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AZ1047/98
เพลิดเพลินกับบทเพลงได้ทุกที่
เพลิดเพลินกับความเรียบง่ายและมีความสุขได้อย่างสะดวกสบาย เครื่องเล่น Philips CD Soundmachine รูปทรงเพรียวบาง พกพาไปได้ทุกที่ ช่วยให้คุณดื่มด่ำกับเพลงโปรดได้มากยิ่งขึ้น พร้อมด้วยฟังก์ชันที่ใช้งานง่าย
MP3-CD
เทป
ช่องเชื่อมต่อ MP3 ให้คุณสามารถเล่นเพลง MP3 จากเครื่องเล่นมีเดียแบบพกพาได้โดยตรง นอกจากคุณจะได้เพลิดเพลินกับเพลงโปรดในระบบเสียงคุณภาพเยี่ยมแล้ว ช่องเชื่อมต่อ MP3 ยังให้ความสะดวกอย่างดียิ่ง เพียงคุณเสียบปลั๊กเครื่องเล่น MP3 แบบพกพาเข้ากับอุปกรณ์ระบบเสียงเท่านั้น
MP3 คือคำย่อของ "MPEG 1 Audio layer-7.6 ซม. (3")" โดย MP3 คือเทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลแบบใหม่ที่สามารถลดขนาดของไฟล์ดนตรีดิจิตอลขนาดใหญ่ให้เล็กลงกว่าเดิมได้ถึง 10 เท่าโดยไม่สูญเสียคุณภาพเสียง MP3 กลายเป็นรูปแบบการบีบอัดเสียงมาตรฐานที่ใช้บนเว็บทั่วโลกในอินเตอร์เน็ตเพื่อการส่งไฟล์เสียงที่รวดเร็วและง่ายดาย
เครื่องรับวิทยุ FM/MW (AM) สเตอริโอ
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