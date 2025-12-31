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AWP175/97
น้ำสะอาดสำหรับการอาบน้ำเพื่อความสดชื่น
วัสดุของแผ่นกรองที่ได้รับการรับรอง NSF จะช่วยให้คุณรู้สึกสบายและสดชื่นด้วยการขจัดสารคลอรีนและสิ่งสกปรกที่ตกค้าง
แผ่นกรองทำจาก NSF ที่ได้รับการรับรอง KDF ที่สามารถขจัดคลอรีนและสิ่งสกปรกที่ตกค้าง เช่น สนิมและตะกอน เพื่อให้คุณรู้สึกสบายและสดชื่นจากฝักบัวด้วยน้ำสะอาด
การไหลของน้ำที่ต่อเนื่องและราบรื่น 8 ลิตรต่อนาทีเพื่อประสบการณ์การอาบน้ำอันเพลิดเพลิน
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