AWP3753/97
น้ำรสชาติดีสะอาดบริสุทธิ์
เพลิดเพลินไปกับน้ำรสชาติดีที่สะอาดบริสุทธิ์ทุกครั้งที่เปิดก๊อก ด้วยระบบการกรองติดตั้งแบบอัลตราฟิลเตรชัน Philips X-Guard ที่ช่วยลดคลอรีน ตะกั่ว แบคทีเรีย และอื่นๆ การติดตั้งง่ายดายเพียงคลิกเดียวให้คุณติดตั้งกับก๊อกน้ำของคุณในไม่กี่วินาทีดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
น้ำที่ผ่านการกรองแล้วเหมาะสำหรับการดื่มและการปรุงอาหาร ขณะที่น้ำสำหรับอาบน้ำแบบไม่ได้ผ่านการกรองเหมาะสำหรับการล้างจานและการทำความสะอาดแบบอื่นๆ
เปลี่ยนแผ่นกรองที่หมดอายุแล้วอย่างง่ายดายด้วยการบิดง่ายๆ
น้ำดื่มรสชาติดีในราคาเพียงนิดเดียวเทียบกับน้ำดื่มบรรจุขวด
ตัวตั้งเวลาจะเตือนคุณเมื่อถึงเวลาที่จะเปลี่ยนแผ่นกรองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
หลังจากติดตั้งอะแดปเตอร์ที่ถูกต้องแล้ว เพียงติดแผ่นกรองเข้ากับก๊อกน้ำแล้วปล่อยให้น้ำไหลออกมา คุณก็พร้อมใช้งานแล้ว
ด้วยการใช้ไฟเบอร์ผงถ่านกัมมันต์และเยื่อแบบเส้นใยกลวงที่ทันสมัย ทำให้แผ่นกรอง X-Guard Ultra นี้สามารถลดคลอรีน สารตะกั่ว ยาฆ่าแมลง ไมโครพลาสติก และอนุภาคขนาดเล็กถึง 0.1 ไมครอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังกรองแบคทีเรียได้ถึง 99.99% อีกด้วย
ข้อมูลจำเพาะของแผ่นกรอง
สภาวะน้ำไหลเข้า
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
ประเทศต้นกำเนิด
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