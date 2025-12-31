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AZ1836/98
ริปซีดีแผ่นโปรดของคุณลงใน MP3
ด้วยเครื่องเล่น CD รุ่น AZ1836 ที่ได้รับการพัฒนาไปอีกขั้น คุณสามารถแปลงเพลงในซีดีแผ่นโปรดของคุณไปเป็น MP3 ได้ด้วยการกดเพียงปุ่มเดียวเท่านั้น ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์อีกต่อไป!
MP3
USB
การริป CD
เพียงต่ออุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB ของคุณเข้ากับพอร์ต USB ที่เครื่องเสียงของ Philips แล้วเริ่มต้นบันทึกเพลงโปรดของคุณจากแผ่นซีดีลงในอุปกรณ์ USB หรือเครื่องเล่น MP3 โดยกดเพียงปุ่มเดียวและไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์
เพียงต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับพอร์ต USB ที่เครื่อง Philips Hi-fi คุณก็สามารถเล่นเพลงดิจิตอลจากเครื่องได้โดยตรง และแบ่งปันความประทับใจให้กับครอบครัวและเพื่อนๆ ได้ทันที
MP3 คือการปฏิวัติเทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลที่สามารถบีบไฟล์เพลงดิจิตอลขนาดใหญ่ให้เล็กลงได้ถึง 10 เท่า โดยไม่ทำให้คุณภาพเสียงลดลง CD เพียงแผ่นเดียวสามารถจัดเก็บเพลงได้นานถึง 10 ชั่วโมง MP3 กลายเป็นรูปแบบการบีบอัดเสียงมาตรฐานที่ช่วยถ่ายโอนไฟล์เสียงได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย Windows Media Audio (WMA) คือรูปแบบเสียงดิจิตอลที่มีการบีบอัดข้อมูลสูงจาก Microsoft ทำให้ไฟล์เพลงมีคุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยม โดยใช้พื้นที่ในดิสก์และเวลาในการดาวน์โหลดเพียงครึ่งเดียว แผ่น CD หนึ่งแผ่นสามารถเก็บเพลงในรูปแบบ WMA ที่มีคุณภาพได้ถึง 20 ชั่วโมง เมื่อบันทึกเพลงที่ความเร็ว 64 Kbps
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