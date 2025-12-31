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AZ102G/98
เพลิดเพลินกับบทเพลงได้ทุกที่
เพลิดเพลินกับความเรียบง่ายและมีความสุขได้อย่างสะดวกสบาย เครื่องเล่น Philips CD Soundmachine รูปทรงเพรียวบาง พกพาไปได้ทุกที่ ช่วยให้คุณดื่มด่ำกับเพลงโปรดได้มากยิ่งขึ้น พร้อมด้วยฟังก์ชันที่ใช้งานง่าย
สีเขียว
Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสียงจากต่ำไปถึงสูงได้เพียงแค่กดปุ่ม! ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้
คุณสมบัติการเล่นเพลงที่ตั้งโปรแกรมไว้ช่วยให้คุณสนุกกับการฟังเพลงที่ชื่นชอบตามลำดับที่คุณต้องการ
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