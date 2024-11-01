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  • การกรองแบบรีเวิร์สออสโมซิสแบบลึก การกรองแบบรีเวิร์สออสโมซิสแบบลึก การกรองแบบรีเวิร์สออสโมซิสแบบลึก

    AquaShield เครื่องกรองน้ำในอ่าง

    AUT7000/67

    การกรองแบบรีเวิร์สออสโมซิสแบบลึก

    ด้วยการกรอง RO ที่ดีที่สุด ระบบการกรอง 4 ขั้นตอนนี้มีตัวกรองที่ลึกถึง 0.0001 ไมครอน ถังขนาด 8 ลิตรพร้อม UV-C ในตัวช่วยให้มีพื้นที่จัดเก็บเพียงพอสำหรับการใช้งานในครอบครัว ไฟอัจฉริยะเตือนให้เปลี่ยนแผ่นกรองตรงเวลา

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    AquaShield เครื่องกรองน้ำในอ่าง

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    การกรองแบบรีเวิร์สออสโมซิสแบบลึก

    RO ขั้นสูงพร้อม UV และตัวเพิ่มแร่ธาตุ

    • การกรอง RO 4 ขั้นตอน
    • ไหลเร็ว 3 ล./นาที
    • ถัง 8 ล. พร้อม UV-C ในตัว
    • ไฟแสดงสถานะอัจฉริยะ
    การกรองแบบหลายขั้นตอนขั้นสูงเพื่อประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

    การกรองแบบหลายขั้นตอนขั้นสูงเพื่อประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

    ระบบการกรอง 4 ขั้นตอนกรองสารมลพิษได้หลากหลายเพื่อประสิทธิภาพที่เหนือกว่าและยาวนาน แผ่นกรอง CP ช่วยลดอนุภาคขนาดใหญ่และดูดซับคลอรีน ยาฆ่าแมลง และสารเคมี จากนั้นแผ่นกรอง RO จะขจัดของแข็งที่ละลายในน้ำทั้งหมด สุดท้าย น้ำจะผ่านตัวเพิ่มแร่ธาตุเพื่อเพิ่มแร่ธาตุและปรับปรุงรสชาติให้ดียิ่งขึ้น

    การกรองแบบรีเวิร์สออสโมซิสแบบลึกถึง 0.0001 ไมครอน

    การกรองแบบรีเวิร์สออสโมซิสแบบลึกถึง 0.0001 ไมครอน

    การกรองแบบรีเวิร์สออสโมซิสแบบลึกช่วยขจัดมลพิษได้ลึกถึง 0.0001 ไมครอน ทำให้คุณมั่นใจในน้ำที่คุณดื่มได้อย่างแท้จริง

    ตัวเพิ่มแร่ธาตุเพิ่มแร่ธาตุและปรับสมดุล pH ของน้ำ

    ตัวเพิ่มแร่ธาตุเพิ่มแร่ธาตุและปรับสมดุล pH ของน้ำ

    ตัวเพิ่มแร่ธาตุช่วยเพิ่มคุณค่าน้ำด้วยแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ เช่น แคลเซียมและแมกนีเซียม ปรับปรุงรสชาติให้ดียิ่งขึ้น และคืนความสมดุลของค่า pH เพื่อน้ำที่ดีต่อสุขภาพและรสชาติดีกว่า

    ไหลเร็ว 3 ล./นาที จากถังพร้อมเทคโนโลยีเพิ่มพลังน้ำ

    ไหลเร็ว 3 ล./นาที จากถังพร้อมเทคโนโลยีเพิ่มพลังน้ำ

    ด้วยเทคโนโลยีเพิ่มพลังน้ำ การไหลของน้ำถึง 3 ล./นาที ช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับน้ำรสชาติบริสุทธิ์ได้ในไม่กี่วินาที

    ถังเก็บน้ำขนาด 8 ล. พร้อมเทคโนโลยี UV-C LED ในตัว

    ถังเก็บน้ำขนาด 8 ล. พร้อมเทคโนโลยี UV-C LED ในตัว

    ความจุถังขนาดใหญ่ 8 ลิตรช่วยให้เก็บน้ำกรองเพียงพอสำหรับการบริโภคในครอบครัว เทคโนโลยี UV-C LED ในตัวช่วยยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรียภายในถังเพื่อให้น้ำที่เก็บไว้สะอาดเหมือนกรองใหม่

    ตัวระบุอายุการใช้งานแผ่นกรองช่วยเตือนให้เปลี่ยนแผ่นกรองตามเวลาที่กำหนด

    ตัวระบุอายุการใช้งานแผ่นกรองช่วยเตือนให้เปลี่ยนแผ่นกรองตามเวลาที่กำหนด

    ตัวระบุอายุการใช้งานแผ่นกรองอิเล็กทรอนิกส์เตือนให้เปลี่ยนแผ่นกรองโดยอัตโนมัติโดยคำนวณการกรองน้ำจริง การเปลี่ยนแผ่นกรองตรงเวลาช่วยให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการกรองที่สม่ำเสมอ

    อัตราส่วนการระบายน้ำออกต่ำ 1.5:1

    อัตราส่วนการระบายน้ำออกต่ำ 1.5:1

    ด้วยอัตราส่วนน้ำกรอง RO ต่อการระบายน้ำออก (สูงสุด 1.5: 1) ระบบของเราช่วยประหยัดน้ำได้มากถึง 350% เมื่อเทียบกับระบบ RO แบบเดิม** ประสิทธิภาพการกรองที่สูงนี้ช่วยลดค่าน้ำและน้ำที่ระบายลงท่อระบายน้ำ

    แผ่นกรองทนนานเพื่อการประหยัดต้นทุน

    แผ่นกรองทนนานเพื่อการประหยัดต้นทุน

    แผ่นกรองที่มีอายุการใช้งานยาวนานช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของคุณกับตัวกรองน้ำ RO: ความจุการกรองสูงสุด 11,000 ล. และอายุการใช้งานยาวนานถึง 36 เดือน แผ่นกรอง PC: ความจุการกรองสูงสุด 3,650 ล. และนานสูงสุด 12 เดือน ตัวเพิ่มแร่ธาตุ: ความจุการกรองสูงสุด 1,000 ล. และมีอายุการใช้งานยาวนานถึง 3 เดือน

    ประหยัดขวดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวหลายพันขวด

    ประหยัดขวดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวหลายพันขวด

    ไม่จำเป็นต้องซื้อน้ำขวดเพื่อดื่มหรือทำอาหารอีกต่อไป รับน้ำรสชาติบริสุทธิ์คุณภาพสูงสุดได้ที่บ้านโดยตรง ใช้จ่ายน้อยลงและประหยัดขวดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวหลายพันขวดทุกปี

    เครื่องตรวจจับการรั่วไหลเพื่อความปลอดภัยมากขึ้น

    เครื่องตรวจจับการรั่วไหลเพื่อความปลอดภัยมากขึ้น

    เครื่องตรวจจับตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำและแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติและตัดการจ่ายน้ำในกรณีที่เกิดการรั่วไหล

    ประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการล้างตัวหุ้มอัตโนมัติ

    ประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการล้างตัวหุ้มอัตโนมัติ

    ด้วยฟังก์ชันการล้างอัตโนมัติอัจฉริยะ ทำให้ประสิทธิภาพการกรองของตัวหุ้มรีเวิร์สออสโมซิสได้รับการรักษาไว้อย่างง่ายดาย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ประสิทธิภาพการกรอง

      ความแม่นยำของแผ่นกรอง
      RO: 0.0001 ไมครอน
      การลดคลอรีน
      สูงถึง 99%
      การลดความกระด้างของน้ำ
      มี
      การลดความขุ่น
      มี
      ลดแบคทีเรีย
      สูงถึง 99%
      ลดยาฆ่าแมลง
      สูงถึง 99%
      การลด VOC
      สูงถึง 99%
      ลดไวรัส
      สูงถึง 99%
      การลดโลหะหนัก
      สูงถึง 99%
      การลดสารเคมี
      สูงถึง 99%
      การลดตะกอน
      มี

    • ข้อมูลจำเพาะของแผ่นกรอง

      ความจุในการกรอง
      • RO: 11,000 ล.
      • CP: 3,650 ล.
      • ตัวเพิ่มแร่ธาตุ: 1,000 ล.
      วัสดุกรอง
      • ตะกอนและบล็อกคาร์บอน
      • ตัวเพิ่มแร่ธาตุ
      • ตัวหุ้ม RO 100 GPD
      อายุการใช้งานแผ่นกรอง
      • แผ่นกรอง CP: 6-12 เดือน
      • ตัวเพิ่มแร่ธาตุ: 3 เดือน
      • แผ่นกรอง RO: 36 เดือน

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      ขนาดผลิตภัณฑ์
      150*400*390 มม.  มม.
      ความจุแท็งค์น้ำ
      ถังซ่อน 7.6 ล. พร้อม UV-C LED
      อุณหภูมิน้ำไหลเข้า
      5-38  °C
      อัตราการไหล (ล./นาที)
      3 ล./นาที
      แรงดันการทำงานที่ใช้ได้
      0.1~0.4Mpa
      อัตราส่วนการระบายน้ำออก
      1.5:1
      ช่องจ่ายน้ำแบบคู่
      N
      กำลังไฟ
      55วัตต์

    • การกำหนดค่าความปลอดภัย

      การแจ้งเตือนการเปลี่ยนแผ่นกรอง
      Y
      เครื่องตรวจจับการรั่วไหล
      Y
      ล้างอัตโนมัติ
      Y

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • * ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการภายใน
    • ** สมมติว่า 10 ล./วัน อายุการใช้งานของแผ่นกรองที่แท้จริงขึ้นอยู่กับการใช้งานในแต่ละวันและคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่

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