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ยกเลิกการผลิต
AWP2980WH/97
เครื่องกรองน้ำสำเร็จรูปรุ่นใหม่
ขับเคลื่อนโดยเส้นใยคาร์บอนกัมมันต์ที่มีรูพรุนสูง แผ่นกรอง Micro X-Clean Instant ของ Philips เปลี่ยนน้ำประปาให้เป็นน้ำรสชาติดีสะอาดบริสุทธิ์โดยลดคลอรีน ตะกั่ว ยาฆ่าแมลง และไมโครพลาสติก
Micro X-Clean Instant filter
การตรวจสอบเครื่องกรองตามการใช้งาน
พอดีกับประตูตู้เย็น
USB Type-C แบบชาร์จซ้ำได้
เติมน้ำน้อยครั้งลง - เติมน้ำได้ถึง 3 ลิตรต่อครั้ง ซึ่งเท่ากับ 2 เท่าของเหยือก*
พลิกฝาด้านบนสำหรับเติมมือเดียว
น้ำดื่มรสชาติดีในราคาเพียงนิดเดียวเทียบกับน้ำดื่มบรรจุขวด
ความคิดเห็น
เทียบกับ Philips pitcher AWP2900