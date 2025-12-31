รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
AZ1839/98
พกพาเสียงคุณภาพเยี่ยม
หากคุณต้องการเพลิดเพลินกับการฟังเพลงที่เก็บไว้ในเครื่องเล่นเพลงแบบพกพาโดยไม่ต้องใช้หูฟัง เพียงเสียบ Philips CD Soundmachine เข้ากับช่องเสียบ USB Direct และเพลิดเพลินกับเพลงดิจิตอลที่โปรดปรานด้วยลำโพงอันทรงพลังได้ทุกที่ทุกเวลา
ประสิทธิภาพสูง
USB
ในโหมด USB Direct เพียงเสียบอุปกรณ์ USB ของคุณเข้ากับช่องเสียบ USB บนอุปกรณ์ Philips และเล่นเพลงดิจิตอลจากอุปกรณ์ Philips ได้โดยตรง
เทคโนโลยีการบีบอัดเสียงช่วยลดขนาดของไฟล์ดนตรีดิจิตอลขนาดใหญ่ให้เล็กลงได้ถึง 10 เท่า โดยไม่ลดคุณภาพของเสียง ไฟล์รูปแบบ MP3 หรือ WMA เป็นสองรูปแบบการบีบอัดเสียง ซึ่งช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับโลกเสียงเพลงดิจิตอลบนเครื่องเล่น Philips ของคุณ ดาวน์โหลดเพลงในรูปแบบ MP3 หรือ WMA จากเว็บไซต์เพลงที่ได้รับอนุญาตบนอินเตอร์เน็ต หรือสร้างเพลงของคุณเองโดยการริปเพลงจากแผ่นซีดีให้เป็นไฟล์ MP3 หรือ WMA และถ่ายโอนลงในเครื่องเล่นของคุณ
เครื่องรับวิทยุ FM/MW (AM) สเตอริโอ
ความคิดเห็น
หลีกเลี่ยงการตั้งค่าระดับเสียงที่สูงเกินกว่า 85 เดซิเบล เพราะอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินของคุณ