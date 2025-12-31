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เครื่องเล่น CD

AZ1047/98

เพลิดเพลินกับบทเพลงได้ทุกที่

เพลิดเพลินกับความเรียบง่ายและมีความสุขได้อย่างสะดวกสบาย เครื่องเล่น Philips CD Soundmachine รูปทรงเพรียวบาง พกพาไปได้ทุกที่ ช่วยให้คุณดื่มด่ำกับเพลงโปรดได้มากยิ่งขึ้น พร้อมด้วยฟังก์ชันที่ใช้งานง่าย

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เพลิดเพลินกับบทเพลงได้ทุกที่

  • MP3-CD

  • เทป

ช่องเชื่อมต่อ MP3 สำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา

ช่องเชื่อมต่อ MP3 สำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา

ช่องเชื่อมต่อ MP3 ให้คุณสามารถเล่นเพลง MP3 จากเครื่องเล่นมีเดียแบบพกพาได้โดยตรง นอกจากคุณจะได้เพลิดเพลินกับเพลงโปรดในระบบเสียงคุณภาพเยี่ยมแล้ว ช่องเชื่อมต่อ MP3 ยังให้ความสะดวกอย่างดียิ่ง เพียงคุณเสียบปลั๊กเครื่องเล่น MP3 แบบพกพาเข้ากับอุปกรณ์ระบบเสียงเท่านั้น

เล่นแผ่น MP3-CD, CD และ CD-R/RW

เล่นแผ่น MP3-CD, CD และ CD-R/RW

MP3 คือคำย่อของ "MPEG 1 Audio layer-7.6 ซม. (3")" โดย MP3 คือเทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลแบบใหม่ที่สามารถลดขนาดของไฟล์ดนตรีดิจิตอลขนาดใหญ่ให้เล็กลงกว่าเดิมได้ถึง 10 เท่าโดยไม่สูญเสียคุณภาพเสียง MP3 กลายเป็นรูปแบบการบีบอัดเสียงมาตรฐานที่ใช้บนเว็บทั่วโลกในอินเตอร์เน็ตเพื่อการส่งไฟล์เสียงที่รวดเร็วและง่ายดาย

เครื่องรับวิทยุ FM/MW เพื่อความเพลิดเพลินในการฟังวิทยุ

เครื่องรับวิทยุ FM/MW เพื่อความเพลิดเพลินในการฟังวิทยุ

เครื่องรับวิทยุ FM/MW (AM) สเตอริโอ

ข้อมูลทางเทคนิค

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