AWP3704/10
น้ำรสชาติดีสะอาดบริสุทธิ์
เพลิดเพลินไปกับน้ำรสชาติดีที่สะอาดบริสุทธิ์ทุกครั้งที่เปิดก๊อก ด้วยระบบการกรองไมโครฟิลเตรชัน Philips X-Guard ที่ช่วยลดคลอรีนและสารที่ทำให้เกิดรสชาติได้ถึง 99% การติดตั้งง่ายดายเพียงคลิกเดียวให้คุณติดตั้งกับก๊อกน้ำของคุณในไม่กี่วินาทีดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
น้ำที่ผ่านการกรองแล้วเหมาะสำหรับการดื่มและการปรุงอาหาร ขณะที่น้ำที่ไม่ได้ผ่านการกรองและโหมดอาบน้ำแบบไม่ได้ผ่านการกรองเหมาะสำหรับการล้างจานและการทำความสะอาดแบบอื่นๆ
เปลี่ยนแผ่นกรองที่หมดอายุแล้วอย่างง่ายดายด้วยการบิดง่ายๆ
ตัวตั้งเวลาจะเตือนคุณเมื่อถึงเวลาที่จะเปลี่ยนแผ่นกรองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
หลังจากติดตั้งอะแดปเตอร์ที่ถูกต้องแล้ว เพียงติดแผ่นกรองเข้ากับก๊อกน้ำแล้วปล่อยให้น้ำไหลออกมา คุณก็พร้อมใช้งานแล้ว
ด้วยผงถ่านกัมมันต์ธรรมชาติคุณภาพสูง ทำให้แผ่นกรอง X-Guard นี้ลดคลอรีนและสารที่ทำให้เกิดรสชาติได้ถึง 99% เพื่อให้น้ำชองคุณรสชาติดีและสะอาดบริสุทธิ์
น้ำดื่มรสชาติดีในราคาเพียงนิดเดียวเทียบกับน้ำดื่มบรรจุขวด
ข้อมูลจำเพาะของแผ่นกรอง
สภาวะน้ำไหลเข้า
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
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