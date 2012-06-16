ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ด้านหน้า
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ด้านหน้า
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ด้านหน้า
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ด้านหน้า
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่

ยกเลิกการผลิต

เครื่องเล่น CD

AZ1880/12

4.2

| (6) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

เพลินกับเสียงที่ยอดเยี่ยมอย่างมีสไตล์

Philips CD Soundmachine จะปลดปล่อยเพลงดิจิตอลสุดโปรดจากเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา และเพลิดเพลินกับเสียงเพลงเต็มพลังได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อม USB Direct และการบันทึกเสียงดิจิตอล MP3 แบบกดปุ่มเดียว โดยไม่ต้องใช้เครื่อง PC

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

เพลินกับเสียงที่ยอดเยี่ยมอย่างมีสไตล์

  • 5W

  • การริป CD

  • การจูนแบบดิจิตอล

การบันทึกดิจิตอล MP3 ด้วยปุ่มเดียวและริปซีดีได้

การบันทึกดิจิตอล MP3 ด้วยปุ่มเดียวและริปซีดีได้

เพียงต่ออุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB ของคุณเข้ากับพอร์ต USB ที่เครื่องเสียงของ Philips แล้วเริ่มต้นบันทึกเพลงโปรดของคุณจากแผ่นซีดีลงในอุปกรณ์ USB หรือเครื่องเล่น MP3 โดยกดเพียงปุ่มเดียวและไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์

ต่อกับ USB ได้โดยตรงสำหรับเล่นเพลง MP3/WMA

ต่อกับ USB ได้โดยตรงสำหรับเล่นเพลง MP3/WMA

ในโหมด USB Direct เพียงเสียบอุปกรณ์ USB ของคุณเข้ากับช่องเสียบ USB บนอุปกรณ์ Philips และเล่นเพลงดิจิตอลจากอุปกรณ์ Philips ได้โดยตรง

เล่น MP3/WMA-CD, CD และ CD-RW

เล่น MP3/WMA-CD, CD และ CD-RW

เทคโนโลยีการบีบอัดเสียงช่วยลดขนาดของไฟล์ดนตรีดิจิตอลขนาดใหญ่ให้เล็กลงได้ถึง 10 เท่า โดยไม่ลดคุณภาพของเสียง ไฟล์รูปแบบ MP3 หรือ WMA เป็นสองรูปแบบการบีบอัดเสียง ซึ่งช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับโลกเสียงเพลงดิจิตอลบนเครื่องเล่น Philips ของคุณ ดาวน์โหลดเพลงในรูปแบบ MP3 หรือ WMA จากเว็บไซต์เพลงที่ได้รับอนุญาตบนอินเตอร์เน็ต หรือสร้างเพลงของคุณเองโดยการริปเพลงจากแผ่นซีดีให้เป็นไฟล์ MP3 หรือ WMA และถ่ายโอนลงในเครื่องเล่นของคุณ

ข้อมูลทางเทคนิค

รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ

ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
ความคิดเห็นของลูกค้าในรูปแบบของรีวิวสินค้าและการให้คะแนนดาวมีประโยชน์สำหรับลูกค้าทุกคน โดยช่วยให้คุณทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มากขึ้นและช่วยในการตัดสินใจซื้อ ลูกค้าทุกคนที่ซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งทางออนไลน์หรือในร้านค้าสามารถส่งรีวิวได้

4.2

จาก 5

6

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

2
1

16/06/2012

Singapore

Singapore

Good quality and slim design. Like the USB and remote control

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AZ1880 CD Soundmachine

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AZ1880 CD Soundmachine

25/08/2011

Singapore

Singapore

I find this product compact and sleek.The sound is simply great for music with bass just enough not to bring the house down.Speech audio is simply wonderful,clear and precise.I would recommend it to anyone who wants to hear music as well as clear audio.Last but not least it also has USB input right in front for easy access. Philips keep up your good practical innovations and for keeping consumers in mind.Last but not least value for money $$$$!! A Big thanks Anthony

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AZ1880 CD Soundmachine

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AZ1880 CD Soundmachine

27/12/2011

Singapore

Singapore

Easy to carry around.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AZ1880 CD Soundmachine

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AZ1880 CD Soundmachine

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากฟิลิปส์รวมถึงโปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี