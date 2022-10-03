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ยกเลิกการผลิต
AZ1852/98
พกพาเสียงคุณภาพเยี่ยม
ความสุขในการฟังเพลงอย่างต่อเนื่องอยู่ในมือคุณด้วย Philips CD Soundmachine ที่สามารถริปซีดีและแปลงรายการวิทยุที่คุณชอบแล้วบันทึกเป็นรูปแบบ MP3 ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ พร้อมมี USB Direct เพื่อเพิ่มความสนุกสนานของดนตรีแบบพกพาได้
ริปเพลงจากแหล่งต่างๆ
USB
เทป
ในโหมด USB Direct เพียงเสียบอุปกรณ์ USB ของคุณเข้ากับช่องเสียบ USB บนอุปกรณ์ Philips และเล่นเพลงดิจิตอลจากอุปกรณ์ Philips ได้โดยตรง
เทคโนโลยีการบีบอัดเสียงช่วยลดขนาดของไฟล์ดนตรีดิจิตอลขนาดใหญ่ให้เล็กลงได้ถึง 10 เท่า โดยไม่ลดคุณภาพของเสียง ไฟล์รูปแบบ MP3 หรือ WMA เป็นสองรูปแบบการบีบอัดเสียง ซึ่งช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับโลกเสียงเพลงดิจิตอลบนเครื่องเล่น Philips ของคุณ ดาวน์โหลดเพลงในรูปแบบ MP3 หรือ WMA จากเว็บไซต์เพลงที่ได้รับอนุญาตบนอินเตอร์เน็ต หรือสร้างเพลงของคุณเองโดยการริปเพลงจากแผ่นซีดีให้เป็นไฟล์ MP3 หรือ WMA และถ่ายโอนลงในเครื่องเล่นของคุณ
ช่องเชื่อมต่อ MP3 ให้คุณสามารถเล่นเพลง MP3 จากเครื่องเล่นมีเดียแบบพกพาได้โดยตรง นอกจากคุณจะได้เพลิดเพลินกับเพลงโปรดในระบบเสียงคุณภาพเยี่ยมแล้ว ช่องเชื่อมต่อ MP3 ยังให้ความสะดวกอย่างดียิ่ง เพียงคุณเสียบปลั๊กเครื่องเล่น MP3 แบบพกพาเข้ากับอุปกรณ์ระบบเสียงเท่านั้น
3.4
จาก 5
10
ตรวจดู
03/10/2022
Australia
Best invention ever - Multi ripping to mp3
best invention ever - believe not made any more. Great opt get multliple sources to mp3 for play lists. Old tapes converted to CD / MP3 to keep memoires.
ข้อดี
Everything
ข้อเสีย
nothing
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AZ1852 CD Soundmachine
วันที่ใช้ 2020-10-02
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AZ1852 CD Soundmachine
วันที่ใช้ 2020-10-02
SCEETA
09/11/2019
Australia
philips az1852
it was the only one i could use ,i have had 2 , , it did what i wanted it to both of them for 20 years never let me down now i want to buy another one but can't find one
ข้อดี
good ,good, good recfording from computor to usb,and cd
ข้อเสีย
non
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AZ1852 CD Soundmachine
วันที่ใช้ 2017-11-09
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AZ1852 CD Soundmachine
วันที่ใช้ 2017-11-09
Bazzzzz
03/05/2019
Australia
unique features
What i want is a replacement for this product but production has stopped. Need new one as after several years cassette player does not now play.Can Philips help?
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AZ1852 CD Soundmachine
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AZ1852 CD Soundmachine