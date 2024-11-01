คำค้นหา

  • น้ำรสชาติดีสะอาดบริสุทธิ์ น้ำรสชาติดีสะอาดบริสุทธิ์ น้ำรสชาติดีสะอาดบริสุทธิ์

    การกรองน้ำก๊อก

    AWP3704/10

    น้ำรสชาติดีสะอาดบริสุทธิ์

    เพลิดเพลินไปกับน้ำรสชาติดีที่สะอาดบริสุทธิ์ทุกครั้งที่เปิดก๊อก ด้วยระบบการกรองไมโครฟิลเตรชัน Philips X-Guard ที่ช่วยลดคลอรีนและสารที่ทำให้เกิดรสชาติได้ถึง 99% การติดตั้งง่ายดายเพียงคลิกเดียวให้คุณติดตั้งกับก๊อกน้ำของคุณในไม่กี่วินาที

    ดูประโยชน์ทั้งหมด

    Unfortunately this product is no longer available

    การกรองน้ำก๊อก

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู เครื่องกรองน้ำ ทั้งหมด

    น้ำรสชาติดีสะอาดบริสุทธิ์

    จากก๊อกน้ำโดยตรง

    • X-Guard

    สลับระหว่างโหมดต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

    น้ำที่ผ่านการกรองแล้วเหมาะสำหรับการดื่มและการปรุงอาหาร ขณะที่น้ำที่ไม่ได้ผ่านการกรองและโหมดอาบน้ำแบบไม่ได้ผ่านการกรองเหมาะสำหรับการล้างจานและการทำความสะอาดแบบอื่นๆ

    การออกแบบ QuickTwist ทำให้เปลี่ยนแผ่นกรองได้ง่าย

    เปลี่ยนแผ่นกรองที่หมดอายุแล้วอย่างง่ายดายด้วยการบิดง่ายๆ

    ตัวตั้งเวลาจะเตือนคุณเมื่อถึงเวลาที่จะเปลี่ยนแผ่นกรอง

    ตัวตั้งเวลาจะเตือนคุณเมื่อถึงเวลาที่จะเปลี่ยนแผ่นกรองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

    การติดตั้งในคลิกเดียว - ไม่จำเป็นต้องมีช่างประปา

    หลังจากติดตั้งอะแดปเตอร์ที่ถูกต้องแล้ว เพียงติดแผ่นกรองเข้ากับก๊อกน้ำแล้วปล่อยให้น้ำไหลออกมา คุณก็พร้อมใช้งานแล้ว

    ลดคลอรีนและสารที่ทำให้เกิดรสชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    ด้วยผงถ่านกัมมันต์ธรรมชาติคุณภาพสูง ทำให้แผ่นกรอง X-Guard นี้ลดคลอรีนและสารที่ทำให้เกิดรสชาติได้ถึง 99% เพื่อให้น้ำชองคุณรสชาติดีและสะอาดบริสุทธิ์

    น้ำดื่มรสเลิศในราคาเพียงนิดเดียวเทียบกับน้ำดื่มบรรจุขวด

    น้ำดื่มรสชาติดีในราคาเพียงนิดเดียวเทียบกับน้ำดื่มบรรจุขวด

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะของแผ่นกรอง

      ตลับแผ่นกรองสำรอง
      • แผ่นกรอง X-Guard AWP305
      • แผ่นกรอง X-Guard Ultra AWP315

    • สภาวะน้ำไหลเข้า

      แรงดันน้ำไหลเข้า
      0.15 - 0.35Mpa  bar
      อุณหภูมิน้ำไหลเข้า
      5-38  °C
      คุณภาพน้ำไหลเข้า
      น้ำประปาท้องถิ่น

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      อัตราการไหลของน้ำ
      2 ล./นาที
      ความจุในการกรอง
      1000 ล.

    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

    * ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้

    ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

    การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

    เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ

    *
    ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!
    หมายความว่าอย่างไร

    ค้นหาเกี่ยวกับ MyPhilips  

    การเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้า

    ง่ายที่จะรับการบริการ

    สมัครเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น

    สมัครตอนนี้

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด