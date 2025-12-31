ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

  • การถ่ายผลิตภัณฑ์ครั้งเดียว
  • ภาพถ่ายรายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • การถ่ายผลิตภัณฑ์ครั้งเดียว
  • ภาพถ่ายรายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ยกเลิกการผลิต

เครื่องกรองน้ำแบบด่วน

AWP2980WH/97

เครื่องกรองน้ำสำเร็จรูปรุ่นใหม่

ขับเคลื่อนโดยเส้นใยคาร์บอนกัมมันต์ที่มีรูพรุนสูง แผ่นกรอง Micro X-Clean Instant ของ Philips เปลี่ยนน้ำประปาให้เป็นน้ำรสชาติดีสะอาดบริสุทธิ์โดยลดคลอรีน ตะกั่ว ยาฆ่าแมลง และไมโครพลาสติก

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

กรองน้ำได้มากขึ้น 2 เท่า เร็วขึ้น 4 เท่า*

เครื่องกรองน้ำสำเร็จรูปรุ่นใหม่

  • Micro X-Clean Instant filter

  • การตรวจสอบเครื่องกรองตามการใช้งาน

  • พอดีกับประตูตู้เย็น

  • USB Type-C แบบชาร์จซ้ำได้

ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ 3 ลิตร

เติมน้ำน้อยครั้งลง - เติมน้ำได้ถึง 3 ลิตรต่อครั้ง ซึ่งเท่ากับ 2 เท่าของเหยือก*

พลิกฝาด้านบนสำหรับเติมมือเดียว

พลิกฝาด้านบนสำหรับเติมมือเดียว

น้ำดื่มรสเลิศในราคาเพียงนิดเดียวเทียบกับน้ำดื่มบรรจุขวด

น้ำดื่มรสเลิศในราคาเพียงนิดเดียวเทียบกับน้ำดื่มบรรจุขวด

น้ำดื่มรสชาติดีในราคาเพียงนิดเดียวเทียบกับน้ำดื่มบรรจุขวด

ข้อมูลทางเทคนิค

รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ

ความคิดเห็น

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากฟิลิปส์รวมถึงโปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

ฉันต้องการรับการสื่อสารทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชันของ Philips ตามความชอบและพฤติกรรมของฉัน ฉันสามารถยกเลิกการสมัครได้ทุกเมื่อ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี
ข้อจำกัดความรับผิด

  1. เทียบกับ Philips pitcher AWP2900