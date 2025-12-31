ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

  • การถ่ายผลิตภัณฑ์ครั้งเดียว
  • การถ่ายผลิตภัณฑ์ครั้งเดียว

ยกเลิกการผลิต

เครื่องกรองน้ำในอ่าง

AUT3234/97

ขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษ

ระบบกรองน้ำในอ่าง AUT3234 ของ Philips มาพร้อมกับการกรองแบบอัลตราฟิลเตรชัน 4 ขั้นตอน ซึ่งช่วยลดอนุภาค, โลหะหนัก, VOC, ยาฆ่าแมลง, แบคทีเรีย และมลพิษที่มีขนาดเล็กถึง 0.1 ไมครอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ยังคงรักษาแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

น้ำรสชาติดีสะอาดบริสุทธิ์เป็นพิเศษ

ขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษ

  • อัลตราฟิลเตรชัน

  • 2 ล./นาที

  • ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า

ใช้งานโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า

เครื่องกรองน้ำใช้งานโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ดังนั้นคุณจึงสามารถใช้น้ำสะอาดได้ทุกเมื่อที่คุณเปิดก๊อกน้ำ

การเปลี่ยนแผ่นกรอง QuickTwist

การจัดวางในแนวนอนและการออกแบบ QuickTwist ช่วยให้เปลี่ยนแผ่นกรองได้ง่าย โดยไม่จำเป็นต้องใช้บริการลูกค้านอกสถานที่

ลดโลหะหนัก แบคทีเรียและอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

น้ำรสชาติดีและสะอาดบริสุทธิ์เริ่มต้นด้วยระบบอัลตราฟิลเตรชัน 4 ขั้นตอนของ Philips ที่สามารถกรองมลพิษที่มีขนาดเล็กถึง 0.01 ไมครอนรวมถึงแบคทีเรียได้ถึง 99.999%* และยังคงรักษาแร่ธาตุที่มีประโยชน์ไว้ได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดโลหะหนัก, VOC, ยาฆ่าแมลง, ความขุ่น, ไมโครพลาสติก และทำให้รสชาติของน้ำดีขึ้น

ข้อมูลทางเทคนิค

รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ

ความคิดเห็น

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากฟิลิปส์รวมถึงโปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี
ข้อจำกัดความรับผิด

  1. จากผลการทดสอบโดยองค์กรทดสอบและรับรองระดับนานาชาติ SGS ภายใต้สภาวะของห้องปฏิบัติการ

  2. วัดจากการไหลของน้ำ 2 ลิตร/นาทีและน้ำ 250 มล.

  3. สมมติว่ามีการใช้น้ำ 10 ลิตรต่อวัน อายุการใช้งานแผ่นกรองจริงขึ้นอยู่กับการใช้งานประจำวันและคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่