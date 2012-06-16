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ยกเลิกการผลิต
เพลินกับเสียงที่ยอดเยี่ยมอย่างมีสไตล์
Philips CD Soundmachine จะปลดปล่อยเพลงดิจิตอลสุดโปรดจากเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา และเพลิดเพลินกับเสียงเพลงเต็มพลังได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อม USB Direct และการบันทึกเสียงดิจิตอล MP3 แบบกดปุ่มเดียว โดยไม่ต้องใช้เครื่อง PC
5W
การริป CD
การจูนแบบดิจิตอล
เพียงต่ออุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB ของคุณเข้ากับพอร์ต USB ที่เครื่องเสียงของ Philips แล้วเริ่มต้นบันทึกเพลงโปรดของคุณจากแผ่นซีดีลงในอุปกรณ์ USB หรือเครื่องเล่น MP3 โดยกดเพียงปุ่มเดียวและไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์
ในโหมด USB Direct เพียงเสียบอุปกรณ์ USB ของคุณเข้ากับช่องเสียบ USB บนอุปกรณ์ Philips และเล่นเพลงดิจิตอลจากอุปกรณ์ Philips ได้โดยตรง
เทคโนโลยีการบีบอัดเสียงช่วยลดขนาดของไฟล์ดนตรีดิจิตอลขนาดใหญ่ให้เล็กลงได้ถึง 10 เท่า โดยไม่ลดคุณภาพของเสียง ไฟล์รูปแบบ MP3 หรือ WMA เป็นสองรูปแบบการบีบอัดเสียง ซึ่งช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับโลกเสียงเพลงดิจิตอลบนเครื่องเล่น Philips ของคุณ ดาวน์โหลดเพลงในรูปแบบ MP3 หรือ WMA จากเว็บไซต์เพลงที่ได้รับอนุญาตบนอินเตอร์เน็ต หรือสร้างเพลงของคุณเองโดยการริปเพลงจากแผ่นซีดีให้เป็นไฟล์ MP3 หรือ WMA และถ่ายโอนลงในเครื่องเล่นของคุณ
4.2
จาก 5
6
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
EleutheriusLiew
16/06/2012
Singapore
Good quality and slim design. Like the USB and remote control
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AZ1880 CD Soundmachine
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AZ1880 CD Soundmachine
AnthonyMarinathan
25/08/2011
Singapore
I find this product compact and sleek.The sound is simply great for music with bass just enough not to bring the house down.Speech audio is simply wonderful,clear and precise.I would recommend it to anyone who wants to hear music as well as clear audio.Last but not least it also has USB input right in front for easy access. Philips keep up your good practical innovations and for keeping consumers in mind.Last but not least value for money $$$$!! A Big thanks Anthony
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AZ1880 CD Soundmachine
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AZ1880 CD Soundmachine
LillianTan
27/12/2011
Singapore
Easy to carry around.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AZ1880 CD Soundmachine
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AZ1880 CD Soundmachine