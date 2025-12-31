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AZ1037/98
รวมไว้ในเครื่องเดียว ฟังเพลง MP3 พร้อมเสียงเบสที่มีพลัง
เพลิดเพลินกับความเรียบง่ายและมีความสุขได้ด้วยความสะดวกสบายจาก AZ1037 ที่เพรียวบาง พกพาไปได้ทุกที่ ช่วยให้คุณดื่มด่ำกับเพลงโปรดได้มากยิ่งขึ้นด้วยพลังเสียงเบสที่หนักแน่นยิ่งขึ้นพร้อมทั้งฟังก์ชันที่ใช้งานง่าย
MP3
คาสเซ็ตต์
MP3 คือคำย่อของ "MPEG 1 Audio layer-3" โดย MP3 คือเทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลแบบใหม่ที่สามารถลดขนาดของไฟล์ดนตรีดิจิตอลขนาดใหญ่ให้เล็กลงกว่าเดิมได้ถึง 10 เท่าโดยไม่ทำให้คุณภาพของเสียงเสียไป MP3 กลายเป็นรูปแบบการบีบอัดเสียงมาตรฐานที่ใช้บนอินเตอร์เน็ตเพื่อการส่งไฟล์เสียงที่รวดเร็วและง่ายดาย
เครื่องรับวิทยุ FM/MW (AM) สเตอริโอ
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