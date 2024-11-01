AUT7000/67
การกรองแบบรีเวิร์สออสโมซิสแบบลึก
ด้วยการกรอง RO ที่ดีที่สุด ระบบการกรอง 4 ขั้นตอนนี้มีตัวกรองที่ลึกถึง 0.0001 ไมครอน ถังขนาด 8 ลิตรพร้อม UV-C ในตัวช่วยให้มีพื้นที่จัดเก็บเพียงพอสำหรับการใช้งานในครอบครัว ไฟอัจฉริยะเตือนให้เปลี่ยนแผ่นกรองตรงเวลาดูประโยชน์ทั้งหมด
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ระบบการกรอง 4 ขั้นตอนกรองสารมลพิษได้หลากหลายเพื่อประสิทธิภาพที่เหนือกว่าและยาวนาน แผ่นกรอง CP ช่วยลดอนุภาคขนาดใหญ่และดูดซับคลอรีน ยาฆ่าแมลง และสารเคมี จากนั้นแผ่นกรอง RO จะขจัดของแข็งที่ละลายในน้ำทั้งหมด สุดท้าย น้ำจะผ่านตัวเพิ่มแร่ธาตุเพื่อเพิ่มแร่ธาตุและปรับปรุงรสชาติให้ดียิ่งขึ้น
การกรองแบบรีเวิร์สออสโมซิสแบบลึกช่วยขจัดมลพิษได้ลึกถึง 0.0001 ไมครอน ทำให้คุณมั่นใจในน้ำที่คุณดื่มได้อย่างแท้จริง
ตัวเพิ่มแร่ธาตุช่วยเพิ่มคุณค่าน้ำด้วยแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ เช่น แคลเซียมและแมกนีเซียม ปรับปรุงรสชาติให้ดียิ่งขึ้น และคืนความสมดุลของค่า pH เพื่อน้ำที่ดีต่อสุขภาพและรสชาติดีกว่า
ด้วยเทคโนโลยีเพิ่มพลังน้ำ การไหลของน้ำถึง 3 ล./นาที ช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับน้ำรสชาติบริสุทธิ์ได้ในไม่กี่วินาที
ความจุถังขนาดใหญ่ 8 ลิตรช่วยให้เก็บน้ำกรองเพียงพอสำหรับการบริโภคในครอบครัว เทคโนโลยี UV-C LED ในตัวช่วยยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรียภายในถังเพื่อให้น้ำที่เก็บไว้สะอาดเหมือนกรองใหม่
ตัวระบุอายุการใช้งานแผ่นกรองอิเล็กทรอนิกส์เตือนให้เปลี่ยนแผ่นกรองโดยอัตโนมัติโดยคำนวณการกรองน้ำจริง การเปลี่ยนแผ่นกรองตรงเวลาช่วยให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการกรองที่สม่ำเสมอ
ด้วยอัตราส่วนน้ำกรอง RO ต่อการระบายน้ำออก (สูงสุด 1.5: 1) ระบบของเราช่วยประหยัดน้ำได้มากถึง 350% เมื่อเทียบกับระบบ RO แบบเดิม** ประสิทธิภาพการกรองที่สูงนี้ช่วยลดค่าน้ำและน้ำที่ระบายลงท่อระบายน้ำ
แผ่นกรองที่มีอายุการใช้งานยาวนานช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของคุณกับตัวกรองน้ำ RO: ความจุการกรองสูงสุด 11,000 ล. และอายุการใช้งานยาวนานถึง 36 เดือน แผ่นกรอง PC: ความจุการกรองสูงสุด 3,650 ล. และนานสูงสุด 12 เดือน ตัวเพิ่มแร่ธาตุ: ความจุการกรองสูงสุด 1,000 ล. และมีอายุการใช้งานยาวนานถึง 3 เดือน
ไม่จำเป็นต้องซื้อน้ำขวดเพื่อดื่มหรือทำอาหารอีกต่อไป รับน้ำรสชาติบริสุทธิ์คุณภาพสูงสุดได้ที่บ้านโดยตรง ใช้จ่ายน้อยลงและประหยัดขวดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวหลายพันขวดทุกปี
เครื่องตรวจจับตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำและแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติและตัดการจ่ายน้ำในกรณีที่เกิดการรั่วไหล
ด้วยฟังก์ชันการล้างอัตโนมัติอัจฉริยะ ทำให้ประสิทธิภาพการกรองของตัวหุ้มรีเวิร์สออสโมซิสได้รับการรักษาไว้อย่างง่ายดาย
ประสิทธิภาพการกรอง
ข้อมูลจำเพาะของแผ่นกรอง
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
การกำหนดค่าความปลอดภัย
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