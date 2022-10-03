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ยกเลิกการผลิต

เครื่องเล่น CD

AZ1852/98

3.4

| (10) ตรวจดู

พกพาเสียงคุณภาพเยี่ยม

ความสุขในการฟังเพลงอย่างต่อเนื่องอยู่ในมือคุณด้วย Philips CD Soundmachine ที่สามารถริปซีดีและแปลงรายการวิทยุที่คุณชอบแล้วบันทึกเป็นรูปแบบ MP3 ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ พร้อมมี USB Direct เพื่อเพิ่มความสนุกสนานของดนตรีแบบพกพาได้

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

พกพาเสียงคุณภาพเยี่ยม

  • ริปเพลงจากแหล่งต่างๆ

  • USB

  • เทป

ต่อกับ USB ได้โดยตรงสำหรับเล่นเพลง MP3/WMA

ต่อกับ USB ได้โดยตรงสำหรับเล่นเพลง MP3/WMA

ในโหมด USB Direct เพียงเสียบอุปกรณ์ USB ของคุณเข้ากับช่องเสียบ USB บนอุปกรณ์ Philips และเล่นเพลงดิจิตอลจากอุปกรณ์ Philips ได้โดยตรง

เล่น MP3/WMA-CD, CD และ CD-RW

เล่น MP3/WMA-CD, CD และ CD-RW

เทคโนโลยีการบีบอัดเสียงช่วยลดขนาดของไฟล์ดนตรีดิจิตอลขนาดใหญ่ให้เล็กลงได้ถึง 10 เท่า โดยไม่ลดคุณภาพของเสียง ไฟล์รูปแบบ MP3 หรือ WMA เป็นสองรูปแบบการบีบอัดเสียง ซึ่งช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับโลกเสียงเพลงดิจิตอลบนเครื่องเล่น Philips ของคุณ ดาวน์โหลดเพลงในรูปแบบ MP3 หรือ WMA จากเว็บไซต์เพลงที่ได้รับอนุญาตบนอินเตอร์เน็ต หรือสร้างเพลงของคุณเองโดยการริปเพลงจากแผ่นซีดีให้เป็นไฟล์ MP3 หรือ WMA และถ่ายโอนลงในเครื่องเล่นของคุณ

ช่องเชื่อมต่อ MP3 สำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา

ช่องเชื่อมต่อ MP3 สำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา

ช่องเชื่อมต่อ MP3 ให้คุณสามารถเล่นเพลง MP3 จากเครื่องเล่นมีเดียแบบพกพาได้โดยตรง นอกจากคุณจะได้เพลิดเพลินกับเพลงโปรดในระบบเสียงคุณภาพเยี่ยมแล้ว ช่องเชื่อมต่อ MP3 ยังให้ความสะดวกอย่างดียิ่ง เพียงคุณเสียบปลั๊กเครื่องเล่น MP3 แบบพกพาเข้ากับอุปกรณ์ระบบเสียงเท่านั้น

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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3.4

จาก 5

10

ตรวจดู

2

03/10/2022

Australia

Australia

Best invention ever - Multi ripping to mp3

best invention ever - believe not made any more. Great opt get multliple sources to mp3 for play lists. Old tapes converted to CD / MP3 to keep memoires.

ข้อดี

Everything

ข้อเสีย

nothing

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AZ1852 CD Soundmachine

วันที่ใช้ 2020-10-02

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AZ1852 CD Soundmachine

วันที่ใช้ 2020-10-02

09/11/2019

Australia

Australia

philips az1852

it was the only one i could use ,i have had 2 , , it did what i wanted it to both of them for 20 years never let me down now i want to buy another one but can't find one

ข้อดี

good ,good, good recfording from computor to usb,and cd

ข้อเสีย

non

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AZ1852 CD Soundmachine

วันที่ใช้ 2017-11-09

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AZ1852 CD Soundmachine

วันที่ใช้ 2017-11-09

03/05/2019

Australia

Australia

unique features

What i want is a replacement for this product but production has stopped. Need new one as after several years cassette player does not now play.Can Philips help?

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AZ1852 CD Soundmachine

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AZ1852 CD Soundmachine

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