโครพลาสติก และทำให้รสชาติของน้ำดีขึ้น
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ความคิดเห็น
จากผลการทดสอบโดยองค์กรทดสอบและรับรองระดับนานาชาติ SGS ภายใต้สภาวะของห้องปฏิบัติการ
วัดจากการไหลของน้ำ 2 ลิตร/นาทีและน้ำ 250 มล.
สมมติว่ามีการใช้น้ำ 10 ลิตรต่อวัน อายุการใช้งานแผ่นกรองจริงขึ้นอยู่กับการใช้งานประจำวันและคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่